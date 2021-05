Regali festa della mamma: idee regalo beauty sotto 20€

editato in: da

È un giorno come un altro, è vero, ma è un giorno in cui celebrare la mamma e farla sentire speciale, anche con un regalo. La festa della mamma si avvicina e se ancora non le hai comprato niente, troverai qualche idea regalo festa della mamma a tema beauty sotto 20€. Perché un pensiero non importa che costi molto, ma che la faccia felice. Palette di ombretti per realizzare makeup da giorno e sera, pennelli (ed ovviamente una lezione su come usarli), dischetti struccanti lavabili per la mamma eco friendly, kit di matita e mascara che non possono mai mancare ma anche accessori utili per organizzare il makeup e la skincare in bagno o in viaggio. E tu, quale scegli?

Un set di pennelli e lezioni su come usarli

A meno che non facciate parte della generazione Z probabilmente avrete iniziato a truccarvi non guardando tutorial su YouTube o video su Instagram ma guardando la vostra mamma. Un po’ di matita, rigorosamente nera, e mascara, ci siamo passati tutti. E soprattutto non esistevano pennelli, se non forse uno per il blush, all’epoca chiamato fard e per la terra, ma solo gli sfumini di spugna, che puntualmente andavano persi come le forcine. Oggi però qualsiasi persona si trucchi ha un arsenale di pennelli per ogni tipo di sfumatura: per la piega dell’occhio, per fare l’eyeliner, per le sopracciglia, per stendere il correttore, per applicare l’ombretto sulla palpebra.

Perché quindi non regalare alla mamma un set di pennelli completo per imparare ad utilizzarli e valorizzare il suo sguardo? Ovviamente, insieme ai pennelli, servono lezioni privati o ripetizioni per il loro corretto utilizzo o magari sarà una scusa per imparare insieme quale pennello serve a cosa.

Jessup Set Pennelli Trucco Professionali Per Occhi 15pz Il set pennelli trucco professionali Jessup da 15 pezzi è l’ideale per il trucco occhi perché completo di ogni pennello utile per realizzare qualsiasi trucco occhi. Che sia un look sfumato, grafico, semplice o articolato, questo set ha tutto ciò che occorre e che non può mancare in un kit trucco di qualità ma al tempo stesso economico.

Una palette completa per realizzare trucchi da giorno e da sera

Un regalo per la festa della mamma sicuramente apprezzato sarà una palette di ombretti per realizzare makeup diversi. Sì, perché non importa avere tante palette di ogni colore, ne basta una ma completa, con tonalità adatte praticamente a ogni colore di occhio, ad ogni occasione e che si adattino facilmente a trucchi da giorno o da sera. Anche se ognuno deve essere libero di truccarsi come preferisce e come si sente più a suo agio, con le tonalità neutre si va sul sicuro e non si sbaglia mai: sono più facili da sfumare ed utilizzare, si evitano macchie o trucchi troppo carichi ed è più facile che valorizzino gli occhi di donne mature, con una palpebra che magari non è più tonica come un tempo. Tassativo seguire passo passo la mamma per insegnarle a realizzare un trucco da giorno e da sera, per guidarla nell’arte del makeup.

Il kit essenziale per esaltare l’occhio in maniera facile ma soprattutto veloce

Se invece la vostra mamma non ne vuole sapere di truccarsi o utilizza davvero pochi prodotti e non ha tempo da dedicare al makeup, potete ripiegare sui kit con gli essenziali: matita nera o marrone e mascara. La matita, infatti, è l’ideale per bordare l’occhio e dare intensità, rendendolo più intenso, a patto che non ne venga applicata in quantità esagerata. Stendendone troppa l’effetto ottico tende a rimpicciolire l’occhio e appesantire lo sguardo, soprattutto su una palpebra non più tesa e magari leggermente ripiegata su se stessa. Basta applicarla solo all’attaccatura delle ciglia, per scurirla e poi applicare tanto mascara incurvante, che non solo ridefinisce l’occhio ma ha anche un effetto lifting immediato.

