I prodotti preferiti del mese di ottobre: makeup ma non solo

Ottobre tempo di cambiare colori, prodotti skincare, prodotti per la base viso e, soprattutto, prepararsi al Natale. Per questo mese, per quanto riguarda il makeup ho selezionato un primer occhi per far durare il trucco più a lungo, una palette occhi dai colori autunnali, una cipria per opacizzare al meglio la Zona T, ma senza appesantirla. Per la base viso, invece, uno dei sieri migliori provati negli ultimi anni, che davvero cambia la texture della pelle. Per finire, una piccola anticipazione al Natale con un calendario dell’avvento pieno di prodotti di skincare coreana, per coccolare ogni giorno la pelle e scoprire tanti marchi diversi. Scopri i preferiti del mese di Ottobre!

Charlotte Tilbury Magic Serum Crystal Elixir Siero Viso

Non scherzo, penso che questo sia uno dei prodotti viso migliori che abbia provato. Non sto esagerando ma raramente ho visto cambiamenti così radicali e rapidi alla mia pelle. Sto parlando del siero viso di Charlotte Tilbury, Magic Serum Crystal Elixir. La texture è morbida e quasi gel, fresca sul viso, si assorbe rapidamente e lascia la pelle liscia e morbidissima. Non è però solo un effetto temporaneo dato dall’applicazione del prodotto, la pelle dopo qualche giorno di utilizzo appare comunque liscia, levigata, con i rilievi di piccole imperfezioni livellati ed estremamente morbida.

Il colorito risulta schiarito, anche nelle piccole macchie e discromie, decisamente più uniforme ma soprattutto illuminato. L’ho usato tra fine agosto e i primi di Ottobre applicandolo sia mattina che sera, anche senza stendere un’altra crema viso sopra, ma se avete la pelle secca meglio aggiungere anche questo step. Al mattino rende la pelle così levigata che il makeup, in particolare fondotinta e correttore, scorrono facilmente sulla pelle creando così una base viso per niente pesante e funzionando come un ottimo primer viso.

Contiene peptidi dall’efficacia antirughe, vitamina C dorata dal potere illuminante, un complesso idratante all’acido poliglutammico quattro volte più idratante dell’acido ialuronico, ecco perché non sentivo il bisogno di applicare una crema successivamente, perché sentivo la pelle già estremamente idratata, non unta, non appiccicosa, non appesantita.

Charlotte Tilbury Magic Serum Crystal Elixir Siero Viso. Prezzo: 74,90€ su Sephora.it

Urban Decay Primer Potion Eden Primer Occhi

Un nome una garanzia: Urban Decay Primer Potion non è un semplice primer occhi ma è IL primer occhi. Lo compro e ricompro da anni, lo uso su me stessa, sulle clienti che trucco per matrimoni o eventi e per le modelle. Crea una base uniforme su cui applicare il trucco occhi ma, soprattutto, fa in modo che questo non vada ad accumularsi nelle pieghette, in particolar modo se avete una palpebra parecchio untuosa.

La versione Eden è la mia preferita perché essendo leggermente colorata va ad eliminare anche rossori e discromie della palpebra, creando così una base uniforme e omogenea su cui applicare gli ombretti. Esiste però anche in versione trasparente, la classica e più famosa, in versione antiage adatta a chi presenta qualche segno dell’età o in versione metallizzata se amate realizzare makeup con ombretti brillanti o shimmer.

Se volete creare makeup intensi tamponate gli ombretti quando il primer non è ancora del tutto asciutto, altrimenti opacizzatelo con un velo di cipria e poi sfumate i colori, per makeup più delicati o per chi è alle prime armi e ha paura di fare macchia. Vedrete subito come gli ombretti saranno più pigmentati ma soprattutto come il trucco a fine giornata sarà ancora perfetto.

Urban Decay Primer Potion Eden Primer Occhi. Prezzo: 26,50€ su Sephora.it

Nabla Cosmetics Cutie Palette Wild Berry

Le palette di Nabla Cosmetics sono tra le mie preferite di sempre, in particolare modo le Cutie Palette. Hanno un prezzo contenuto, una qualità altissima, sono piccole ma gli ombretti all’interno non lo sono per niente. Facili da sfumare, consentono di creare davvero qualsiasi tipo di makeup, da quelli più naturali a quelli più intensi, dai più neutri ai più colorati, da makeup complessi a makeup velocissimi da realizzare.

Con l’arrivo dell’autunno ho tirato fuori dalla mia makeup collection la palette Nabla Cosmetics Cutie Palette Wild Berry perché contiene un mix di colori caldi e freddi, neutri e viola, tonalità opache e shimmer. Alchemy 2.0 è il mio ombretto preferito, un duochrome viola e azzurro praticamente trasparente da utilizzare sia da solo per un effetto bagnato ultra brillante sia come topper su altri ombretti per creare riflessi mai scontati. Blackberry è perfetto per realizzare uno smokey eyes borgogna ideale per un trucco occhi verdi o per realizzare un eyeliner. Insomma, le combinazioni sono davvero tante, per divertirsi con una palette dalle dimensioni ridotte perfetta anche da portare in viaggio.

Nabla Cosmetics Cutie Palette Wild Berry. Prezzo: 23,50€ su Sephora.it

Neve Cosmetics Cipria Flat Perfection Drama Matte

Uso la cipria Neve Cosmetics ormai da tantissimi anni ma avevo sempre utilizzato la versione in polvere libera. Volevo però una cipria compatta da portare sempre con me e la Neve Cosmetics Flat Perfection Drama Matte (ma anche la versione Velvet Matte), è perfetta per opacizzare la base viso tutto il giorno. Comoda, perché dotata di specchio, la porto sempre con me per ritoccare il trucco o opacizzare la zona T se sto fuori casa a lungo. In realtà, però, non ce n’è quasi mai bisogno, basta l’applicazione iniziale per fissare il fondotinta quando ancora non sono uscita di casa. Sulla pelle non si sente, non fa un effetto polveroso ed è completamente trasparente.

Neve Cosmetics Cipria Flat Perfection Drama Matte. Prezzo: 14,90€ su Douglas.it

MiiN Cosmetics Calendario Dell’Avvento 2021

Se c’è una cosa che amo, oltre alla pizza, è il Natale. E cosa c’è di meglio per prepararsi a Natale che aprire ogni giorno una casellina del calendario dell’Avvento? Uno dei miei preferiti, che mi ha accompagnata anche per tutto il dicembre dello scorso anno, è il Calendario Dell’Avvento 2021 MiiN Cosmetics, ovviamente a tema beauty. Se amate la skincare non lasciatevelo scappare, soprattutto se siete fan di quella coreana.

Tante mini taglie, che poi tanto mini non sono ed alcuni prodotti in full size, una selezione per viso e corpo per provare tanti prodotti di marchi coreani. Considerando la quantità totale dei prodotti che si provano, da poter poi acquistare separatamente in full size, il prezzo è davvero conveniente, perché con 24 prodotti tra mini e formato normale si va avanti un bel po’ di tempo, provare per credere.

Miin Cosmetics Calendario Dell’Avvento 2021. Prezzo: 109,95€ su MiiNcosmetics.it