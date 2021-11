Migliori profumi dell’inverno: tutte le novità per la stagione fredda

È sempre un buon momento per scegliere una nuova fragranza e i profumi per l’inverno 2021 sono l’occasione giusta per scoprire le novità del momento (oltre ai grandi classici che si riconfermano a pieni voti).

Fruttati o floreali? Marini o legnosi? Agrumati o con note di tabacco? Le possibilità e le scelte che riguardano le note di un profumo sono davvero tantissime. Per questo motivo abbiamo selezionato le migliori fragranze, tra novità e grandi classici, realizzati dai più grandi nasi per un inverno caldo e avvolgente.

Dior, Miss Dior

L’iconico Miss Dior si presenta per questa fine anno con una nuova veste con un nuovo fiocco poignard in tessuto. Un bouquet di fiori che esplode e avvolge in una nuvola polverosa, morbida e dai toni fruttati. Le sue note coinvolgono Rosa Centifolia, Mughetto, Peonia, Iris con accenti di albicocca: un mix ricco e pieno di contrasti che inneggia all’amore e alla voglia di vivere.

Laboratorio Olfattivo, ExpLOud

Questa è una fragranza che rappresenta l’equilibrio perfetto tra tutte le sfaccettature di oud, nota legnosa per eccellenza, fumoso, potente, cuoiato e vibrante. A tutto questo si aggiunge la Magnolia, l’accordo Lilybelle, Patchouli, Sandalo e Vetiver a concludere il tutto. Una fragranza unisex da provare.

Mediterranea, Sol di Sale

Pino marittimo, timo bianco e patchouly: Mediterranea presenta una fragranza Made in Italy che si annuncia con note agrumate di Bergamotto di Calabria per una sensazione fresca e aromatica. Un vero viaggio sensoriale che porta alla scoperta di un paesaggio dalle mille sfumature e sfaccettature. Una fragranza che fa parte di una famiglia composta da sei essenze diverse che riflettono e portano alla scoperta del territorio italiano, unico e inimitabile.

Lancôme, Idôle Aura

Un inno alle donne e alla loro forza. Il nuovo Idôle Aura di Lancôme è più di una fragranza, radiosa e solare, è un profumo d’avanguardia simbolo della femminilità vincente. Merito delle tre creatrici del mondo olfattivo di Idôle, Shyamala Maisondieu, Nadège Le Garlantezec e Adriana Medina, che hanno dato vita a un profumo delicato, sensuale e forte. Come l’aura splendente di una femminilità̀ inarrestabile. Da non sottovalutare poi, la formula caratterizzata da ingredienti naturali: un impegno concreto della maison verso la bellezza sostenibile.

Sephora, Do Not Drink Iris e Moka

Packaging essenziale e sostenibile con l’aggiunta ingredienti d’origine naturale selezionati con cura e attenzione: la nuova linea di profumi Do Not Drink di Sephora è tutta da scoprire. Sei mix che contengono una percentuale dell’87% d’ingredienti naturali tra cui spicca, per l’autunno inverno, il profumo Iris e Moka. Una fragranza corposa con note di base intensamente floreali, un gioco audace e interessante fatto di contrasti dove l’eleganza dell’iris viene abbracciata e sostenute dalle note vigorose del caffé.

Eau de Milano, Exclusive for Woman

Un profumo dolce, ricco e pieno di contrasti proprio come Milano. Questo profumo ti stupirà grazie al mix di pesca e popcorn, all’intensità del latte di cocco e per concludere la dolcezza della vaniglia che lo rende il profumo perfetto per i primi freddi. Chic, elegante e avvolgente: una fragranza 100% Made in Italy che ti conquisterà.

Gucci, Flora Gorgeous Gardenia

È l’ultima fragranza nata nella maison di moda: Gucci Flora Gorgeous Gardenia è dedicata agli spiriti liberi. Un Eau de Parfum costruita intorno al fiore di Gardenia, che in antichità veniva usato per preparare elisir e pozioni magiche. A questo si aggiungono l’Assoluta di Gelsomino Grandiflorum, l’accordo di Fiore di Pero e un accordo di Zucchero di canna per concludere con dolcezza. Perché averla? Per la confezione che riporta l’iconica stampa Flora, uno dei motivi emblematici della Maison.

La Perla, Possibilities

L’intimo più seducente ed elegante diventa profumo grazie alla nuova linea beauty presentata da La Perla. Caratterizzata da un packaging che si fa notare già al primo sguardo grazie all’abbinamento del flacone in vetro scuro e il tappo dorato. Fresia e ribes nero si mixano per una fragranza fiorita e fruttata, a cui si aggiunge un mix sofisticato di petali di rosa; immancabili poi le note dolci di vaniglia per poi finire con la scia avvolgente dell’ambra. Il mix perfetto per l’imbrunire autunnale.

Byredo, Young Rose

Una fragranza unisex lanciata proprio in occasione dell’autunno 2021. Un profumo del gruppo Floreale Legnoso Muschiato unisex, una vera e propria interpretazione olfattiva dell’ultimo viaggio in Cina del fondatore del brand, Ben Gorham. Malva Muschiata e Pepe di Sichuan aprono il profumo a cui segue un cuore di Rosa di Damasco e Iris, concludendo poi con note di base sono Ambroxan e Muschio.

Lush, Vanillary

Vaniglia, gelsomino e tonka sono il mix irresistibile di questo profumo vegan dolce, avvolgente, irresistibile che avvolge in un abbraccio profumato. Accordi zuccherini che si uniscono il gelsomino per avvolgerti in un blend appagante e pieno di note positive. Una dolcezza infinita, mai stucchevole, che ti farà riconoscere al primo passaggio.

Maison Margiela, REPLICA Autumn Vibes

Impossibile non menzionare questo profumo firmato Maison Margiela. Tra le sue note troviamo noce moscata, cardamomo, pepe rosa, acero, legno di cedro e muschio. Una fragranza che riporterà alla mente una passeggiata al parco tra i colori tipici dell’autunno quali il marrone, l’arancione, il rosso e il ruggine.

Editions de Parfum Frédéric Malle Synthetic Jungle

Creato dal naso Anne Flipo, è la fragranza perfetta per rischiarare il grigiore di fine anno. Il suo bouquet verde include note di basilico, giacinto, mughetto di valle, gelsomino naturale e olio di Ylang Ylang. Una fragranza per lui e per lei da condividere per riconnettersi al cento per cento con la natura.