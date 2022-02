Prodotti preferiti del mese di febbraio tra profumi, makeup e skincare

I prodotti preferiti di febbraio sono un mix di prodotti beauty di ogni genere: partiamo con le fragranze di nicchia di Strega del Castello, proseguiamo con il burro struccante di Eterea Cosmesi, perfetto anche per struccare il trucco occhi realizzato con la palette Astra Makeup Golden Era, il mascara per sopracciglia di Nyx Professional Makeup e il mascara per gli occhi di Mesauda Cosmetics. Pronti a scoprirli più nel dettaglio?

Strega Del Castello Profumi e Acqua di Colonia

Non parlo mai di profumi perché non me ne intendo, ma nei preferiti di febbraio non potevo non inserirli. I profumi di Strega Del Castello sono un mio recente acquisto. In realtà cercavo un profumo e sono uscita dalla mia bioprofumeria di fiducia a Firenze con ben tre profumi. Volevo qualcosa che non costasse un’esagerazione, perché spesso su di me i profumi non durano o reagiscono in maniera strana con il PH e quindi finiscono per non mi piacermi più. Cercavo poi qualcosa di particolare, di nicchia, meno sentito e riconoscibile, quindi non ero orientata verso i grandi marchi famosi.

Mi sono lasciata consigliare da un’amica che mi ha portata a scoprire il mondo di Strega Del Castello. Una storia davvero particolare quella di Caterina e dei suoi profumi: bisogna tornare indietro agli inizi del ‘900, alla farmacia della famiglia Roncato. A fine ‘900 il padre di Caterina è un famoso profumiere e lei cresce quindi in un ambiente dove i profumi la fanno da padrone, vivendoli a pieno, intensamente. Il padre le lascia in eredità l’arte di creare profumi e lei crea così la sua linea, Strega del Castello, appunto.

Mi sono lasciata consigliare e trasportare dalle fragranze e dalle sensazioni e ricordi che mi suscitavano e ho portato a casa con me l’acqua di colonia Rosa, meravigliosa da sola ma che mi ha fatto battere il cuore usata in combinazione con l’Eau de Parfum Incenso, un profumo complesso, ricco di sentori e di sfaccettature, che ricorda il misticismo di una chiesa ma che sa anche di talco e di infanzia e che, miscelato con la rosa, crea una fragranza davvero esclusiva. Non potevo poi non innamorarmi anche dell’Eau de Parfum Lavanda Barocca, io che amo la lavanda. Una lavanda discreta e delicata si sprigiona appena spruzzato per poi lasciare spazio ad un profumo di bucato, di pulito.

Ho testato con mano non solo la purezza dei profumi, che non sanno di chimico e di standardizzato, ma cambiano, evolvono, si intensificano e poi si modificano ancora. Ma soprattutto durano un’eternità sulla pelle, senza prendere strani aromi. Una giornata intera, ecco quanto profumerete con poche spruzzate di questi elisir.

Strega Del Castello, Acqua di Colonia e Eau de Parfum. Prezzo: da 18,00€.

Astra Makeup Golden Era Eyeshadow Palette

Astra Makeup è un brand di cui si parla ancora troppo poco, decisamente sottovalutato. Ha prezzi davvero concorrenziali e una qualità da fare invidia a brand molto più celebri e acquistati. Ho provato alcuni prodotti, come lo spray fissante, i rossetti liquidi, che sono davvero duraturi ma recentemente ho avuto modo di provare gli ombretti.

Nell’ultimo video tutorial del trucco smokey eyes grigio antracite luminoso ho usato la palette Astra Makeup Golden Era Eyeshadow Palette per creare un trucco intenso, che sembra molto complesso ma che in realtà è facile e veloce da realizzare. Gli ombretti si sfumano da soli e non fanno fall-out, cioè non cade polvere sul viso in fase di applicazione sugli occhi. Sono facili da modulare, per creare look più leggeri o più carichi ed intensi, come ad esempio uno smokey eyes. Tonalità nude e calde, tonalità più fredde come appunto il grigio e il nero e texture diverse, dagli opachi ai metallici, quasi effetto specchio come l’argento.

Si possono creare davvero tante varietà di look con una sola palette e con un tocco di arancione e rosso anche trucchi più colorati. Compatta nelle dimensioni, è ideale anche da portare in viaggio perché all’interno ha il nero, un grigio e un marrone da usare come colori di transizione, colori chiari per creare un punto luce e una tonalità chiara sempre utile per sfumare i bordi del makeup e ammorbidire le linee.

