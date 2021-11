I preferiti di Novembre: prodotti makeup da avere

Ho scelto di dedicare i prodotti preferiti di Novembre solo al makeup, racchiudendo 5 dei miei must have che utilizzo quotidianamente per un trucco veloce e facile. Sono prodotti perfetti per chi non ha tempo ma vuole un makeup curato e in ordine in davvero 5 minuti, al mattino così come in qualsiasi occasione. Partiamo dalla base viso, con un fondotinta versatile per realizzare una base coprente o super naturale, andiamo a definire gli occhi con una matita a lunga tenuta e un mascara, diamo un tocco glam con dei piccoli strass perfetti per arricchire e trasformare ogni look e concludiamo con un prodotto perfetto per volumizzare le labbra, senza filler.

Tarte Amazonian Clay 16-hours Full Coverage Foundation

Il fondotinta Tarte Amazonian Clay 16-Hours Full Coverage Foundation è, ormai da mesi, un mio grande amore che utilizzo tutti i giorni, per un trucco da giorno o un trucco da sera. È incredibilmente versatile grazie alla sua formula perché può essere facilmente modulato per ottenere una coprenza estrema o una base viso leggera e naturale. La texture sembra quasi una mousse, dal tocco asciutto una volta applicata sul viso e consiglierei questo fondotinta a chi ha una pelle grassa, mista o normale, in questo caso idratando bene la pelle prima.

Tarte Cosmetics, Amazonian Clay 16-Hours Full Coverage Foundation. Prezzo: 40,90€ (spesso scontato) su Sephora.it

Al mattino, per una base viso velocissima, ne applico poco con le dita e lo massaggio: elimina istantaneamente i rossori senza risultare pesante ma dall’effetto davvero naturale. Il fatto che sia un fondotinta coprente permette di usarne pochissimo, risparmiando anche un bel po’ perché si utilizza poco prodotto. Lo uso anche al posto del correttore perché riesce a coprire benissimo le mie occhiaie rosse e scure. Se invece la pelle presenta qualche imperfezione in più o voglio un effetto molto coprente e levigante ne applico in quantità maggiore, sempre con le dita per lavorare bene il prodotto e i pori risultano visibilmente ridotti. Ottima l’applicazione anche con pennello o spugnetta e, soprattutto, dura veramente tutto il giorno senza separarsi o lucidarsi particolarmente.

Nabla Cosmetics Cupid’s Arrow Longwear Stylo Arrow #7

Non sono mai stata una grande fan delle matite occhi, fino a quando ho scoperto le Nabla Cosmetics Cupid’s Arrow Longwear Stylo. Ve ne avevo già parlato in passato e le avete viste protagoniste in diversi video, ma la Nabla Cosmetics Cupid’s Arrow Longwear Stylo Arrow #7 mi ha decisamente rapito il cuore. È un marrone medio tendente al bordeaux, con una forte componente rossastra che lo rende caldo e quindi perfetto per chi ha occhi verdi o azzurri. Proprio per questo amo questa matita così tanto: ogni volta che la uso, anche solo per creare un veloce eyeliner sfumato, tutti mi dicono che ho gli occhi verdissimi, perché esalta il colore facendo apparire il verde più chiaro e brillante.

Nabla Cosmetics, Cupid’s Arrow Longwear Stylo Arrow #7. Prezzo: 15,90€ su Sephora.it

Il più delle volte la utilizzo per bordare le ciglia, allungando il tratto verso l’esterno per un eyeliner veloce e sfumato, tamponando poi con un ombretto marrone caldo più o meno dello stesso colore. La applico anche nella rima interna superiore e inferiore per rendere gli occhi ancora più verdi e la tenuta è davvero ottima, senza che il prodotto si stampi sulla palpebra o sparisca dalla rima interna. Provatela però anche come base per degli smokey eyes caldi, il risultato è garantito.

