I preferiti del mese di maggio: prodotti skincare e makeup da provare

Il primo caldo comincia ad arrivare ed ecco che la pelle si spoglia di troppo makeup e diventa più naturale. Nei miei prodotti preferiti di maggio non possono mancare prodotti per la preparazione della pelle, per renderla liscia e levigata, senza imperfezioni, dal colorito uniforme ed omogeneo. I capelli sempre più spesso lasciati ad asciugare all’aria (attenzione alla cervicale però) hanno bisogno di freschezza e volume mentre occhi e labbra si vestono di pochi prodotti, per un risultato delicato ed ordinato senza sforzo.

Mulac Cosmetics Juicy Pop Multi Acid Skin Peeling

Il Juicy Pop Peeling di Mulac Cosmetics è uno di quei prodotti che ho provato e che non lascerò più, già dal primo utilizzo. È un peeling chimico a base di acidi, in particolare 20% AHA, 1% BHA, 20% PHA che dà risultati immediati, fin dalla prima applicazione. Stentavo a crederci, perché raramente ho provato prodotti che avessero un effetto istantaneo sulla grana e texture della pelle. Si applica in maniera uniforme su tutto il viso e si lascia in posa per una decina di minuti, meno su pelle particolarmente sensibile.

Si risciacqua e la pelle appare visibilmente più luminosa, il colorito più omogeneo ed uniforme ma soprattutto risulta davvero liscia e levigata, sia all’aspetto che al tatto. Si può utilizzare da una a due volte a settimana, meglio di sera prima di andare a dormire, ma è necessario ricordarsi di utilizzare una protezione solare elevata, perché gli acidi possono sensibilizzare la pelle o macchiarla con un’esposizione solare scorretta.

È normale sentire un leggero pizzicore mentre si ha il prodotto applicato, così come un leggero arrossamento appena sciacquato il peeling, che scompare però dopo qualche minuto dall’utilizzo. Un prodotto must have per un’esfoliazione efficace ed immediata.

Pomélo + Co. Matcha Scrub Stimulating Shampoo

Pomélo + Co. è un brand che si è fatto strada online, grazie ai social e alle influencer ma che ha davvero un grande potenziale. Ho avuto la possibilità di testare varie referenze del brand ma sono rimasta stupita dal Matcha Scrub Stimulating Shampoo. È un prodotto 2 in 1, uno shampoo ed uno scrub, che riequilibra il cuoio capelluto e rende i capelli puliti, freschi e voluminosi. Contiene alghe, ricche di minerali, vitamine e aminoacidi per proteggere i capelli, Acido Ialuronico per combattere la secchezza del cuoio capelluto e prevenire così la forfora ma anche per idratare i capelli e tè Matcha, energizzante.

Contiene inoltre particelle microesfolianti di origine vegetale, perfette per massaggiare il cuoio capelluto, eliminare le cellule morte, favorire la circolazione e purificare. Si applica sulla cute, si massaggia qualche minuto e con l’aggiunta di acqua sprigiona una schiuma morbida con cui è piacevole lavare i capelli. È un prodotto delicato ma dall’alto potere lavante tant’è che basta una sola passata per pulire perfettamente i capelli, anche qualora ci fossero accumuli di prodotti di styling o non si lavassero i capelli troppo spesso.

Eterea Cosmetics Intensive Antiox Concentrate

Non è una novità che io abbia una grande passione per i prodotti Eterea Cosmetics ma la new entry nella mia skincare routine è l’Intensive Antiox Concentrate. È un’emulsione dalla texture estremamente leggera che nasce per combattere i danni da stress ossidativo causato da inquinamento, raggi UV, fumo ed abitudini alimentari non sempre corrette. Mi piace utilizzarlo al mattino, al posto della crema idratante, perché in questo periodo dell’anno lo trovo sufficiente per la mia pelle mista che tende a lucidarsi, soprattutto perché utilizzo un altro siero esfoliante al di sotto.

Si asciuga rapidamente e dona una sensazione di freschezza alla pelle e, con un utilizzo costante, ho notato una pelle più luminosa, compatta elastica e rimpolpata. Agisce sui segni dell’invecchiamento già presenti ed aiuta a prevenirne di nuovi grazie alla presenza di Coenzima Q10, che dona al prodotto la tonalità crema, Glicerina, Rosa Samascena, vitamina E, burro di Karité, aloe, Pantenolo e tantissimi attivi, oli ed estratti naturali che lo rendono un prodotto concentrato di altissima qualità.

Milk Makeup Kush High Volume Mascara

La ricerca del mascara perfetto non si interrompe mai, è forse il mio prodotto preferito, quello che applico e già mi sento più in ordine. Sarà che ho le ciglia molto chiare, ma è davvero un prodotto che cambia lo sguardo istantaneamente, rendendolo più sveglio e l’occhio più definito. Durante la ricerca mi imbatto in mascara degni di nota, come ad esempio Milk Makeup Kush High Volume Mascara, reperibile da Sephora, che ha portato il brand in Italia. Un brand che ho sempre visto con ammirazione, perché Milk Makeup è il brand dei Milk Studios di Los Angeles, studi fotografici di moda di fama internazionale.

I prodotti sono semplice e performanti, come questo mascara, che regala un ottimo effetto volumizzante, rendendo l’occhio più intenso e definito. Non appiccica le ciglia insieme e si può ottenere un effetto più naturale o effetto ciglia finte, a seconda della quantità applicata. Dura tutto il giorno senza sgretolarsi e cadere a pezzetti sotto l’occhio e si strucca facilmente, senza sfregare troppo le ciglia.

Charlotte Tilbury Hyaluronic Happikiss Pillowtalk

Charlotte Tilbury è una delle regine del makeup, una Makeup Artist di fama internazionale con una carriera invidiabile ed una linea di makeup di altissima qualità, reperibile in Italia da Sephora. I prodotti disponibili sono tantissimi ma da quando ho provato i balsami labbra Hyaluronic Happikiss credo di aver trovato un prodotto da cui non riuscirò più a separarmi. Sono un vero e proprio ibrido tra un rossetto cremoso, un gloss ed un balsamo labbra perché ne racchiude tutte le caratteristiche.

È idratante come un balsamo labbra ed arricchito con acido ialuronico dall’effetto rimpolpante, la pigmentazione è elevata al pari di un rossetto cremoso, disponibile in 10 diverse tonalità, da quelle più naturali a quelle più intense ed ha la brillantezza di un gloss, per rendere otticamente le labbra più voluminose, ma senza effetto appiccicoso.

Ha un’ottima durata sulle labbra, pur mangiando e bevendo, lasciando un velo di colore ed un effetto morbido, nonostante parte del prodotto venga rimosso, come con un normale balsamo labbra. Il mio colore preferito è Pillow Talk, un rosa scuro con una buona percentuale di marrone, neutro e molto simile ad un colore naturale di labbra, perfetto in ogni occasione e con ogni makeup.