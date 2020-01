Rimedi per capelli spenti, secchi e sfibrati: ricette fai da te facili e veloci

editato in: da

Ciao Camilla! Ti scrivo perché dopo questo periodo di feste, alimentazione un po’ scorretta e l’arrivo del freddo, vedo i miei capelli spenti ed opachi, secchi e sfibrati. Dovrei fare qualche trattamento specifico, ma al momento non posso spendere per andare in salone, potresti consigliarmi qualche prodotto o magari qualche rimedio naturale che faccia al caso mio? Grazie!

Ciao Elisa! È vero, in questo periodo post feste ne risentono sia i capelli che la pelle, perché stiamo meno attenti alla nostra alimentazione, abbiamo orari un po’ sregolati e la nostra routine beauty viene meno, per dedicare più tempo alla famiglia, agli amici, al relax o magari perché si è in viaggio. Per evitare però di stressare ulteriormente pelle e capelli e, soprattutto, correre subito ai ripari, non è necessario spendere una fortuna. Ci sono tanti prodotti ottimi ed al tempo stesso non molto costosi che possono rimettere in sesto la chioma, nutrienti e rimpolpanti. Ovviamente tutto dipende dalla tipologia di capello, soprattutto se tende ad ungersi facilmente o se sono fini e poco voluminosi, in tal caso meglio prediligere prodotti idratanti e più leggeri.

In linea di massima i prodotti Noah For Beauty sono facilmente reperibili ed hanno un prezzo accessibile. Sono prodotti senza parabeni, sls, oli minerali e paraffina, quindi delicati sulla chioma e sulla cute ed esistono varie linee, per ogni esigenza. Per i capelli secchi, sfibrati e spenti, sicuramente la linea di shampoo e maschera rigenerante o i prodotti della linea Yal, che contengono acido ialuronico e sono reidratanti e ricostituenti, ad effetto riempitivo.

Fonte: Noah For Beauty

Tante però sono anche le ricette fai da te da realizzare a casa, con ingredienti che si trovano semplicemente in cucina. L’impacco più semplice di tutti, idratante e nutriente, si realizza direttamente miscelando olio di oliva e miele. A capelli inumiditi, si applica la miscela su tutte le lunghezze (sulla cute solo in caso di capelli davvero secchi) e si lascia in posa almeno un’ora prima di procedere con lo shampoo. L’importante è lavare bene i capelli, con un prodotto non aggressivo ma con un buon potere lavante e se necessario ripetere due passate. Per un effetto ancora più intensivo, l’ideale è coprire la testa con una cuffia o della pellicola trasparente ed un panno caldo o una fonte di calore (attenzione al phon, che potrebbe sciogliere la plastica).

Un altro impacco davvero molto ricco e nutriente si realizza con il tuorlo d’uovo, a cui aggiungere anche in questo caso olio e miele. Sì, l’idea non è delle più allettanti, ma lascia i capelli morbidissimi e, soprattutto, non rimane nessun odore sui capelli. Si sbatte il tuorlo (o due, in caso di capelli lunghi) con olio e miele e, per rendere il composto più gradevole (altrimenti avrà odore quasi di maionese) si può aggiungere qualche goccia di olio essenziale, ad esempio di tea tree disinfettante o lavanda antibatterica e rilassante. Si applica sui capelli (asciutti o umidi non fa differenza, basta che non siano troppo bagnati o tenderà a colare) si tiene in posa coperto per almeno un’ora e si procede al classico shampoo.

Un altro ingrediente che è un vero toccasana, poi, è l’avocado. Basta sceglierlo ben maturo, in modo che sia facile schiacciarlo con una forchetta per ottenere una crema densa e senza grumi. Si può utilizzare da solo o aggiungere dell’olio, di oliva o di cocco, un vero toccasana per i capelli, e del miele per diluire un po’ il composto. Un’ora in posa sui capelli e via di shampoo, avendo cura di sciacquare bene ogni residuo.

Le ricette da provare sono davvero molte, ma queste sono sicuramente le più facili e che richiedono minor impegno, minore spesa e massima resa!