Regali beauty San Valentino per lei sotto 25€

Il 14 febbraio è alle porte e se cerchi un regalo beauty San Valentino per lei economico sotto 25€ non puoi proprio perderti questa guida. Tutti gli ultimi prodotti ed uscite beauty, tra makeup e skincare, per trovare il perfetto regalo San Valentino per lei ad un piccolo prezzo, ma con una massima resa. Kit Labbra, Set Viso, Set Corpo, Palette, Profumi e tutto ciò che una vera beauty addicted potrebbe desiderare.

Rare Beauty Mini Lip Souffle Matte Lip Cream Duo

È uno dei brand più amati usciti nell’ultimo periodo, Rare Beauty, il marchio beauty della cantante Selena Gomez. In questo kit sono contenuti due best seller, i Mat Lip Soufflé, rossetti liquidi dalla formula leggera e cremosa, per un finish opaco e vellutato ma un comfort estremo. Una texture ultra idratante combina colori pigmentati e lunghissima durata in due tonalità, Inspire e Fearless, rispettivamente un nude caldo e mediamente scuro e un rosso caldo brillante.

Rare Beauty, Mini Lip Souffle Matte Lip Cream Duo Rossetti. Prezzo: 20,00€ su sephora.it

Natasha Denonona Valentines Kit Mini Crush Eyeshadow Palette

Sono tra le palette più amate per la loro qualità, per la selezione dei colori e soprattutto perché Natasha Denona crea anche piccole palette versatili e compatte, da portare ovunque con sé. Per San Valentino crea un kit, Natasha Denona Valentines Kit, che contiene la Mini Crush Eyeshadow Palette e il Medium Blending Eyeshadow Brush. La palette è, ovviamente, ispirata ai classici colori di San Valentino, per creare look romantici, dai viola ai rosa. Il pennello, invece, è perfetto per ogni forma e dimensione di occhio per sfumare perfettamente gli ombretti.

Natasha Denonona, Valentines Kit Mini Crush Eyeshadow Palette. Prezzo: 24,95€ su lookfantastic.it

Nabla Cosmetics Ruby Lights Glitter Palette

Il brand non ha bisogno di presentazioni ed è, fieramente, tutto italiano. Nabla Cosmetics Ruby Lights Glitter Palette è solo una delle palette che qualsiasi beauty addicted vorrebbe ricevere come regalo di San Valentino. Un quad con tre tonalità di glitter multi riflesso, pressati e di varie dimensioni, per creare incredibili giochi di luce sulle palpebre. Si possono usare da soli, come topper su altri ombretti o con un primer per glitter, per un effetto pieno ed intenso.

Nabla Cosmetics, Ruby Lights Glitter Palette. Prezzo: 24,00€ su sephora.it

Cosmyfy Mrtndamex E Basic Gaia Vintage Vibes Lip Kit

Se la tua lei è un’amante del vintage non potrai che farla felice regalandole il kit Cosmyfy Vintage Vibes Lip Kit creato da Mrtndamex e Basic Gaia. Ispirato al vintage, le tonalità di questo duo di matite e rossetti liquidi ricordano proprio altre atmosfere, calde e avvolgenti. La texture delle matite è cremosa e pigmentata e si abbinano perfettamente al gloss colorato e anch’esso pigmentato e al rossetto liquido semi matte, per sfoggiare labbra opache o lucide, a seconda dell’umore.

Cosmyfy, Mrtndamex E Basic Gaia Vintage Vibes Lip Kit. Prezzo: 19,90€ su pinalli.it

Too Faced Voluptuous Lashes & Plump Lips Set

Se cerchi un perfetto regalo San Valentino beauty per lei non lasciarti scappare questa chicca. Too Facaed Voluptuous Lashes & Plump Lip Set contiene due best seller del brand che si riconfermano anno dopo anno. Better Than Sex Mascara non ha bisogno di presentazioni, regala alle ciglia un effetto ciglia finte, separa, allunga e incurva mentre Lip Injection è il prodotto perfetto per ottenere labbra carnose senza filler, effetto rimpolpante.

