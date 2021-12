Pensierini di Natale beauty: cofanetti, smalti e palette sotto i 50 euro

La ricerca continua ricerca di regali per il 25 dicembre può essere davvero snervante, per questo conoscere i pensierini di Natale Beauty sotto i 50 euro è un ottimo modo per trovare dei piccoli doni economici per far felici tutte (amiche, colleghe, cugine e chi più ne ha, più ne metta!).

Dagli smalti alle palette, passando per i cofanetti dedicati alla skincare o alla body care: le idee ad hoc per il periodo natalizio sono davvero tantissime e possono rispondere non solo alle tue esigenze economiche, ma anche ai desideri di amiche e parenti.

Se sei alla ricerca di idee qui se nel posto giusto e la nostra selezione ti farà fare una splendida figura sotto l’albero anche con un budget mini.

Faby – Top Of The Fabies

L’amica obsessed per gli smalti si innamorerà al primo sguardo di questo cofanetto di Faby: 6 nuance diverse che risponderanno ai gusti di chiunque. Dal classico nude al natalizio rosso fino al più glamour dei bordeaux. Un cofanetto che trasformerà le unghie nelle protagoniste delle feste!

Prezzo: 30 euro. Puoi acquistare i prodotti Faby su Pinalli.it

Anastasia Beverly Hills – Brow BAE-SICS Deluxe Kit

Nessun make-up è completo senza il giusto styling delle sopracciglia. Forma e colore sono due elementi fondamentali e gli strumenti da utilizzare non devono essere lasciati al caso. Qui il regalo perfetto è il Kit in limited edition di Anastastia Beverly Hills, vera queen sul tema sopracciglia: al suo interno la penna retrattile ultrasottile per definirle e il gel trasparente per fissarle e mantenerle in forma perfetta tutto il giorno.

Prezzo: 37,50 euro. Puoi acquistarlo su Sephora.it

Uno sguardo riposato è un must have per chiunque e una buona skincare routine è il primo passo per ottenerlo. Per l’amica che lavora sempre fino a tardi o che passa ore e ore sui libri per superare la sessione d’esami, questo box occhi è il pensiero perfetto da scartare il 25 dicembre. Al suo interno, quattro prodotti per prendersi cura del contorno occhi: dal contorno occhi al siero per le palpebre fino a quello per borse e occhiaie e, per completare il tutto, il mascara che darà nuova vita allo sguardo nel momento del make-up.

Prezzo: 33 euro. Puoi acquistare i prodotti Skin Labo su Amazon.

Pixi – Ultimate Beauty Kit 6th Edition

Può mancare una palette tra i pensierini di Natale beauty? Assolutamente no e questa di Pixi sarà super apprezzata dalle fan del make-up. Ben 18 face shades e 20 eye shades racchiuse in un cofanetto in limited edition declinata nei colori verde e oro del brand. Un vero e proprio must have che diventerà uno dei capisaldi di qualsiasi trucco, sia da giorno che da sera, grazie alle tonalità soft e sparkling.

Prezzo: 19,90 euro. Puoi acquistare i prodotti Pixi su Sephora.it.

Kess Berlin – Set XMAS Mini Lipstick

Scegliere il rossetto giusto è davvero difficile quindi perché non approfittare di un cofanetto con tre mini lipstick? Tre rossi, simili ma differenti, che si abbineranno a qualsiasi occasione: il rosso-arancio Poppy Red, il rosso-brunastro Rusty Red e il super classico Royal Red. Non solo nuance super natalizie, ma anche nutrienti grazie all’olio di ricino e protettivi per merito della cera carnauba e della vitamina E.

Prezzo: 32 euro

& Other Stories – Kit routine corpo

I sieri per la routine corpo sono sicuramente tra i doni più apprezzati e regalati in occasione del Natale e, ovviamente, non può mancarne uno tra i regali più economici. Il kit bath & body dalla texture ultra glowy di & other stories contiene uno scrub e una buona lotion, entrambe caratterizzate dalla fragranza “Perle de Coco” (vaniglia, cocco, caramello) e da una texture glowy con pagliuzze dorate.

Prezzo: 27 euro

Antos – Crema mani al Panettone

Se il pensierino è davvero mini, magari per le colleghe dell’ufficio da rivedere dopo mesi di smartworking, una buona crema mani è davvero un must have. Quella di Antos al profumo di panettone è il dono perfetto per un piccolo presente da scartare il 25 dicembre e per avere mani super idratate con una formula dall’INCI super green.

Prezzo: 7 euro

Fenty Beauty – Liquid Killawatt Fluid Freestyle Highlighter

Più che un piccolo pensiero: una delle ultime novità del brand di Rihanna che promette di far brillare chiunque lo riceverà. Il nuovo Liquid Killawatt Fluid Freestyle Highligther è il regalo di Natale per tutte le appassionate del mondo del make-up. Un fluido morbido e ultrafine che dona una luminosità super fresca e facilmente modulabile. 5 shade per tutti i toni della pelle e no transfer per essere utilizzato in qualsiasi momento.

Prezzo: 26 euro. Puoi comprare Fenty su Sephora.it.

Freshly Cosmetics – Super Cleanser Trio

La detersione viso è la base di ogni buona routine, questo infatti permette di avere una pelle pulita e priva di tracce di make-up e inquinamento. Solo in questo modo, infatti, è possibile rallentare la presenza di impurità e i primi segni del tempo. In questo caso, quindi, il regalo perfetto di Natale è il Super Cleanser Trio di Freshly: acqua micellare, cleanser e toner per mettere le prime basi per una skincare competa e attenta.

Prezzo: 42 euro

Le Mini Macaron – Fairy Floss, gel manicure kit

Le mani sono il nostro biglietto da visita, quante volte l’avrai sentito dire! E, per questo, il Fairy Floss, gel manicure kit è un pensiero colorato e perfetto da donare alle amiche. Un set base per una manicure gel da fare anche a casa corredato da un colore delicato e appena accennato, perfetto anche per chi è alle prime armi.

Prezzo: 32,95 euro

Equivalenza – Confezione corpo

Questo kit contiene un olio doccia, un body lotion e spazzola corpo: tre pilastri fondamentali per una corretta cura corpo profumata e idratante. Ma questo set, oltre a essere un piccolo presente economico, è il giusto dono per chi pone attenzione al tema della sostenibilità. Infatti i pot possono essere ricaricati acquistando, una volta finita, il pack interno.

Prezzo: 20,80 euro

Parfois, Profumo La Nuit Dernière

Per alcuni può essere un po’ scontato, ma il profumo è un grande classico da trovare sotto l’albero di Natale. Oggi, poi, è possibile trovare delle fragranze ottime e ricercate anche a prezzi contenuti, proprio come una delle otto nuove referenze di Parfois. In particolare il profumo La Nuit Dernière: un fresco aroma di ribes nero, pepe rosa, bergamotto e rosa, che si mixa con il gelsomino, il legno di cedro, l’iris e fiori bianchi. Al termine un tocco delicato di muschio, ambra, vaniglia e sandalo.

Prezzo: 15,99 euro