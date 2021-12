Regali Natale Beauty 2021 sotto 25€: la scelta ideale per un budget medio

Abbiamo visto qualche regalo di Natale a tema makeup sotto 10€ ma se il vostro budget è leggermente più alto, senza esagerare, abbiamo pensato anche a regali Natale beauty 2021 economici sotto 25€. Tra cofanetti trucco, minitaglie di famosi brand, kit makeup e palette c’è davvero l’imbarazzo della scelta per far sorridere ogni beauty addicted con un regalo Natale beauty azzeccato da fargli trovare sotto l’albero.

Kit makeup Natale sotto 25€ per stupire con un prezzo contenuto

Questo kit è davvero vantaggioso per chi conosce il prodotto, sia perché lo ha provato sia per la sua fama, soprattutto in America. Da Sephora per questo Natale non lasciatevi scappare il kit Tarte Shape Tape Star Squad Conceal & Brighten Duo. Shape Tape è uno dei correttori più venduti nel panorama del makeup, a coprenza totale ma dall’effetto naturale, perfetto per le occhiaie e piccole imperfezioni. In questo kit lo trovi abbinato al Glow Wand Shape Tape, un illuminante in crema perfetto per l’angolo interno dell’occhio, gli zigomi e per creare una base viso perfetta, fresca e luminosa.

Tarte, Shape Tape Star Squad Conceal & Brighten Duo. Prezzo: 16,00€ su Sephora.it

Un altro brand imperdibile per chi segue i social e in particolare profili americani è Milk Makeup, che per questo Natale propone un kit scoperta con i best seller del brand. Milk Makeup Disco Haul contiene una mini taglia di Lip + Cheek tonalità Perk, uno stick da usare sia sulle labbra sia come blush sulle guance, ma anche lo stick Matte Bronzer nel colore Baked per scaldare il viso o realizzare un leggero e naturale contouring in crema. Ancora, una mini size di Hydro Grip, base viso idratante da utilizzare come primer e di Kush Mascara, uno dei prodotti di punta del brand.

Milk Makeup, Disco Haul Kit Makeup. Prezzo: 16,50€ su Sephora.it

Questo kit cofanetto makeup Natale 2021 è davvero da avere, non solo da regalare a qualcuno ma anche per farsi un autoregalo. Too Faced All I Want for Christmas Sexy Lips & Lashes è il kit definitivo con i prodotti più amati e acquistati del brand: un mascara Better Than Sex, dall’effetto volumizzante e ciglia finte e un gloss trattamento rimpolpante Lip Injection Extreme, per ottenere un effetto labbra volumizzante senza filler, entrambi in versione da viaggio. Un vero must have!

Too Faced, All I Want for Christmas Sexy Lips & Lashes kit. Prezzo: 17,90€ su Sephora.it

Rimanendo sempre in tema kit di best seller, da avere anche il set makeup Natale di KVD Beauty (ex brand della tatuatrice Kat Von D) con 3 prodotti in mini taglia utili da portare sempre con sé per un trucco occhi e labbra completo. Un regalo perfetto per chi viaggia spesso, per chi vuole fare un weekend fuor portando solo l’essenziale: KVD Beauty Three Wishes contiene la matita occhi Cake Pencil tonalità Trooper, nero intenso per realizzare look smokey, bordare l’infraciliare o creare un eyeliner veloce e sfumato, un mascara vegano a lunga durata Go Big Or Go Home, best seller del brand e il rossetto liquido matte Everlasting Liquid Lipstick nel colore Outlaw, un rosso brillante perfetto per le feste.

KVD Beauty, Three Wishes Makeup Kit. Prezzo: 20,90€ su Sephora.it

Nars è un brand che non ha bisogno di presentazioni e nemmeno il famosissimo blush Orgasm, forse il più famoso nel panorama beauty così come in generale tutte le loro polveri viso. Se ancora hai amici che non le conoscono, un’idea regalo perfetta è il kit Nars Soft Lust Mini Lip And Blush Duo. Contiene una mini taglia di blush La Dolce vita, un rosa cipria matte perfetto in ogni occasione e praticamente per ogni incarnato e un mini rossetto Toledo dalla tonalità rosa satinata. Sfuma il blush anche sugli occhi per ottenere un perfetto e fresco look monocratico.

Nars, Soft Lust Mini Lip And Blush Duo Kit. Prezzo: 22,90€ su Sephora.it

Fan di Benefit Cosmetics, non fatevi sfuggire questo cofanetto makeup con 3 best seller del brand. Benefit Cosmetics Beauty Sleigh Bells è un cofanetto Natale Makeup formato viaggio che contiene Hoola Bronzer, terra abbronzante matte per scaldare l’incarnato in maniera del tutto naturale, Gimme Brow+, un mascara colorato per sopracciglia, per tenerle in ordine e definirle leggermente e The PoreFessional, il famoso primer viso opacizzante per minimizzare i pori e creare una base viso perfettamente levigata.

Benefit Cosmetics, Beauty Sleigh Bells Kit Makeup. Prezzo: 24,90€ su Sephora.it

Immancabile un cofanetto trucco Natale di Fenty Beauty, perfetto non solo per tutti gli amanti del makeup ma anche per tutti fan di Rihanna, visto che questo è il suo beauty brand. Fenty Beauty Resting Peach Face contiene un prodotto intero e una mini taglia: Cheeks Out è un blush in crema che però si può utilizzare su tutto il viso, occhi e labbra, a grandezza naturale e Gloss Bomb Cream è un gloss labbra cremoso leggermente colorato di una tonalità pesca delicata, in formato viaggio.

