Quale rossetto scegliere e come farlo durare a lungo?

editato in: da

Rosso, nude, fucsia, corallo, chiaro, scuro: il rossetto perfetto esiste, basta solo scegliere la giusta tonalità e la giusta formulazione. Torneremo in un secondo momento sulla giusta tonalità, ma intanto quale rossetto scegliere? Come farlo durare a lungo? Sono tra le domande più fatte quando si parla di questo prodotto che, insieme al mascara, è il cosmetico che fa subito sentire truccati. Che sia un balsamo labbra colorato, un rosetto liquido, un rossetto cremoso, un rossetto matte o una tinta labbra, scopriamo le diverse tipologie e come farlo resistere il più a lungo, anche sotto la mascherina.

Il balsamo labbra colorato, per chi ha le labbra sempre screpolate ma non rinuncia al colore

Va detto: non c’è nessun modo per far durare maggiormente il balsamo labbra colorato. Il suo pro, però, è che nutre e idrata le labbra, lasciandole morbide e lisce e prevenendo antiestetiche pellicine e spaccature. È indispensabile per chi ha le labbra estremamente secche, specie con la mascherina, dato che la zona è soggetta a rimanere sempre umida ed a sbalzi di temperatura che potrebbero romperle.

Ne esistono di varia tipologia, con una colorazione blanda e quasi impercettibile ma anche più intensi, che li rende vicini ad un rossetto cremoso ma più nutriente ed idratante. Per chi invece ha le labbra sottili, da provare anche i balsami labbra colorati volumizzanti, che grazie a sostanze contenute all’interno come peperoncino o menta contribuiscono a far affluire una maggiore quantità di sangue, rendendo le labbra naturalmente più rosee e gonfie.

Mesauda Milano Balsamo Labbra Lip Cocoon Il balsamo labbra Lip Cocoon Mesauda Milano è idratante e nutriente, rilascia un velo di colore sulle labbra che appaiono subito più lisce, morbide e piene grazie all'effetto lucido. È disponibile in 5 colori per adattarsi a tutti gli incarnati e gusti.

Il rossetto cremoso, per chi non ama la sensazione secca sulla bocca

Il rossetto cremoso è forse il rossetto più classico, nonché ancora il più scelto. Sì, perché garantisce un’ottima coprenza ed un colore pieno ma sulle labbra risulta, appunto, cremoso e non secco. Il finish è quindi leggermente lucido, il che fa in modo che anche le tonalità più scure non rimpiccioliscano le labbra come invece accade per i rossetti opachi. La durata dipende dalla formulazione, ci sono rossetti cremosi che durano di più o che durano meno.

Attenzione se non siete più giovanissimi e non avete più un contorno labbra sodo ma con qualche rughetta, perché il rossetto cremoso potrebbe insinuarsi nelle pieghe. Basterà utilizzare una matita per delineare i bordi e questo farà in modo che il rossetto non si sposti, garantendo inoltre una maggiore durata. Se poi non vi interessa mantenerlo lucido, un trucchetto per farlo durare ancora più a lungo è quello di poggiare una velina sulle labbra e con un pennello tamponare su di essa della cipria in polvere libera. A questo punto il colore sarà diventato opaco e più asciutto sulle labbra, ma sicuramente più duraturo. Se volete ripristinare la componente lucida vi basterà riapplicare un altro strato di rossetto sopra.

Offerta Rimmel London Lasting Finish Extreme Lasting Finish Extreme è il rossetto cremoso di Rimmel, facile da stendere grazie all'applicatore a goccia che segue perfettamente i contorni delle labbra. Colore pieno fin dalla prima passata e 10 tonalità tra cui divertirsi a scegliere, per labbra sempre morbide e comfort estremo.

Il rossetto matte in stick, per chi ama le formulazioni totalmente opache, ma scorrevoli

Il rossetto matte o opaco è il preferito di chi ama i rossetti in stick ma l’effetto vellutato e non lucido. Solitamente sono formulazioni più corpose e dure che o si amano o si odiano. Infatti la sensazione è un po’ più secca sulle labbra ma il prodotto si percepisce, non risulta asciutto come per i rossetti liquidi. Se i colori chiari sono più facili da applicare, bisogna prestare attenzione dai rossi agli scuri, perché essendo una tipologia di rossetto più dura è più difficile essere precisi con lo stick. Il risultato potrebbe essere quello di un contorno labbra più frastagliato, meglio quindi applicare prima una matita labbra o procedere a stendere il prodotto direttamente con un pennellino.

