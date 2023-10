Primer viso: quale scegliere e come usarlo. Guida all’acquisto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il primer viso è un prodotto beauty indispensabile per realizzare un make up impeccabile. Un must have che garantisce un trucco di lunga durata, permette di minimizzare i piccoli difetti e di uniformare l’incarnato. Sul mercato se ne possono trovare tantissimi con finish e proprietà differenti a seconda delle esigenze.

Cos’è il primer viso

Il primer viso è prodotto cosmetico studiato per realizzare una stupenda base trucco. Consente di nascondere e curare le imperfezioni dell’epidermide, per una base perfetta per il maquillage. In sostanza il primer risponde a due esigenze: da una parte cura e nasconde tutte le imperfezioni, dall’altra consente di preparare il viso per accogliere il trucco e farlo durare a lungo.

Quando si applica

Come si applica il premier viso, ma soprattutto quando? Di solito questo prodotto andrebbe applicato dopo la crema idratante, ma poco prima del fondotinta. A metà fra un make up e un trattamento viso, il primer è un prodotti ricco di ingredienti che rendono la pelle pulita, eliminano i pori dilatati, cancellano rughe e segni d’espressione.

Primer viso per pelli grasse

Offerta Revlon Prime Plus Makeup & Skincare Primer opacizzante che riduce i pori dilatati

Se hai la pelle grassa punta su un primer studiato per idratare e minimizzare i pori. Con effetto opacizzante, questo prodotto contrasta al meglio la lucidità tipica delle pelli grasse e dona al viso una tonalità uniforme che dura tutto il giorno. Questo primer by Revlon è arricchito con perline sferiche ed estratto di carciofo: una formulazione che riduce i pori e si prende cura della pelle, rendendola super setosa e impeccabile.

Primer viso opacizzante

Offerta Rimmel London Lasting Matte Primer Opacizzante Base Trucco opacizzante a Lunga Durata

Ideale per pelli grasse o miste che tendono a diventare lucide, il primer viso opacizzante conferisce un effetto mat all’incarnato che dura per tutto il giorno. Aumenta la tenuta del fondotinta, anche con temperature elevate e in situazioni particolare di stress. Quello di Rimmel è ultraleggero e a lungo durata, perfetto per lasciare la pelle idratata e liscia.

Primer viso illuminante

NYX Professional Makeup Primer Bright Maker Primer illuminante all'estratto di papaya e con crema idratante

Ottimo per chi sogna un aspetto radioso e un incarnato sano, il primer viso illuminante è la soluzione per chi sogna un effetto glow. Risveglia la cute ingrigita e spenta, donandole vitalità e radiosità. Traslucido e leggero, questo primer contiene estratto di papaya e una formula idratante ideale per le pelli più delicate. La formula è vegana con un finish gel-crema, ideale per rivitalizzare al massimo la pelle secca e prolungare sino a 17 ore il trucco.

Primer viso rimpolpante

Offerta NYX Professional Makeup Primer Honey Dew Me Up Primer rimpolpante all'estratto di melone verde e con pagliuzze dorate

Ottimo per le pelli mature, il primer viso rimpolpante cancella i segni del tempo e le rughe d’espressione. Permette di stendere in modo più uniforme il fondotinta e impedisce che secchi la pelle. Un ottimo prodotto anti-età che conferisce un aspetto levigato e splendido. Quello di NYX ha una formula vegana con melone verde, vitamina A e C, arricchita con pagliuzze dorate. L’ideale per le pelli sensibili, ma soprattutto per regalare una luminosità naturale.

Primer viso correttivo

Indicato per le pelli problematiche con discromie, il primer viso correttivo può essere leggermente colorato, trasparente o bianco. Ottimo per preparare l’epidermide al trucco, questo primer è adatto a tutti i toni di pelle con una durata del trucco sino a 16 ore. L’incarnato risulta così uniforme, senza effetto lucido e con pori mimetizzati.