Il ritorno del rossetto: i colori di tendenza da avere nel tuo beauty case

Il rossetto è stato per anni un capo saldo del beauty e del make-up, ma dopo un periodo incerto dove è passato in secondo piano dando spazio al trucco occhi, oggi torna a dominare le tendenze dell’autunno inverno 2021/2022.

Non mancherà il rosso che si sposerà perfettamente con la tendenza make-up dell’eyeliner, ma anche finish glossati in contrapposizione con le finiture opache che non vogliono più abbandonarci. Immancabile, poi, l’attenzione verso la resistenza e il comfort sulle labbra: le formule saranno più durature ma piacevoli per essere indossate tutto il giorno.

Gloss lover

Quasi un tuffo nel passato, ma è impossibile negare che per il prossimo autunno inverno torneranno di tendenza le finiture glossate, i gloss dall’effetto plumping e i lucidi che andranno a illuminare le labbra portando l’attenzione sulle labbra.

Trasparente se vuoi solamente dare luce alla bocca o rosato per aggiungere colore in stile “your lips but better”. Abbinale sempre a una matita labbra che, oltre a far risaltare il colore, del gloss stesso permetteranno una migliore tenuta oltre a permettere di delineare al meglio la forma delle labbra rendendole più voluminose o definite.

Il rossetto perfetto: Fenty Beauty, Gloss Bomb in Fu$$y. Un gloss dall’effetto bagnato che dona luminosità grazie ai glitter contenuti e accentua il volume della bocca visto che contiene un blend di ingredienti tra cui olio di radice di zenzero ed estratto di frutti di capsico.

Sì alle tinte

Rossetti liquidi con effetto opaco: inutile negarlo, tra le tendenze della stagione non potranno mancare le tinte colorate. Questi rossetti, ormai sempre più amati specialmente per la loro resistenza ad agenti esterni (tra cui anche la mascherina) devono essere assolutamente inseriti nella tua shopping wishlist della stagione fredda.

Sì ai rossi, ai viola, ai nude che meglio si sposano con il tuo sottotono e con la tua palette di riferimento, così come ci insegna l’armocromia dedicata al make-up.

Il rossetto perfetto: MEDITERRANEA MKUP Rossetto fluido in Rosso. Una tinta che svolge la duplice azione di trattamento e colore no transfer, contiene acido ialuronico per un effetto rimpolpante, olio di lampone per idratare e olio d’oliva per proteggere le labbra dagli eventi esterni.

Nude addiction

Sono un grande classico, ma i colori nude sono immancabili con l’arrivo dei primi freddi. Maglioni morbidi, tisane calde e colori della terra che ci riconnettono con un ambiente più rilassato e accogliente, cose fondamentale con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno.

Anche per la fine del 2021, i colori nude torneranno di tendenza andando a riempire le labbra con colori tenui e dai sottotoni rosati. Un colore che non solo conquisterà le labbra, ma anche palette di ombretti e blush.

Il rossetto perfetto: New! The super nudes di Charlotte Tilbury, Runway Royalty – K.I.S.S.I.N.G.. Ispirato alle star degli anni ’90, questo rossetto dal colore pieno e dalla texture morbida è un’ottima scelta per chi vuole un rossetto super confortevole.

Aqua tint

Oltre ai colori è importante sapere che anche le texture e i finish dei rossetti possono cambiare e mutare secondo le tendenze dell’anno e della stagione. In un momento come questo, infatti, si cercano prodotti che vadano a colorare le labbra e, allo stesso tempo, permettano di resistere per ore senza appesantirle.

Proprio per questo motivo le aqua tint, tinte labbra che donano un effetto fresco e colorano le labbra allo stesso tempo, lasciando così un effetto piacevole arricchito dal colore intenso che sia rosso, nude o plum.

Arricchite con aloe vera e altri ingredienti idratanti e nutrienti, questi prodotti permettono anche di curare le labbra fornendo i giusti nutritivi.

Il rossetto perfetto: Deborah Aqua Tint lipstick in 03. Leggero, fresco e a lunga tenuta: questo lipstick in formato pennarello donerà colore nonostante sia a base d’acqua. Il plus è l’Aloe Vera che andrà a idratare le mucose delle labbra.

Lip liner

Si chiama overlining ed è una delle tendenze più cool del momento per quanto riguarda il volumizzare le labbra in modo naturale. Grazie al sapiente uso della matita nude e accentuando leggermente il contorno labbra, infatti, è possibile accentuarne la dimensione rendendo così la bocca più voluttuosa.

Quest’anno, poi, ci sarà un ritorno agli anni ’90 grazie all’uso di lip liner leggermente più scuri del colore delle labbra o del rossetto. Una mossa azzardata ma che se bilanciata nel modo giusto permetterà di avere un look tutto nuovo e di tendenza per l’anno.

Il rossetto perfetto: Catrice, Plumping Lip Matita Labbra in 01 Understated Chic. Una matita no transfer dal finish satinato e a lunga tenuta. Un prodotto che permetterà di delineare e riempire le labbra con una formula scorrevole e vegana.

Rosso for ever

Questa non è un’esercitazione: il rosso è pronto a tornare in grande stile sulle labbra di tutte. Che sia glossy, sheer o opaco, questo colore dominerà la prossima stagione scaldando incarnati di tutti i tipi e riportando al vecchio splendore uno dei colori più amati di sempre.

I colori bold e più vibranti sono la scelta perfetta per l’inverno e, nel caso di sottotono blu, saranno anche un aiuto per rendere più luminoso il sorriso e il bianco dei denti.

Il rossetto perfetto: Gucci Rouge De Beauté Brillant in Margaret Ruby. Un balsamo idratante super pigmentato che donerà un colore intenso insieme a una lunga tenuta e a un elevato potere brillante.