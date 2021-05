Come prevenire ed evitare riflessi indesiderati su capelli tinti

editato in: da

Per evitare i fastidiosi riflessi dai capelli si possono seguire alcuni accorgimenti, partendo dal lavaggio fino ad arrivare allo styling. La chioma apparirà non solo più lucida ma priva di riflessi gialli, rossi o addirittura verdi. Che siano capelli tinti o naturali, seguire questi consigli sui prodotti, sullo styling, sull’acqua e sull’esposizione solare aiuterà ad avere capelli sani e luminosi.

Prevenire è meglio che curare quindi attenzione al calore, al sole ed al calcare. È anche colpa loro se i capelli biondi o tinti si ossidano e perdono lucidità, prendendo strani riflessi perciò è importante capire come evitarli il più possibile.

Attenzione al sole per evitare i tanto temuti riflessi gialli, arancioni e verdi sui capelli biondi

Il fatto che il sole schiarisca i capelli e li renda più chiari e brillanti è un falso mito, o meglio lo è se consideriamo i capelli tinti sui quali non ha un effetto benefico. Infatti è vero che il sole schiarisce i capelli chiari ma solo se naturali mentre schiarendo i capelli biondi tinti inevitabilmente il colore cambierà i riflessi, virando al giallo paglierino o al rame. Anche nel caso di capelli tinti chimicamente il colore potrebbe variare, ad esempio i capelli tinti di scuro o di castano si riempiranno di riflessi rossicci e tenderanno a sbiadire, schiarendosi.

È importante quindi utilizzare prodotti che proteggano dai raggi UVA e UVB, soprattutto in estate quando ci si espone al sole in maniera diretta, ma sarebbe più corretto utilizzare una protezione solare capelli tutti i giorni, anche in città, proprio come si fa con la pelle del viso. Ormai sempre più aziende producono filtri solari per capelli con diverse formulazioni, da quelle liquide da vaporizzare sui capelli e perfette per chi non vuole appesantirli a fluidi più idratanti o vere e proprie creme nutrienti per capelli più secchi e disidratati.

Un altro consiglio è quello di non utilizzare strumenti a caldo durante la prima settimana dopo la tinta, per darle modo di aderire bene al capello e fare in modo che si riequilibri, insieme al cuoio capelluto, stressato dalla colorazione. Per renderli più lucidi dopo averli asciugati con il phon, poi, potete utilizzare il getto di acqua fredda per richiudere le squame, in modo che la luce venga maggiormente riflessa, mettendo in evidenza i riflessi.

Anche l’acqua gioca un ruolo fondamentale per prevenire ed evitare riflessi indesiderati ai capelli

Altro aspetto importante da tenere di conto è che l’acqua potrebbe contribuire a far emergere precocemente riflessi giallognoli o modificare il colore della tinta a causa del calcare. Questo perché crea una patina che toglie luminosità e spegne il colore dei capelli e che, a lungo andare, potrebbe far spuntare una tonalità più gialla o tendente al verde.

Un consiglio di cui si parla poco è quello di inserire un filtro anticalcare nella doccia, per limitare i danni dei minerali contenuti nell’acqua. Il filtro purifica l’acqua riducendo la quantità di calcare che si depositerà sui capelli ed andando così a prevenire o ridurre la comparsa dai temuti riflessi indesiderati sui capelli biondi e non solo.

Sì ai prodotti specifici per capelli tinti per preservare la brillantezza del colore

Fondamentale per la salute dei capelli colorati è l’utilizzo di prodotti specifici, non solo per correggere il colore dei riflessi indesiderati, ma proprio per prevenirli. Oltre agli shampoo e maschere antigiallo o rosso da usare all’occorrenza, si possono utilizzare prodotti che non contengano coloranti se non del tono dei capelli. Oppure, sono prodotti che riequilibrano la porosità del capello, compromessa dalle colorazioni, andando a chiudere le squame affinché la tinta non si ossidi prima del previsto.

Non è da sottovalutare lo shampoo, che non solo deterge la chioma ma è anche il primo prodotto a contatto con i capelli. Attenzione anche alle maschere che potrebbero contenere pigmenti indesiderati che, a lungo andare, potrebbero rimanere attaccati ai capelli, proprio perché quelli decolorati o tinti sono più porosi. I prodotti specifici per capelli tinti inoltre sono studiati per far durare più a lungo il colore e mantenerlo sempre lucido e brillante ed anche se a noi sembrano tutti uguali, sono proprio loro che prevengono la comparsa di riflessi paglierini o ramati.