Too Faced, Voluptuous Lashes & Plump Lip Set. Prezzo: 13,00€ su sephora.it

Versace Women’s Trio Miniature Collection Set

Un regalo perfetto per chi ama i profumi e scoprire sempre nuove fragranze o per chi ama esporre le boccette di profumo, da collezione. Sì, perché Versace Women’s Trio Miniature Collection è il kit perfetto da collezione, con tre piccole miniature dei profumi più famosi di Versace, colorate e curate in ogni minino dettaglio. Perfette anche per scoprire nuovi profumi o se la tua lei si stanca subito di indossare sempre la solita fragranza. Fiorito, fruttato, legnoso, speziato, dolce, sensuale, intenso: tre opzioni per trovare il proprio profumo del cuore.

Versace, Women’s Trio Miniature Collection Set Profumi. Prezzo: 22,95€ su lookfantastic.it

Charlotte Tilbury Gift Of Pillow Talk Lip Cofanetto Labbra

Uno dei prodotti labbra e soprattutto delle tonalità più amate sul web e anche dalle star in un kit per ottenere le perfette labbra nude. Charlotte Tilbury Gift Of Pillow Talk è un cofanetto labbra che contiene due minitaglie: la matita labbra Lip Cheat nella colorazione Pillow Talk, un nude rosato perfetto praticamente su ogni incarnato e l’omonimo rossetto Matte Revolution, il più famoso e acquistato del brand.

Charlotte Tilbury, Gift Of Pillow Talk Lip Cofanetto Labbra. Prezzo: 25,00€ su sephora.it

FaceD Discovery Kit Cofanetto Viso

Un brand di skincare tutto italiano che ha rivoluzionato la cura del viso, proponendo prodotti a prezzi piccolissimi con una resa estrema, senza troppi fronzoli nel packaging ma con tanta, tanta sostanza. FaceD Discovery Kit è il cofanetto viso completo per provare i migliori prodotti del brand per la cura del viso, adatti a tutti i tipi di pelle che desiderano un boost di idratazione, grazie all’acido ialuronico a tre pesi molecolari presente al loro interno. Minitaglie di crema contorno occhi anti-occhiaie, maschera defaticante occhi effetto immediato, maschera anti-età idratazione immediata e crema rassodante antinquinamento spf15, per una routine viso completa ma sopratutto efficace.

FaceD, Discovery Kit Cofanetto Viso. Prezzo: 24,90€ su pinalli.it

Rituals Valentine’s Day The Ritual Of Sakura For You & Me Foaming Shower Gel Duo

Un pensiero perfetto per lei ma anche per la coppia è il Kit Rituals Valentine’s Day The Ritual Of Sakura For You & Me Foaming Shower Gel Duo. Due docciaschiuma con texture mousse, che si sprigiona dall’erogatore regalando una sensazione di morbidezza, grazie alla schiuma delicata e soffice ma soprattutto un momento di piacere olfattivo grazie alle fragranze caratteristiche del brand. Il risultato è una pelle sí detersa, ma anche coccolata, idratata e delicatamente profumata.

Rituals, Valentine’s Day The Ritual Of Sakura For You & Me Foaming Shower Gel Duo Set Corpo. Prezzo: 8,90€ su sephora.it

Mario Badescu From Mario With Love Set Viso

Amatissimo in America Mario Badescu propone, come regalo beauty San Valentino per lei, il Mario Badescu From Mario With Love Set Viso, per provare diversi prodotti del brand. 4 minitaglie: spray viso con aloe, erbe e acqua di rose, perfetto prima e dopo il makeup, balsamo labbra alla rosa per mantenerle idratate, sapone corpo alla rosa e tonico all’amamelide e acqua di rose, rinfrescante e lenitivo.

Mario Badescu, From Mario, With Love Set Viso. Prezzo: 23,00€ su sephora.it