Offerta Rimmel London Gold & Shock Kit Cofanetto Makeup Mascara Extra Super Lash e Matita Occhi Soft Kohl Il kit Rimmel London Gold & Shock contiene tutto l’essenziale per un makeup minimal ma intenso: una matita nera khol, perfetta per delineare la rima interna dell’occhio, creare eyeliner sfumati, delineare l’attaccatura delle ciglia o come base per smokey eyes intensi ed un mascara dall’effetto allungante e volumizzante, per ciglia lunghe, folte e definite. Il tutto racchiuso in una pochette colorata, perfetta per portare in borsa gli essenziali del makeup.

Un regalo utile che fa bene all’ambiente: i dischetti struccanti lavabili

Per la mamma attenta all’ambiente un regalo per la festa della mamma utile sono i dischetti struccanti lavabili. Più morbidi e delicati sulla pelle rispetto a quelli di cotone, sono realizzati in fibre naturali e si possono riutilizzare centinaia di volte, per una beauty routine eco friendly e green. Sono l’ideale per struccarsi ma non solo, anche per rimuovere le maschere viso o passare il tonico. Ogni confezione ne contiene diversi che dureranno sicuramente per tutta la settimana: si possono infatti lavare dopo ogni utilizzo o decidere di lavare in lavatrice insieme alla biancheria delicata, avendo cura di inserirli in una retina, quasi sempre in dotazione. Una volta provati non userete più quelli di cotone, se non forse per rimuovere lo smalto.

Hopemate Dischetti Struccanti Lavabili Riutilizzabili In Bambù I dischetti struccanti lavabili Hopemate sono riutilizzabili, basta lavarli ad ogni utilizzo o riporli nella retina in dotazione e lavarli in lavatrice. Si asciugano velocemente, sono morbidi e perfetti per rimuovere non solo il makeup, ma anche le maschere viso o applicare il tonico. 24 dischetti ad un prezzo economico per un prodotto che dura nel tempo e, nel kit, in regalo anche una fascia per tenere i capelli lontani dal viso durante la detersione.

Un accessorio beauty per arredare il bagno che lo renderà molto più organizzato ed esteticamente bello

In quasi tutti i bagni i prodotti per la cura di viso, corpo e makeup sono sparsi ovunque. Sono talmente tanti che non si sa mai dove metterli, tra ripiani, mensole, lavandino e cassetti. Una soluzione non solo utile ma anche bella per arredare il bagno è quella di organizzare i prodotti in espositori cosmetici in plexiglass, comodi e facili da pulire. Sembrerà di entrare in una profumeria, specie scegliendo quelli girevoli, capienti e perfetti per raggiungere facilmente qualsiasi prodotto, soprattutto quelli utilizzati quotidianamente.

Offerta Boxalls Organizzatore Trucco Espositore Makeup Girevole Trasparente L’espositore makeup girevole di Boxalls è trasparente, perfetto quindi per arredare qualsiasi bagno e permette di organizzare i prodotti in una soluzione non solo comoda ma anche esteticamente bella. Niente più prodotti lasciati sul lavandino o ammassati su mensole o nei cassetti, ma un organizzatore perfetto per riporre makeup, profumi o prodotti skincare proprio come in una profumeria.

Pronti, partenza, via: il regalo per portare in viaggio tutti i prodotti beauty

C’è chi riesce a viaggiare portando con sé lo stretto indispensabile e chi non rinuncerebbe alla propria beauty routine per niente al mondo. Se la vostra mamma fa parte della seconda categoria, un regalo per la festa della mamma che sarà sicuramente apprezzato è un beauty da viaggio. Niente più buste e bustine o pochette in omaggio con l’acquisto di qualche prodotto, ma un vero e proprio beauty case pieno di tasche per riporre tutto l’occorrente in maniera ordinata e facile da trovare. Sceglietene uno che si possa appendere, così non ci sarà bisogno di aprirlo e chiuderlo ogni volta, basterà attaccarlo all’armadio o in bagno.