Astra Makeup, Golden Era Eyeshadow Palette. Prezzo: 15,13€ su farmacosmo.it

Eterea Cosmesi Lux Active Cleanser Makeup Remover Cleansing Butter

Sia che dobbiate lavare il viso prima di andare a dormire sia che dobbiate struccare makeup più intensi, la doppia detersione si conferma il metodo più efficace per rimuovere i residui di trucco o di smog e sporcizia accumulata durante la giornata. Per farla è necessario utilizzare un burro struccante come prima fase, per poi passare ad un detergente schiumogeno.

Eterea Cosmesi Lux Active Cleanser Makeup Remover Cleansing Butter è un burro struccante dalla texture gel che una volta applicato sul viso e sugli occhi diventa quasi un olio. Non brucia, scioglie all’istante anche il makeup waterproof in pochi gesti e soprattutto non lascia patine untuose sugli occhi, cosa che spesso accade con prodotti di questo tipo. Ne basta poco per struccare completamente una full face di makeup, basta massaggiarlo delicatamente sugli occhi per sciogliere il mascara, insistendo all’attaccatura delle ciglia superiori e inferiori per rimuovere i residui di matita e ombretto.

Dopo aver sciolto il trucco si sciacqua con acqua tiepida per eliminare la maggior parte del prodotto e del trucco e poi si procede con un detergente schiumogeno. Della stessa linea la Lux Soft Mousse Idra-Detox, una morbida schiuma lavante e antibatterica, perfetta per completare la doppia detersione e lasciare la pelle pulita, morbida e che non tira.

Eterea Cosmesi, Lux Active Cleanser. Prezzo: 18,00€

Mesauda Cosmetics Bigandthick Lashes Mascara

È l’ultimo uscito in casa Mesauda Cosmetics, Bigandthick Lashes Mascara è un mascara waterproof che ha subito conquistato il mio cuore (e i miei occhi). Lo scovolo in elastomero asimmetrico raccoglie tutte le ciglia, anche le più piccole all’angolo interno ed esterno dell’occhio. È un mascara waterproof, resistente all’acqua quindi, ma resiste anche al sudore, all’allenamento, alla mascherina e in generale all’umidità.

Separa bene le ciglia, rendendole definite, dona volume ed ha un effetto intenso extra nero. È modulabile, quindi si può scegliere di applicarne solo una passata per colorare, separare e allungare le ciglia, ottenendo così un risultato più naturale. Per chi invece ama l’effetto ciglia finte, si possono ripetere più passate senza creare accumulo di prodotto e grumi, per ottenere un effetto extra volumizzante, incurvante e allungante, sempre mantenendo le ciglia separate e definite. Regala uno sguardo panoramico ed è arricchito con olio di jojoba nutriente ed emolliente, per ciglia più folte e volumizzate nel tempo.

Mesauda Cosmetics, Bigandthick Lashes Mascara. Prezzo: 18,90 su pinalli.it

Nyx Professional Makeup Thick It. Stick It! Mascara Sopracciglia

Posso dire con certezza che il mascara sopracciglia Nyx Professional Makeup Thick It. Stick It! È uno di quei prodotti che mi ha cambiato la vita o, per non esegerare, la routine makeup, specialmente al mattino. Racchiude tutto quello che ricerco in nel trucco sopracciglia, ovvero che siano in ordine, definite e riempite. Infatti, pur essendo un mascara, riesce a dare una definizione davvero fuori dal comune, soprattutto aiutandosi anche con la punta dello scovolo.

La formula è molto resistente, riesce a tenere a bada le mie sopracciglia che tendono a cadere verso il basso, facendole rimanere in posa tutto il giorno esattamente come le ho pettinate al mattino. Esiste in vari colori e con la punta dello scovolo riesco a riempire e definire velocemente anche quelle zone dove non ho peli. Anche in questo caso rimane al suo posto tutto il giorno, nonostante i tanti altri prodotti sopracciglia che ho provato che dopo qualche ora tendevano a sbiadire se applicati direttamente sulla pelle.

In più, ha un effetto infoltente, riempitivo e volumizzante perché al suo interno sono presenti piccole fibre che si aggrappano ai peli naturali per dare l’illusione di averne di più. In un solo gesto, ma soprattutto con un unico prodotto, coloro, riempio, definisco, pettino e metto in posa le sopracciglia, quando normalmente avrei bisogno di almeno 2/3 prodotti per ottenere lo stesso risultato. Da provare.

Nyx Professional Makeup, Thick It. Stick It! Mascara Sopracciglia. Prezzo: 12,45€ su lookfantastic.it