Sanremo 2020 Elettra Lamborghini: svolta chic per il makeup della bella ereditiera

Provocante, sensuale, esuberante: questo l’identikit beauty di Elettra Lamborghini, l’ereditiera nipote di Ferruccio Lamborghini. Look sempre sopra le righe, eccentrici, abbronzatura perfetta, extensions ai capelli ed alle ciglia, stupisce durante Sanremo 2020 con un makeup sobrio, elegante, classico e raffinato. Ecco come ricreare il suo trucco, perfetto come passe-partout quotidiano e da sfoggiare anche durane una serata più elegante.

Base viso leggera, luminosa e radiosa per esaltare una bellezza più naturale

Siamo abituati a vederla con contouring pesante, fondotinta coprente, sopracciglia definite e labbra nude, rosse o con colori sgargianti. Elettra Lamborghini per la seconda serata di Saremo opta invece per un look luminoso. Protagonista la pelle, naturale e radiosa, niente mascherone ma effetto glowy e rimpolpante. Non può mancare poi un tocco di luce extra, con gli illuminanti della palette Spotlight di Smashbox, che firma il makeup della bella ereditiera.

In questo caso la preparazione della pelle è importantissima per un’ottima riuscita della base. Via libera ad una leggera esfoliazione per rimuovere cellule morte e grigiore e non può mancare una maschera viso idratante. Un primer luminoso per far durare maggiormente il makeup e il fondotinta, applicato con una spugnetta inumidita per farlo aderire al meglio alla pelle, ma senza un effetto pesante. Per le piccole imperfezioni, poi, una correzione selettiva con un correttore più coprente, da applicare solo dove necessario.

Luminosità è la parola d’ordine anche per il makeup occhi

Il look occhi non abbandona le extensions alle ciglia ma si alleggerisce di eyeliner grafici, tonalità forti di ombretto e troppe sfumature. Se, come dimostra l’outfit firmato Marinella Spose, l’imperativo di Elettra Lamborghini è brillare, per il makeup opta per texture metallizzate che riflettono le luci del palco. La scelta ricade su tonalità dorate, una più calda e bronzata al centro dell’occhio e una più chiara, come punto luce all’angolo interno, come quelle nella palette Shot Major Metal di Smashbox.

Una leggera ombreggiatura nella piega dell’occhio per dare maggiore intensità ed il look occhi si completa con una bordatura nera all’attaccatura delle ciglia, per mettere in risalto i suoi occhi di ghiaccio, già enfatizzati da colori tendenti al caldo che tirano fuori l’azzurro.

Al posto delle extensions provate delle ciglia finte folte e con una forma allungata, con ciuffetti più corti all’interno e sempre più lunghi verso l’esterno, per uno sguardo felino. Le sopracciglia sono più morbide e meno definite del solito, specie nella parte iniziale, con un tono leggermente più chiaro del colore dei capelli e, soprattutto, di quello che normalmente indossa. E anche il nuovo taglio di capelli pone l’accento sul suo viso, con un long bob che lo incornicia grazie ad onde morbide.

Sulle labbra niente colori sgargianti e troppo presenti, Elettra sceglie un nude quasi del suo stesso colore di labbra, il nuovo Cream to Matte Always On, che le esalta con una texture morbida, rimpolpante, opaca ma non secca. L’effetto non è super definito come con un rossetto liquido e contribuisce a dare naturalezza e dolcezza al look della bomba sexy. Da provare anche con una tonalità appena più accesa, con una punta di rosa, da sfumare anche sulle guance per un tocco di freschezza ed un look bilanciato.