Quale tonalità di smalto preferisci?

, che tra pochi giorni affiancherà Amadeus sul palco più prestigioso della tv italiana (sì, stiamo parlando dell’Ariston), non lascia davvero nulla al caso quando si tratta di prendersi cura della sua bellezza. Come ben sapete, abbiamo avuto modo, grazie al format esclusivo, di addentrarci alla scoperta dei segreti che le permettono di essere così splendida.

Nella sua casa milanese – situata nel cuore di uno dei quartieri più cool della città di Expo 2015 – abbiamo parlato di allenamento, di dieta, di cura dei capelli e, ovviamente, anche degli smalti che preferisce (basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per accorgersi che dedica molto impegno alla manicure).

Nel corso della chiacchierata che abbiamo avuto il piacere di fare con lei, la conduttrice sportiva siciliana ha innanzitutto affermato di preferire tonalità neutre. Ci ha così mostrato il suo smalto del momento, un mix tra il rosa e una cromia tendente al lattiginoso. Ha altresì sottolineato che, quando si tratta di colore per le unghie, le piace sperimentare.

Ha infatti confessato che tende spesso a mischiare tra loro i vari smalti e che, molto spesso, le estetiste sono tutto tranne che contente per questi suoi attacchi di creatività cosmetica! Il risultato – come ha ammesso lei stessa – non è però male (non possiamo che confermare).

Proseguendo con l’elenco delle sue preferenze relative agli smalti ha chiamato in causa un grande classico, ossia il rosso (una delle scelte più glamour in assoluto quando si parla di nail art). La Leotta ama molto anche questo colore per le sue unghie e, in generale, spazia dalle cromie neutre a quest’ultima e sensuale tonalità.

Come già specificato, guardando le sue foto di Instagram si nota l’attenzione che dedica alla bellezza delle mani. Lo smalto è infatti sempre perfetto a prescindere che lo scatto ritragga la conduttrice impegnata in una diretta a bordo campo o, come accaduto pochi giorni fa, a scattarsi un selfie con Francesco Totti.

Influencer, regina degli ascolti di DAZN e molto legata alla sua famiglia – la mamma Ofelia, che vive in Sicilia, viene spesso a Milano a trovarla – Diletta Leotta trova anche il tempo per prendersi cura del suo corpo e per non trascurare nessun dettaglio, unghie comprese. Dopotutto, parliamoci chiaro, le mani sono fondamentali per la bellezza di una donna.