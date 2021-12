Regali Natale beauty 2021 economici a meno di 10€

I regali di Natale Beauty 2021 sono l’idea migliore da far trovare sotto l’albero a chi ama il makeup e in generale il mondo beauty. Cofanetti regalo, kit makeup scontatissimi e tante idee per trucco occhi, trucco labbra o trucco base viso. C’è l’imbarazzo della scelta anche per quanto riguarda il budget, perché praticamente ogni brand realizza questi kit speciali per Natale a prezzi davvero competitivi e vantaggiosi per ciò che offrono e i pack sono davvero carini per un regalo o un pensiero. Oggi vi proponiamo alcune idee sotto le 10€ che però vi faranno fare davvero un figurone.

Kit makeup Natale 2021 sotto 10€

Per fare un regalo Natale beauty e fare bella figura non serve spendere cifre esagerate, bastano solo 10€ per far trovare una sorpresa a tema makeup sotto l’albero o regalarsi un piccolo sfizio. I cofanetti makeup Natale sono un’ottima idea perché contengono spesso più mini taglie dei best seller del brand e consentono così di provare più prodotti o, con una piccola cifra, di acquistare mini size di prodotti più costosi per provarli o per portarli in viaggio, magari nei weekend delle feste. Tra i kit immancabili ci sono sicuramente quelli che contengono gli essenziali per un trucco occhi veloce, eyeliner e mascara. Il kit makeup Natale Eyeko Black Magic Mini Duo Holiday 2021 contiene infatti due mini taglie, del Black Magic Liquid Eyeliner e del Black Magic Mascara Drama & Curl. Perfetti da portare in borsetta, il pack si può appendere all’albero proprio come una pallina di Natale, per una sorpresa nascosta tra le lucine.

Eyeko, Black Magic Mini Duo Holiday 2021. Prezzo: 9,95€ su Lookfantastic.it

Se volete regalare a qualcuno una doppia sorpresa, scegliete il kit makeup Natale Sephora Collection From Secret Santa, una pochette sorpresa makeup con un rossetto Cream Lip Stain Mat, i rossetti liquidi più famosi di Sephora, a lunghissima durata e no transfer e una matita nera, adatta a ogni occasione e un must have per realizzare un semplice eyeliner sfumato, la base di uno smokey eyes veloce o una bordatura infraciliare.

Sephora, Sephora Collection From Secret Santa Pochette Sorpresa Makeup. Prezzo: 9,99€ su Sephora.it

Se cerchi un regalo che ti farà fare un figurone spendendo davvero una cifra piccolissima, non perderti il cosiddetto “cracker” di I Heart Revolution This One’s A Cracker. Sembra una caramella, il pack è davvero carino e accattivante prima ancora di svelare il contenuto all’interno. Con meno di 10€ puoi regalare uno specchietto da borsetta perfetto per i ritocchi, la palette Mini Chocolate Palette, con 8 diverse tonalità di ombretto con cui giocare per realizzare makeup sempre diversi, più naturali o più colorati e il Chocolate Lip Gloss, un lucidalabbra nude tendente al marrone, perfetto su molti incarnati e con ogni tipo di look.

I Heart Revolution, This One’s A Cracker. Prezzo: 6,95€ su Lookfantastic.it

Sempre rimanendo in tema palette, la proposta di Sephora, Mini Crush Palette, contiene 3 ombretti in edizione limitata, è perfetta per realizzare un makeup Natale soft ed elegante o un makeup nude e naturale grazie alle tonalità universali. Un ombretto più chiaro da applicare su tutta la palpebra mobile, un marrone scuro con cui realizzare un eyeliner sfumato, un Halo smokey eyes, o uno smokey eyes marrone e un oro per creare punti luce o realizzare un trucco brillante. Il tutto racchiuso in una palette piccolissima, perfetta da portare in viaggio in un pack natalizio ricoperto di glitter oro.

Sephora, Sephora Collection Mini Crush Palette Con 3 Ombretti. Prezzo: 5,99€ su Sephora.it

Se cercate un cofanetto makeup Natale 2021 più completo ma rimanendo sempre sotto 10€, quello che fa per voi è il kit Revolution Pro Eye & Lip Set Seclusion. Una confezione dorata con stampa leopardata racchiude 3 minitaglie di mascara, rossetto e matita labbra. Il Faux Effect Mascara è un mascara volumizzante che allunga e separa per un effetto ciglia finte. Il rossetto New Neutral Lipstick Seclusion è un perfetto nude rosato dal finish opaco leggermente satinato, da abbinare alla New Neutral Lip Liner Seclusion, per realizzare un effetto overlined lips, per labbra più voluminose.

Revolution Pro, Seclsusion Eye & Lip Set. Prezzo: 9,95€ su Lookfantastic.it

Passiamo invece agli accessori makeup più utili e che faranno felici i veri beauty addicted. Le beauty blender, o spugnette trucco che dir si voglia, non sono mai troppe, soprattutto perché sono noiose da lavare, meglio quindi averne qualcuna di scorta. Il kit Real Techniques Cleanse, Blend, Set & Go comprende tutto l’occorrente per applicare una base viso perfetta. La Miracle Cleansing Sponge è pensata per detergere il viso, rimuovere il makeup o sciacquare le maschere. La Miracle Complexion Sponge è l’alleata perfetta per applicare il fondotinta liquido o in crema e non contiene lattice. La Miracle Powder Sponge, anche lei senza lattice, serve invece per applicare le polveri, come cipria, blush o contouring. Ultima, ma non per importanza, la custodia da viaggio per riporre la spugnetta, l’ideale per non sporcare il beauty makeup una volta utilizzata o per permettere alla spugnetta di asciugarsi al meglio una volta lavata.

Real Techniques, Cleanse, Blend, Set & Go Kit Spugnette. Prezzo: 9,45€ su Lookfantastic.it

Per finire questa selezione di regali Natale beauty 2021 sotto 10€, non poteva mancare un kit di pennelli travel size, perfetti per essere portati ovunque e indispensabili per realizzare makeup a regola d’arte. La qualità dei pennelli Real Techniques è indiscutibile e il Real Techniques Luminous Glow Mini Set comprende 4 piccoli pennelli per il viso e per gli occhi. Il Mini Expert Face Brush è ciò che vi serve per applicare il fondotinta ma anche il blush o il contouring in crema, adatto all’occorrenza anche per il correttore da stendere sotto le occhiaie. Il Mini Setting Brush è invece pensato per applicare le polveri viso, come cipria, blush o terra. Il Mini Multitasking Brush è versatile, come dice il nome, e si può usare per applicare ombretti in crema o polvere e realizzare un makeup occhi sfumato. Il Mini Shading Brush invece serve per scolpire i contorni del viso, applicare il correttore o sfumare un unico colore sulla palpebra per un look monocromatico. Non può poi mancare la custodia per riporre i pennelli e portarli sempre con sé.

Real Techniques, Luminous Glow Mini Kit. Prezzo: 9,45€ su Lookfantastic.it