Espressoh Intenso Mascara Moka

Altro grande amore dell’ultimo periodo è il mascara marrone. Non uno qualunque, ma Espressoh Intenso Mascara Moka, che non solo è di un marrone perfetto, ma è anche un mascara incredibile. Scordatevi i mascara che rubavate alla mamma a 10/12 anni (se siete attempate come me), di quel colore chiaro sulle ciglia che non dava definizione e non rendeva lo sguardo intenso, che voleva dare un effetto naturale, quasi non truccato e invece ti ritrovavi ciglia marroni di un colore tutto fuorché realistico.

Espressoh, Intenso Mascara Moka. Prezzo: 22,00€ su Espressoh.shop

Espressoh Intenso Mascara Moka è di un marrone scuro, neutro freddo ma non grigio, perfettamente bilanciato, che ricorda proprio il colore del caffè espresso in tazzina. Lo scovolino è leggermente a clessidra, perfetto per arrivare a colorare tutte le ciglia, anche quelle più esterne e interne. La formula non è né troppo liquida né troppo densa e secca, quindi si riesce facilmente a modulare il prodotto facendo più passate. Con una sola l’effetto è molto naturale, con due o tre si ottiene un effetto incurvante, volumizzante e allungante, il classico effetto che ricorda le ciglia finte senza però acciocchettarle o creare grumi. Ottima la durata, non si sgretola né scioglie durante il giorno. Non è facilissimo da struccare proprio perché a super lunga tenuta: bagnate gli occhi con acqua calda prima di usare il vostro detergente o andate di struccante bifasico o oleoso.

Lantern Strass In Cristallo Con Pinzetta E Applicatore

Ormai sapete che una mia grande passione è il makeup con puntini: sono partita da uno solo sotto l’occhio per arrivare a riempirmi gli occhi di pois, ormai sono quasi il mio “signature look”, un makeup che mi caratterizza. Non solo puntini, spesso applico anche dei piccoli strass, che catturano la luce e rendono ogni makeup particolare, ricco di riflessi. Ne utilizzo di qualsiasi colore, ma i più classici sono quelli trasparenti, effetto Swarovsky. Li acquisto su Amazon e, per cominciare, vi consiglio il kit Lantern Strass In Cristallo Con Pinzetta e Applicatore. La pinzetta non la uso granché, ma l’applicatore ha la punta in cera che facilita non solo nel prendere lo strass dalla confezione, ma soprattutto è perfetto per applicarlo con precisione dove avete messo la colla senza però macchiarlo in superficie. Nel kit ci sono strass trasparenti e strass con riflessi olografici, di varie dimensioni e sono ottimi anche per utilizzarli sulle unghie e creare nail art.

Lantern, Strass In Cristallo Con Pinzetta E Applicatore. Prezzo, 9,99€ su Amazon.it

Nabla Cosmetics Viper Lip Plumper

Un grande classico tra i miei prodotti labbra preferiti di sempre (a dire a vero tutti i prodotti volumizzanti) è il Nabla Cosmetics Viper Lip Plumper. È un volumizzante labbra che fa davvero ciò che promette ma, rispetto ad altri prodotti, ha un effetto gloss bellissimo. Applicatene in piccole quantità se non siete abituati a questi prodotti, perché pizzica e brucia un po’ e potreste mal tollerarlo. Io che sono abituata a prodotti molto più forti ne applico un bel po’ qualche minuto prima di applicare il rossetto se voglio un effetto labbra più grandi una volta steso.

Nabla Cosmetics, Viper Lip Plumper. Prezzo: 18,90€ su Pinalli.it

Mi piace però molto anche utilizzato da solo, come fosse un gloss vero e proprio perché ha una formula idratante e ammorbidente, perché rimane a lungo sulle labbra senza rimuoversi totalmente, anche mangiando o bevendo e, soprattutto, perché regala naturalmente un colorito più scuro e intenso alle labbra, richiamando la circolazione in quella zona. Davvero un must have.