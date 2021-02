Regali beauty di San Valentino romantici ed economici fai da te

editato in: da

Se le idee regalo per San Valentino scarseggiano, perché non creare un pensiero romantico fai da te? È facile realizzare a mano degli oggetti che faranno felice lei, lui o saranno divertenti da usare in coppia, per una serata di coccole per due. Un bagno caldo con sali aromatici ed inebrianti, una doccia di coppia con uno scrub per una pelle liscia e morbida da accarezzare o un rituale spa direttamente a casa, non male no? O magari un bel massaggio rilassante o uno scrub labbra per baci dolci e divertenti. Vediamo insieme come realizzare questi regali di San Valentino fai da te economici.

I sali da bagno profumati, perfetti per un bagno rilassante da soli o in coppia

I sali da bagno sono un regalo di San Valentino veloce da realizzare ma soprattutto a basto costo. Vi basterà procurarvi un barattolo vuoto, anche quelli per le conserve andranno benissimo, da riempire con il composto. Miscelate quindi del sale grosso o, per un effetto drenante e benefico, dei sali del Mar Morto. Se volete colorarli di rosa o rosso aggiungete qualche goccia di colorante alimentare a vostro piacimento e della glicerina vegetale per rendere la miscela più morbida ed idratante o, alternativa ancora più low cost, andrà bene aggiungere dell’ olio di mandorle dolci.

Lasciate asciugare per una notte ed aggiungete adesso la profumazione che più vi piace, scegliendo oli essenziali perfetti per un bagno rilassante. La lavanda prima fra tutti, ma anche la classica rosa, limone, arancia e mandarino per una sferzata di energia o menta ed eucalipto per un bagno rinfrescante, specie in estate. Vi basterà poi inserire i vostri sali nel barattolo scelto e decorarlo a vostro piacimento. Potete scrivere una frase romantica, il testo di una canzone che vi rappresenta, dipingerlo in maniera più astratta o decorarlo con anice stellato, delle pigne, delle fettine di arancia essiccata o dei boccioli di rosa.

Lo scrub corpo afrodisiaco per una pelle liscia e vellutata

Con la stessa base dei sali per il bagno potete realizzare anche uno scrub corpo, da usare da soli o divertendovi sotto la doccia regalandovi una coccola profumata che lascerà la vostra pelle liscia e morbida. Il sale grosso da solo può essere troppo abrasivo, meglio aggiungere anche dello zucchero, più delicato e meno esfoliante o in alternativa sostituirlo direttamente al sale, per realizzare un gommage.

Unite dell’olio a vostra scelta, di mandorle dolci o germe di grano, idratanti ed elasticizzanti. Meglio evitare l’olio di oliva, la cui profumazione troppo forte potrebbe sovrastare gli oli essenziali. Sceglietene di afrodisiaci e che accendano il desiderio, ad esempio di rosa ma ancora meglio patchouli, gelsomino, Ylang Ylang, palissandro, sandalo, zenzero o neroli. Mescolate con un cucchiaio e regolatevi con la consistenza, poi riponete il composto in un barattolo e decoratelo a vostro gusto.

Il cestino con il rituale di bellezza spa, ma a casa

Una giornata di Spa è quello che ci vuole per rilassarsi insieme, dopo una giornata di lavoro, regalandosi coccole e tenerezze per due. Se però in questo periodo l’idea di andare fuori casa non è delle migliori, ecco che si può ricreare l’ambiente di una spa anche a casa. Scegliete un cestino e decoratelo con fiori secchi, frutta essiccata, applicazioni in legno a tema San Valentino o magari stampando e plastificando delle vostre foto.

Inserite all’interno degli asciugamani o accappatoi e ciabattine, proprio come un vero ingresso alle terme. Riempitelo poi di prodotti per un bagno rilassante come sali da bagno, scrub, bagnoschiuma, crema corpo o olio da massaggio e che la vostra serata di trattamenti di bellezza per due abbia inizio!

L’olio da massaggio inebriante che lascia spazio alla fantasia e la pelle morbida

Preparare un olio da massaggio solido è davvero facile e veloce e servono pochi ingredienti, l’importante è rispettare le giuste dosi affinché si solidifichi. È ideale per idratare, nutrire ed ammorbidire la pelle, da usare dopo la doccia o per proporre al partner una serata rilassante, tra coccole e carezze. Come primo step, scaldate a bagnomaria 30g di burro di karité, 40g di cacao (o potete sceglierne uno solo ed utilizzarne 70g in totale), 25g di cera d’api e 5g di olio di mandorle dolci.

Una volta fusi tutti gli ingredienti, aggiungete qualche goccia di olio essenziale a vostra scelta, da quelli più afrodisiaci a quelli più energizzanti o basatevi sui gusti della persona a cui volete fare il regalo. Versate subito negli stampi che avrete precedentemente scelto, ad esempio a forma di cuore, al cui interno potrete riporre qualche petalo di fiore, dei piccoli cuoricini o glitter adatti per il corpo o altre piccole decorazioni. Lasciate solidificare in frigo e divertitevi ad utilizzare il vostro olio, ma se avete applicato qualche decorazione scioglietelo prima tra le mani, per evitare di graffiare la pelle del vostro partner.

Lo scrub labbra edibile, con ingredienti naturali, divertente da leccare

Lo scrub labbra è un regalo tanto semplice da realizzare quanto divertente da usare, specie in coppia. L’importante è che sia edibile, cioè che si possa mangiare e non sia tossico, perché proprio qui viene il divertimento. Utilizzando solo prodotti alimentari, potrete sbizzarrirvi in dolci baci, cercando di riconoscere i sapori… e si sa, un bacio tira l’altro!

Unite dello zucchero bianco e del miele, in modo da formare un composto che non sia troppo liquido ma neanche troppo granuloso. Aggiungete poi una sola goccia di olio essenziale per uso alimentare: cannella, zenzero, anice, limone, arancio o in alternativa essenza di vaniglia, di fiori d’arancio o del semplice cacao o caffè. Dividete ogni gusto di scrub in tanti barattoli di vetro con coperchio e divertitevi a baciarvi finché non avrete indovinato tutti i gusti.

La saponetta profumata alla rosa con petali e boccioli, dolce e delicata

Come per l’olio da massaggio, gli stampi possono essere utilizzati anche per realizzare saponette profumate e decorate. Vi basterà acquistare del sapone di Marsiglia o del sapone neutro naturale e tagliarlo a pezzettini o, ancora meglio, in scaglie. Fatelo sciogliere a bagnomaria e preparate gli stampini a forma di cuore, inserendo sul fondo glitter, cuoricini, fiori secchi o boccioli di rosa.

Una volta che il sapone si sarà sciolto a bagnomaria aggiungete oli essenziali a vostro gusto e se volete che il sapone sia colorato anche del colorante alimentare. Spruzzate qualche goccia d’alcool sugli stampini prima di versare il sapone sciolto, questo eviterà la formazione di bolle. Se non volete che le decorazioni rimangano tutte sul fondo, potete fare una prima colata senza arrivare all’orlo, lasciare solidificare quanto basta e creare così più strati di decorazioni. Una volta riempiti gli stampini e decorata anche la parte finale, spruzzate nuovamente un po’ di alcool e lasciate solidificare.