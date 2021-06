Prodotti preferiti makeup di giugno: occhi, viso e labbra

editato in: da

Per il mese di giugno ho scelto 5 prodotti preferiti a tema makeup, viste le tante nuove uscite dell’ultimo periodo e il trucco che si alleggerisce in vista dell’estate. Non può mancare un ottimo mascara, un rossetto che resiste a tutto, perfino alla mascherina, un correttore coprente per occhiaie, imperfezioni o per creare basi viso veloci, polveri sottili per un contouring a regola d’arte ed una palette occhi per vestirli di tonalità accese, luminose e vibranti.

Nyx Professional Makeup Lip Lingerie XXL

I nuovi rossetti liquidi Nyx Professional Makeup Lip Lingerie XXL sono rossetti liquidi ad altissima tenuta che garantiscono un risultato pieno fin dalla prima passata, senza sbavare. Sono proposti in diverse tonalità, dalle più chiare alle più scure ed intense ma non mancano colori caldi, freddi e rossi, per dare un tocco di vivacità anche al più semplice dei look. L’applicatore ampio a goccia, con una fessura centrale, permette di prelevare la giusta quantità di prodotto per disegnare perfettamente le labbra grazie alla forma che ne accompagna i bordi, per una stesura facilitata e precisa.

Impiegano qualche minuto per asciugare totalmente, ma regalano un finish opaco e lasciano le labbra morbide, non segnate e senza pieghette messe in evidenza. Ma soprattutto li ho testati per tutta la giornata, da mattina a sera, mangiando e bevendo e non si sono mossi di lì, tanto i colori chiari che il rosso per eccellenza. Una nota di merito poi va al fatto che resistono anche all’umidità ma soprattutto allo sfregamento, infatti indossati con la mascherina rimangono intatti, non sbavano e non si spostano.

Tarte Cosmetics Creaseless Concealer

Tarte Cosmetics è finalmente arrivato in Italia, dopo anni spesi ad ammirare l’uscita di nuovi prodotti in America. Ho testato il Creaseless Concealer, un correttore non troppo fluido, coprente e corposo ma che si sfuma facilmente con le dita, con un pennello o con una spugnetta bagnata. L’alta coprenza che lo caratterizza riesce a nascondere anche occhiaie intense e scure senza creare spessore ma soprattutto con un’ottima tenuta. Non segna il contorno occhi e non si accumula nelle pieghe ed è funzionale anche applicato sulle discromie o per minimizzare le imperfezioni.

Nonostante l’elevata coprenza non segna ma si sfuma e si armonizza con la pelle, ecco perché spesso, specie quando sono di fretta, mi trovo ad utilizzarlo anche per realizzare una base viso completa ma veloce, senza ricorrere al fondotinta ma coprendo rossori, occhiaie e discromie, sfumando il prodotto sul viso con una spugnetta inumidita.

WeMakeup x CamiHawke Very Mascara

Il mascara è uno dei miei prodotti preferiti e la ricerca di quello perfetto non si arresta mai. Sono una grande fan di CamiHawke e non potevo non provare il mascara Very di We Makeup, creato proprio in collaborazione con lei. Una formula che fa ciò che promette: allunga, volumizza, definisce e dona un effetto ciglia finte, ma modulabile. Applicandone in piccole quantità le ciglia risultano più naturali ma ben allungate grazie alla presenza di fibre che si legano alle ciglia per renderle più lunghe.

Stratificandolo si ottiene invece un effetto incurvante e volumizzante niente male, merito della formula e delle fibre che creano spessore. Si asciuga rapidamente quindi va lavorato velocemente per non rischiare di creare accumulo di prodotto. Pur non essendo waterproof garantisce un’altissima durata, non macchia la palpebra e non si inumidisce né scioglie con il vapore prodotto respirando nella mascherina.

Charlotte Tilbury Filmstasr Bronze & Glow Palette

Sono una grande fan delle palette da contouring perché, specie nel beauty makeup da viaggio, mi permettono di portare con me pochi prodotti essenziali, senza occupare spazio. La palette Charlotte Tilbury Filmstar Bronze & Glow contiene una terra per contouring dalla tonalità neutro/fredda perfetta per creare le ombre e scolpire il viso, con una polvere talmente fine che è impossibile fare macchia. Si sfuma perfettamente con la pelle, creando ombreggiature naturali che danno definizione senza risultare artefatte.

L’illuminante, anch’esso dalla perla molto fine, si applica facilmente con un pennello o con i polpastrelli per un effetto più riflettente, ma non troppo invadente. Perfetto quindi per chi vuole creare dei punti luce ma non ama l’effetto abbagliante o troppo glitterato di certi illuminanti. Lo specchio integrato ed il pack prezioso e resistente lo rendono poi un prodotto perfetto per piccoli ritocchi durante la giornata.

Mesauda Milano Petal Dream Blooming Flower Palette

Mesauda Milano continua a sfornare novità e l’ultima palette arrivata in casa è la Blooming Flower, della collezione Petal Dream. Contiene 9 tonalità tra viola, rosa, malva e champagne, colori a prevalenza fredda e qualche tonalità più calda con i quali è possibile realizzare innumerevoli look. Gli ombretti metallici sono davvero riflettenti, ideali per creare punti luce o effetti bagnati e luminosi su tutta la palpebra. Le colorazioni opache, invece, sono perfette per creare look più soft e naturali o più intensi, veri e propri smokey eyes. Non fanno fall-out e sono scriventi fin dalla prima passata. Se volete vederla in azione, in questo tutorial scoprirete come realizzare un makeup pastello lilla e pesca perfetto per l’estate.