Fenty Beauty, Resting Peach Face Kit Makeup. Prezzo: 25,00€ su Sephora.it

Ma il kit più classico di tutti rimane quello di L’Oréal Paris, proposto in tante versioni e varianti. Noi abbiamo scelto il cofanetto makeup Natale L’Oréal Paris Voluminous Kit L’Étoile De L’Opéra con mascara e rossetto liquido, entrambi a grandezza naturale, per vestire occhi e labbra e dare intensità a occhi e bocca. Il tutto racchiuso in un beauty dall’effetto velluto color champagne impreziosito da cerniere oro con stelline. Un’idea regalo non solo utile per i prodotti, ma anche per il pack in cui sono contenuti, che si può riutilizzare in viaggio.

L’Oréal Paris, Voluminous Kit L’Étoile De L’Opéra. Prezzo: 23,99€ su Amazon.it

Prodotti trucco occhi sotto 25€ per incorniciare lo sguardo

Per chi solitamente trucca solo gli occhi l’ideale è ripiegare sul sempreverde mascara, che chiunque utilizza e sicuramente è un prodotto con il quale andare sul sicuro. Meglio ancora se, oltre al mascara, c’è una matita nera di qualità e uno struccante per eliminare anche il trucco più resistente. È il caso del kit Natale Lancôme Monsieur Big, che con meno di 25€ propone uno dei suoi mascara best seller, Monsieur Big, insieme alla matita nera Le Crayon Khol, perfetta nella rima interna, per bordare l’occhio o come base per smokey eyes e una mini taglia di struccante Bi-Facil per rimuovere velocemente ogni tipo di trucco.

Lancôme, Monsieur Big Kit Makeup Natale. Prezzo: 20,45€ su Lookfantastic.it

Se il mascara è importante lo sono anche le sopracciglia. Spesso dimenticate, per realizzare un buon trucco occhi bisognerebbe ridisegnarle o, almeno, definirle e pettinarle con un po’ di mascara apposito o con uno scovolino.Il Kit Set Celebrate Your Power It Cosmetics unisce il Superhero Mascara, dall’effetto volumizzante e lunghezza amplificata pur lasciando le ciglia elastiche e una mini taglia di Brow Power Universal Eyebrow Pencil per definire le sopracciglia in maniera semplice, veloce e naturale, per non rischiare di ritrovarsi con una sorta di monociglio o di sguardo troppo indurito.

It Cosmetics, Kit Set Celebrate Your Power. Prezzo: 24,95€ su Lookfantastic.it

Per i veri beauty addicted sarà sicuramente un regalo gradito: una palette occhi piccola e compatta ma con colori non scontati e banali, pur non essendo troppo accesi o arcobaleno. Se poi la palette è la Mini Metropolis Christmas Kit di Natasha Denona il regalo di successo è assicurato. Le palette in full size, infatti, non costano proprio poco ma la qualità del brand precede il nome, ecco che quindi chi ama il trucco sarà felice di poter provare la qualità delle polveri di Natasha Denona, anche perché nel kit è incluso un piccolo pennellino da portare con sé per realizzare makeup veloci.

Natasha Denona, Mini Metropolis Christmas Kit. Prezzo: 25,00€ su Sephora.it

Regali Natale Beauty per le labbra sotto 25€

Se c’è chi preferisce dedicarsi al trucco occhi, c’è anche chi non rinuncia a labbra sempre perfette o a un bel rossetto, che sia rosso, nude, scuro o chiaro, opaco o gloss. I regali Natale beauty dedicati alle labbra sono davvero tanti, tra brand più luxury e prodotti famosi sui social per essere dei best seller. Come ad esempio i rossetti liquidi Sephora Cream Lip Stain, uno dei prodotti di punta del brand, proposti nel kit Sephora Collection Holiday Vibes in un cofanetto con 3 minitaglie di cui il famosissimo rosso, un nude più chiaro e uno più scuro, per accontentare proprio tutti.

Sephora Collection Holiday Vibes Kit 3 Mini Lip Stain. Prezzo: 14,99€ su Sephora.it

Per chi ama il makeup e ne ha fatto una passione sicuramente, tra i primi acquisti più consapevoli ci sarà sicuramente un rossetto di Mac Cosmetics, magari Ruby Woo o Velvet Teddy. Per questo Natale Mac Cosmetics propone un kit di 3 mini rossetti in edizione limitata, da collezione, con un pack rosso e bianco che ricorda quasi i dolcetti duri di menta. Nel cofanetto Mac Cosmetics Tiny Tricks Mini Lipstick Trio ci sono tre rossetti: un nude rosato, un nude più scuro tendente al marrone e un rosso cupo, perfetti praticamente su ogni incarnato.

Mac Cosmetics, Tiny Tricks Mini Lipstick Trio. Prezzo: 24,45€ su Lookfantastic.it

Se invece volete regalare un kit completo per le labbra, optate per il Lipkit Rookwod Red Diego Dalla Palma: un cofanetto Natale labbra completo con la matita Lip Pencil 78 per delineare i bordi e ridisegnare le labbra e il rossetto Demi-Matt Lipstick 270, un rosso intenso e scuro che richiama i toni autunnali, perfetto anche in inverno e durante le feste soprattutto se amate i rossi ma non quelli troppo brillanti. La texture non segna le labbra, non è né estremamente opaca né lucida ma è comunque a lunga durata.

Diego Dalla Palma, Rookwood Red Lip Kit. Prezzo: 24,45€ su Sephora.it