Questo è in generale un ottimo consiglio per i rossetti in stick, sia cremosi che opachi, perché permette di lavorare bene il prodotto sulle labbra, facendolo aderire meglio e applicando la giusta quantità, senza accumuli. Non tutti però amano il rossetto matte in stick perché potrebbe seccare le labbra: infatti la durata spesso è data dal fatto che non sono presenti emollienti o oli. Ricordatevi di applicare del balsamo labbra quando iniziate a truccarvi e di rimuoverlo prima di applicare il rossetto, così facendo eviterete di mettere in evidenza pellicine, specie con i colori scuri ed eviterete che le labbra si secchino.

Offerta Nyx Professional Makeup Suède Matte Lipstick Nyx Suède Matte Lipstick è il rossetto declinato il 36 tonalità perfetto per chi ama vedersi sempre diverso: nude, rossi, prugna ma anche colori come blu, nero, viola e verde per sperimentare con la propria creatività. Finish opaco ma confortevole, il rossetto scorre sulle labbra per un'applicazione davvero facile.

Il rossetto liquido, l’alleato della lunga durata e del tocco asciutto sulle labbra

Il rossetto liquido è forse la tipologia di rossetto che negli ultimi anni si è fatto strada, guadagnando un grosso primato sui social. Spesso chiama erroneamente tinta, in realtà è un rossetto in forma liquida e che si stende con l’applicatore, come quello del gloss. Si asciuga sulle labbra e si fissa, per una finish totalmente asciutto e garantisce un’ottima tenuta e durata. C’è chi non può più farne a meno, perché se si toccano le labbra con le dita o si dà un bacio, questa tipologia di rossetto non lascia alcun residuo.

I rossetti liquidi resistono bene anche durante i pasti ma sono più difficili da ritoccare: infatti, stratificando troppo prodotto, si rischia che questo si stacchi a pezzetti o crei degli antiestetici grumi. Meglio quindi prestare attenzione quando si mangia, perché gli oli dei cibi tendono a scioglierli leggermente e l’effetto potrebbe essere quello di labbra truccate per metà, sbiadite al centro e con il colore pieno sui bordi.

Offerta Maybelline New York Superstay Matte Ink Maybelline New York Superstay Matte Ink è il rossetto liquido più acclamato dal web perché coniuga colori vivaci e piani ad una durata irresistibile. 16 ore di tenuta e 35 colori tra cui scegliere per i rossetti liquidi a prova di bacio.

La tinta labbra, un prodotto che tinge le labbra senza alcun spessore

La tinta labbra è una categoria di prodotto meno utilizzata e sottovalutata, ma perfetta in questo periodo in cui si vuole massima durata, senza sporcare la mascherina. Si presenta in forma molto liquida e più trasparente di un rossetto liquido e sulle labbra sembra di stendere acqua. In realtà il pigmento si fissa su di esse regalando un colore discreto, non pieno come con altre tipologie di rossetto, ma più delicato. Non lasciano alcun residuo perché l’acqua evapora e il pigmento è come se macchiasse la pelle, rimanendo intatto finché non si decide di struccare il prodotto.

Sono sicuramente prodotti poco idratanti e che potrebbero seccare le labbra, quindi anche in questo caso meglio applicare del balsamo labbra prima di iniziare a truccarsi, da togliere prima di passare alla tinta. L’unica pecca è che sono talmente tanto durature che non è molto facile struccarle, bisogna armarsi di pazienza e di un olio o burro struccante per assicurarsi di togliere tutto il prodotto.

Clarins Eau à lèvres Water Lip Stain tinta labbra Clarins Eau à lèvres Water Lip Stain è la tinta labbra per chi desidera un colore discreto e delicato, un velo che tinge le labbra senza spessore, senza la sensazione di avere applicato qualcosa sulle labbra. Impalpabile e impercettibile, si può modulare l'intensità per una colore più o meno pieno.