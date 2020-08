Prodotti preferiti di agosto tra capelli, makeup occhi ed un consiglio salvavita

editato in: da

D’estate si tendono ad utilizzare meno prodotti, complici il caldo e le vacanze, lo spazio ridotto in valigia e la voglia di non pensare a niente. E così, i capelli si asciugano all’aria ed hanno bisogno di prodotti che li rendano pettinatili e in ordine senza piega, il makeup si fa leggero e veloce, con tonalità brillanti e ciglia in primo piano. Non può mancare poi un consiglio salvavita per chi non ha le gambe estremamente snelle o per chi ha la pelle molto sensibile, un vero e proprio consiglio della nonna. I preferiti di agosto sono versatili e prodotti jolly da portare sempre con sé!

Mulac Cosmetics Frizz Over Hair Shampoo & Hair Mask

La nuova linea di shampoo, maschera e spray per capelli di Mulac Cosmetics mi ha conquistata immediatamente. Quando provo uno shampoo non riesco mai a capire come recensirlo, perché mi sembrano tutti uguali: lavano i capelli. Sì, posso notare se fa più o meno schiuma di altri, se quando li sciacquo fanno attrito ed un rumore come di sapone per piatti, ma non ho mai notato una differenza sostanziale nell’utilizzo di questo o quell’altro shampoo. Fino all’arrivo di Mulac Cosmetics Frizz Over Hair Shampoo.

A parte l’odore inebriante che sprigiona, ho notato immediatamente un effetto districante, anche solo utilizzando lo shampoo. Solitamente quando lavo i capelli, avendone tanti, spessi e tinti tendono ad aggrovigliarsi e passare le dita all’interno è praticamente impossibile. In questo caso, invece, dopo lo shampoo sembra di aver applicato anche il balsamo. E se i capelli sono già morbidi e pettinabili così, applicando la Hair Mask della stessa linea i risultati sono amplificati e l’effetto anti crespo assicurato. Contiene latte di cocco ed avocado per ammorbidire, idratare, riparare e, vi assicuro, mantiene in tutto e per tutto ciò che promette!

Lancôme Grandiôse Extreme Mascara

In un mascara cerco un effetto volumizzante, incurvante ed allungante, che regali un look come con le ciglia finte ma comodo da utilizzare, senza colla e la sensazione di occhio pesante. Il mascara Grandiôse Extreme di Lancôme ha tutte queste caratteristiche perché triplica il volume delle ciglia con sole due o tre passate e colora di un nero intenso. Ma, soprattutto, non le acciocchetta e non le appiccica insieme, per un effetto drammatico, ma non finto. L’applicatore ha una strana forma ricurva che permette un’applicazione facilita su tutte le ciglia, sia superiori che inferiori, compresi gli angoli esterni ed interni, più difficili da raggiugnere. Non si stampa sull’occhio nonostante abbia la palpebra abbastanza untuosa e le ciglia rimangono morbide ed elastiche, non si induriscono e non fa fallout, ovvero non ci si ritrova con pezzettini di prodotto sotto l’occhio. Non scherzo quando dico che più persone mi hanno chiesto se stessi indossando le ciglia finte!

Fissan Pasta Cambio e Polvere alta protezione

Se non siete molto magre non avete una conformazione del corpo tale da avere la famosa fessura tra le gambe tanto agognata dalle donne, saprete di cosa sto parlando. Bella l’estate con i suoi vestitini e le sue gonne, ma vogliamo parlare delle cosce? Strusciano tra di loro, sudano, fanno attrito e si creano come delle micro bruciature, la zona si arrossa e si riempie di puntini. La pelle inizia a fare male, tanto, e diventa difficile anche camminare. Esistono in commercio del gel appositi anti-sfregamento ma non costano poco e chi ha questo problema sa che non è una soluzione particolarmente duratura, anche perché finirebbe per utilizzare troppo prodotto in troppo poco tempo.

Il rimedio della nonna che vi propongo, però, è economico e duraturo, perché ne basta poco. Avete presente la pasta bianca all’ossido di zinco e la polverina che si usano per il cambio pannolino dei bambini? Et voilà, proprio questa combo è l’ideale per non far strusciare le cosce ed evitare ogni tipo di irritazione. Infatti, proprio come la pelle dei bimbi è soggetta a irritazioni da sfregamento, ecco che per lo stesso principio possiamo applicare prima un velo di pasta e poi la polvere, a tamponare ed asciugare. La polvere aiuterà ad assorbire il sudore e la consistenza molto ricca e corposa della pasta farà durare questa sorta di barriera, in modo da non doversi preoccupare delle gambe e godersi ogni gonna ed ogni vestito.

Nabla Cosmetics Dreamy 2 Palette

In estate e soprattutto in vacanza cerco una palette versatile, con la quale realizzare diversi look ma in maniera rapida e veloce, possibilmente senza utilizzare troppi pennelli. La prima versione della palette Dreamy di Nabla è un mio preferito da tempo immemore, sia su me stessa che per lavoro, soprattutto per truccare le spose o per realizzare look naturali, raffinati ed eleganti. La sua versione numero due, la Dreamy 2, contiene sì dei toni naturali, ma ha una grande quantità di tonalità brillanti, metalliche con riflessi e sfumature cangianti, effetto bagnato sull’occhio, davvero riflettenti. Basta prelevare uno dei colori opachi più chiari e posizionarli nella piega del’occhio e poi applicare un colore metallico su tutta la palpebra per un look veloce e ad effetto, scurando poi l’angolo esterno con il marrone più intenso. Ma provate anche a prelevare uno o più colori con le dita e sfumarli sulla palpebra, per un look luminosissimo ma mai banale, da arricchire con mascara e rossetto per un makeup davvero a prova di 5 minuti.