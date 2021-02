Regali di San Valentino beauty per Lui: idee regalo uomo per stupirlo

editato in: da

Trovare dei regali di San Valentino beauty per lui può essere un’impresa ardua, soprattutto convincerlo che stendere una crema viso o applicare un olio per la barba non lo rende meno virile, anzi. In realtà gli uomini tendono a prendersi meno cura di sé con prodotti beauty solo perché non ne hanno l’abitudine, non è un concetto prettamente legato ad uno stereotipo come si crede. L’ideale quindi è trovare regali uomo che siano pratici, funzionali, veloci da utilizzare e che non gli complichino la vita. Solo così e vedendo i risultati, si convinceranno che una buona skincare routine uomo fa la differenza.

Il grande classico dei regali: il profumo uomo

È forse la scelta più facile quella di regalare un profumo ad un uomo, perché il prodotto beauty per antonomasia dedicato a lui. Ci sono tante fragranze tra cui scegliere, l’importante è conoscere i suoi gusti: profumi più dolci, speziati, floreali, con note legnose ad ognuno il suo profumo.

Dior Sauvage Eau de Toilette è il profumo, per intenderci, nella cui pubblicità compare Jhonny Deep. Già per questo potrebbe essere la scelta ideale, no? Le note agrumate fresche ed aromatiche del bergamotto di Reggio Calabria incontrano quelle dell’ambra grigia ossidata, regalando un odore minerale, di sale e pietre bagnate. Una nota piccante è data dal pepe di Sichuan, addolcite da lavanda, patchouli, vetiver e geranio. Aquistalo su Amazon.

L’intramontabile 1Million di Paco Rabanne è ancora oggi, dopo anni, uno dei profumi uomo più acquistati. Intenso, avvolgente e persistente è il classico profumo che si sente e che lascia la scia. Anche il pack è particolare e adatto anche a uomini giovani, perché rappresenta un lingotto d’oro. Note di testa fresche ma al tempo stesso legnose e speziate, rosa e cannella, cuoio e legno bianco si vivacizzano grazie alla menta piperita e al mandarino rosso. Aquistalo su Amazon.

Il profumo uomo più venduto su Amazon è di Versace ed ha un nome evocativo: The Dreamer, Il Sognatore. È una fragranza calda ed avvolgente, dal gusto orientale, in cui la lavanda incontra l’accordo fresco di salvia e mandarino. Non solo, perché sono presenti note floreali di rosa, garofano, geranio ma anche tabacco, fava Tonka, cedro, vetiver e abete. Il plus? Spesso è in offerta e il prezzo non è niente male. Acquistalo su Amazon.

3 idee regalo San Valentino per lui che non porta la barba

Nonostante sia di gran moda, non tutti gli uomini amano la barba e sono ancora molti quelli che preferiscono radersi per avere una pelle liscia e morbida. Un rasoio è sempre una buona idea, soprattutto se è attento all’ambiente e cerca di ridurre il consumo di plastica. Anche un rasoio elettrico può essere l’ideale, se preferisce una barba molto corta e magari rasa anche i capelli. Altrimenti un grande classico dei regali beauty uomo è il dopobarba, con varie texture e per ogni tipologia di pelle.

Il rasoio elettrico, l’amico di ogni uomo

Se non ama la barba e si rade, un regalo utile ed apprezzato sarà sicuramente un rasoio elettrico di precisione. È probabile che ne possegga già uno, ma magari non è l’ultimo modello o non lo cambia da qualche anno. Philips AquaTouch è preciso e riesce a tagliare tutti i peli, anche quelli più corti, inoltre le testine flessibili si muovono in 5 direzioni, assicurando una rasatura perfetta che segue i contorni e volumi del viso. La tecnologia Wet & Dry, inoltre, consente l’utilizzo sia su pelle asciutta senza irritarla, che con gel e schiuma da barba, anche sotto la doccia. La ricarica è velocissima, appena un’ora per un’autonomia di utilizzo di 45 minuti. Acquistalo su Amazon.

Il rasoio in metallo, riciclabile e riutilizzabile

Per l’uomo attento all’ambiente e che ama il vintage e tutto ciò che è retrò un regalo elegante, di classe ma anche originale è il rasoio in metallo. È un accessorio che dura nel tempo, con un design dal sapore antico e che limita gli sprechi ed il consumo di plastica. Basta infatti sostituire le lamette di metallo periodicamente con un risparmio anche in termini economici. Un rasoio di plastica costa 2-3€ e crea più rifiuti, una lametta costa pochi centesimi. Bambaw propone un rasoio di sicurezza a doppio filo con una raffinata impugnatura in bambù, un oggetto utile che guarda anche al lato estetico. Acquistalo su Amazon.

Il dopobarba, il cosmetico necessario per lenire la pelle dopo la rasatura

Il dopobarba è un regalo inflazionato per l’uomo, ma sempre utile per chi si rade. Come per la scelta della crema viso, bisognerebbe essere certi del tipo di pelle per un’esperienza di utilizzo ottimale, affidandosi a brand esperti in questo campo. Come Proraso, marchio leader di prodotti per la barba e la rasatura ed italiano, che propone il Kit Vintage Selection Toccasana. Una graziosa scatola di latta che ricorda i prodotti dei Barber Shop e contiene sapone da barba, crema pre barba e crema liquida dopobarba per pelli sensibili, arricchiti con tè verde ed avena. Acquistalo su Amazon.

