Regali di Natale fai da te: idee beauty da confezionare sotto l’albero

Questo sarà sicuramente un Natale strano, con poca possibilità di spostarsi per comprare regali ma con più tempo a disposizione per confezionarli a casa. I regali di Natale fai da te beauty sono facilissimi da realizzare, utili ed a basso costo ed in questo articolo vedremo come realizzarne diversi, per ogni gusto.

Scrub corpo profumato ed idratante

È forse la ricetta più semplice quella dello scrub corpo, che spesso ci capita di preparare a casa per noi stessi, ma che può diventare un’idea regalo utile, da personalizzare con l’aggiunta di vari ingredienti. L’ingrediente base è il sale grosso, perfetto per un’esfoliazione energica del corpo, meglio ancora se sali del mar morto, dalle proprietà drenanti. In un contenitore aggiungiamo il sale grosso, dello zucchero e qualche cucchiaio d’olio di mandorle dolci, dal potere elasticizzante. Le quantità ovviamente variano in base al recipiente e al numero di scrub da regalare, ma potete regolarvi ad occhio per la consistenza. Mescolate con un cucchiaio evitando di toccarlo con le mani, per non contaminarlo.

Aggiungete poi qualche goccia di olio essenziale o qualche spezia a vostra scelta per profumarlo: cannella, un pizzico di zenzero, chiodi di garofano in polvere e olio essenziale di arancia per un mix perfettamente natalizio, rosa e lavanda per un bouquet fiorito e rilassante, menta ed eucalipto per un effetto balsamico o divertitevi a creare profumazioni particolari. E per renderlo ancora più particolare, potete aggiungere piccoli glitter per il corpo, per un tocco luminoso, poche gocce di colorante alimentare per rendere lo scrub colorato o pezzetti di fiori secchi (piccoli, altrimenti risulteranno troppo ruvidi sulla pelle, perfetta ad esempio la lavanda). Scegliete un contenitore in vetro e decoratelo con nastri, fiori secchi ed un’etichetta con su scritta la data e il contenuto ed il regalo è pronto!

Scrub e balsamo labbra, l’accoppiata vincente per averle lisce e morbide

Un’altra idea è quella di preparare un duo scrub e balsamo labbra, da conservare in piccole Jar di plastica o meglio ancora di vetro. Per preparare lo scrub basterà unire un po’ di zucchero, di burro di karité o olio di mandorle dolci e un paio di gocce di colorante alimentare, mescolare ed inserire il composto nel vasetto scelto. Per quanto riguarda il balsamo labbra, invece, vi servirà un cucchiaio di burro di karité, uno di burro di cacao (si trovano in erboristeria, farmacia o pasticceria), qualche goccia di olio di mandorle dolci, 2/4 gocce di olio essenziale per profumarlo o un po’ di essenza di vaniglia e, se volete farlo colorato, una o due gocce di colorante alimentare. Sciogliete i due burri a bagnomaria ed una volta liquefatti, togliete dal fuoco ed aggiungete gli altri ingredienti, mescolate e versate nella jar, aspettate che solidifichi e chiudetela. Adesso potete confezionare lo scrub e il balsamo in un sacchetto colorato e appenderlo all’albero di Natale, pronto per essere regalato.

Le saponette fatte in casa, naturali, profumate e personalizzabili

Questa è un’idea regalo facile da realizzare, ma anche creativa. Per realizzare delle saponette fatte in casa vi occorrerà acquistare del sapone neutro e naturale o utilizzare del sapone di Marsiglia. Dal sapone, create delle scaglie o tagliatelo a pezzettini, in modo che si sciolga più facilmente. Lasciatelo a bagnomaria e intanto preparate gli stampini: potete utilizzarne di appositi oppure sbizzarrirvi con le forme, ad esempio utilizzando gli stampi in silicone, dalle forme più disparate. Stelle, cuori, fiori o potete create tanti piccoli saponi utilizzando i contenitori per il ghiaccio. Adagiate dei fiori secchi sul fondo, ad esempio petali di rosa, di lavanda, fiori di malva o di camomilla. Una volta sciolto il sapone toglietelo dal fuoco e aggiungete adesso oli essenziali a piacere per profumarlo e poche gocce di colorante alimentare se volete modificarne il colore. Ricordatevi di sporzionare il sapone in vari contenitori se volete farli di vari colori e profumazioni.

Prima di versare il composto negli stampini, spruzzate un po’ di alcool al loro interno per evitare che si formino bolle. Versate il sapone tutto in una volta se volete che i fiori siano solo sul fondo e sulla sommità, se invece volete che i fiori siano anche all’interno, versatene poco, aspettate che solidifichi, inserite altri fiori e così via fino ad arrivare alla fine dello stampo. Cospargete la cima con altri petali e spruzzate nuovamente l’alcool. Una volta solidificati potrete confezionarli con nastri e fiori secchi decorativi, ed il gioco è fatto.

Sali da bagno, per chi ama i momenti di coccole e relax

I sali da bagno sono un’idea facilissima e a basso costo per un regalo di Natale beauty. Procuratevi del sale grosso e coloratelo con i coloranti alimentari a cui potete aggiungere anche un cucchiaio di glicerina vegetale per un’azione emolliente. Lasciate asciugare il composto per una notte, poi aggiungete la vostra profumazione preferita con gli oli essenziali, creando il vostro mix in base ai gusti della persona. Rosa, lavanda rilassante, limone a mandarino energizzanti, menta ed eucalipto per una freschezza estrema o cannella, zenzero, chiodi di garofano ed anice stellato per un bagno speziato. Trasferite poi i sali creati in contenitori con chiusura ermetica, per evitare che prendano umidità o procuratevi delle palline vuote per l’albero di Natale, in cui potrete inserire anche vari mix di sali i cui colori e profumazioni si sposino bene insieme. Un pensiero particolare e sicuramente meno anonimo dei classici sali da bagno già confezionati.

Kit maschera viso ciotolina, pennello, argilla, olio essenziale

Per le vere beauty addicted, un altro regalo gradito sarà un kit per creare la propria maschera viso. Invece che acquistarne di già pronte, scegliete i vari ingredienti per comporla: argilla verde purificante, bianca o rosa più delicata da inserire in un sacchetto o un barattolino decorato, una o due boccette di olio essenziale per arricchire la maschera, un cucchiaino in legno ed una ciotola per preparare la maschera. Inserite tutte le parti in una scatolina o create una confezione con un sacchetto colorato, ricordandovi di creare anche l’etichetta con le istruzioni per realizzare la maschera: un cucchiaio di argilla, 2 gocce di olio essenziale per tipo, aggiungere acqua fino a formare una crema e spalmare sul viso, lasciando agire una decina di minuti. Attenzione, la maschera non deve asciugare sul viso altrimenti la pelle si disidraterà.

Crema mani profumata, idratante ed emolliente

Anche creare una crema mani non è poi così difficile, anche se serve qualche ingrediente in più. Come prima cosa procuratevi della cera d’api (in farmacia o online), dell’olio di cocco (si acquista nei negozi di alimentari etnici), olio di mandorle dolci e oli essenziali per profumarla o potete usare della cannella. Fate ammorbidire 4 cucchiai di cera d’api a bagnomaria e una volta ammorbidita aggiungete 2 cucchiai di olio di cocco e l’olio di mandorle dolci. Unite poi gli oli essenziali e continuate a mescolare fino a che il composto non risulterà omogeneo e cremoso. Adesso trasferite la crema nel contenitore prescelto e aspettate che si raffreddi, poi chiudetelo e decoratelo a piacimento, anche con colori da vetro.