Bearded Man? Ecco 3 regali per lui che ama una barba curata

Al contrario, ci sono uomini che non rinuncerebbero mai ad una barba lunga e folta. Ormai di moda, così come i baffi, necessita di cure quasi quanto i capelli. Perché allora non regalare prodotti formulati specificatamente per lei, per renderla morbida e luminosa? O magari qualche accessorio per averla sempre in ordine, definita e ben pettinata.

Il regolatore di barba e capelli, per essere sempre in ordine

Il regolatore per barba e capelli è un accessorio maschile indispensabile per chi porta la barba, perché multifunzione ed utile sia per regolare la barba che i capelli. Braun All-In-One Trimmer 3 è realizzato con l’85% di plastica in meno rispetto ai modelli precedenti ed è 7 in 1, con 13 impostazioni di lunghezza, quindi estremamente versatile. Si ricarica in una notte, 8 ore, e la durata della batteria è di 80 minuti. Presenta accessori per rifinire la barba lunga, corta, media, per tagliare i capelli e per creare dei contorni netti e delle rifiniture perfette. Acquistalo su Amazon.

Il Kit per la cura della barba, per l’uomo che la cura o per chi vorrebbe iniziare a farlo

La barba è un po’ come i capelli, è bella se curata. Una barba ispida e secca non è piacevole da toccare né da vedere rispetto ad una barba lucida, morbida e profumata. Saponi, scrub, oli, maschere e creme da barba, la scelta del regalo è difficile, ma non impossibile. La soluzione è nei kit da barba, completi di ogni prodotto, per chi è un habitué di questi cosmetici o per chi vorrebbe iniziare a prendersi cura della propria barba ma non sa che parte cominciare. Il Kit Isner Mile ha tutto il necessario: shampoo, olio, balsamo, pettine, spazzola, forbici, righello per lo styling, rasoio per le rifiniture e anche un ebook per scoprire tutti i segreti della cura della barba. Acquistalo su Amazon.

Spazzola lisciante per capelli e barba, il regalo inusuale ma utile

Chi l’ha detto che spazzole e piastre sono solo per i capelli? La piastra o spazzola lisciante esiste anche per la barba e i capelli dell’uomo che vuole sempre essere in ordine. Sì, perché anche la barba lunga ha bisogno di styling, può essere crespa e deve essere asciugata e messa in piega. Vickicon è una spazzola lisciante che con il calore riesce a domare anche le barbe più ribelli, rendendole morbide, lucide ed eliminando l’effetto crespo in 5 minuti. Non solo, si può utilizzare anche per i capelli, lunghi, medi o che necessitino di mettere in piega il ciuffo. Acquistala su Amazon.

3 prodotti essenziali da regalargli per una perfetta skincare uomo

Se la vostra idea è quella di regalare un prodotto di skincare vero e proprio, meglio non strafare, soprattutto se non è un uomo appassionato di cosmetica. Va però detto che i segni del tempo non risparmiano nessuno e che una pelle morbida e liscia piace a tutti. Un’idea quindi può essere regalare un siero, una maschera o una spazzola di pulizia del viso, specie per chi presenta problematiche come punti neri e brufoletti.

Siero viso all’acido ialuronico, un prodotto idratante ed anti-age per avvicinarlo alla skincare

Il siero viso all’acido ialuronico è il prodotto di skincare più facile da utilizzare, da chiunque. Non appiccica, non unge, si assorbe subito ma lascia la pelle rimpolpata, fresca, liscia e morbida. Il siero Collistar Linea Uomo Attivi Puri Acido Ialuronico è un prodotto idratante e ricompattante per uso quotidiano, perfetto anche dopo la rasatura perché delicato. L’acido ialuronico contenuto è a tre diversi pesi molecolari per agire in profondità, per un’azione idratante ma anche antirughe e liftante, con una formula ad asciugatura rapida. Acquistalo su Amazon.

La maschera viso per una pelle luminosa, liscia e riequilibrata

La pelle maschile spesso è più untuosa e grassa rispetto a quella femminile, tende ad essere più lucida e a disidratarsi meno. Ma anche nel caso tendesse a seccarsi, una maschera viso riequilibrante è l’ideale per apportare idratazione, nutrimento e regolare l’eccesso di sebo. L’argilla è un ingrediente attivo di base da non sottovalutare, l’importante è che contenga attivi idratanti per non seccarla, come la Purifying Dead Sea Mud Mask di Mother Nature Cosmetics. Contiene fanghi del Mar Morto, argilla bianca delicata e olio di avocado, perfetta per riequilibrare la pelle, levigarla, affinarne la grana e minimizzare i pori ma al tempo stesso nutrirla in profondità. Acquistala su Amazon.

L’accessorio di pulizia viso tecnologico che lo conquisterà

Per l’uomo appassionato di tecnologia il regalo di San Valentino beauty è senz’altro il Foreo Luna Mini 2. Una spazzola per detergere il viso in maniera delicata che ha il potere di pulirlo a fondo, liberando i pori e rimuovendo sporco e sebo in eccesso. Il tutto grazie alle pulsazioni T-Sonic e al materiale altamente igienico: basta passare la spazzola sul viso con un detergente per notare fin da subito una pelle più compatta, luminosa e morbida. Un massaggio rilassante ed un device di pulizia del viso del quale non potrà più fare a meno. Acquistalo su Amazon.