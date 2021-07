Preferiti di luglio: novità makeup e prodotti per la cura di pelle e capelli

editato in: da

In estate, si sa, si viaggia leggeri, non si ha voglia di trucchi pesanti e si preferisce passare il tempo al mare, in piscina, in montagna o in viaggio. Servono quindi pochi prodotti essenziali per prendersi cura della pelle affinché il trucco possa alleggerirsi e non ci sia bisogno di creare basi viso pesanti. Gli occhi si vestono di colori ambrati e del colore del tramonto e i capelli abbandonano piastre e pieghe con spazzola e phon per fare spazio a prodotti che li rendono belli senza sforzo. Pronti a scoprire i prodotti preferiti del mese di luglio?

Mulac Cosmetics SPF 50 Face Water Gel Protezione Solare Viso

Se cercate una protezione solare leggera, che si assorbe subito senza lasciare residui e che è un piacere spalmare sul viso, provate la crema solare viso Mulac Cosmetics SPF50 Face Water Gel. Una fresca ma delicata profumazione di pompelmo rende la stesura ancora più piacevole ma niente paura perché non lascia traccia di profumo sulla pelle, quindi è adatta anche a chi non ama le fragranze agrumate.

È perfetta sia come protezione solare viso al mare, in montagna o in piscina, sia in città sotto al trucco, proprio perché la texture in gel non crea spessore. Ma è anche perfetta come protezione solare per chi passa molte ore al computer, davanti allo smartphone o altri device elettronici perché all’interno contiene anche filtri anti luce blu, nonché attivi anti-inquinamento. Non contiene alcol e non è comedogena, non occlude i pori ed è quindi adatta anche per pelli miste o grasse.

Youth To The People 15% Vitamin C + Clean Siero Energizzante alla Caffeina

Il siero Youth To The People 15% Vitamin C + Clean è ideale in estate perché la sua texture in gel è idratante ma non appesantisce e si assorbe facilmente lasciando la pelle morbida e setosa. Ma è ideale anche in estate perché contiene il 15% di vitamina C, riducendo la comparsa di iperpigmentazione. La vitamina C infatti non è fotosensibilizzante ma anzi, aiuta a combattere le macchie già esistenti e protegge la pelle evitando che se ne formino di nuove.

Grazie all’estratto di caffeina presente all’interno, poi, ha un’azione ricompattante sulla pelle, energizzante e combinata con la vitamina C regala un incarnato uniforme, liscio e luminoso. Al risveglio la pelle appare più soda, sgonfia e al tempo stesso idratata, senza essere untuosa o appesantita.

Mesauda Cosmetics The Skin Foundation Fondotinta Idratante Finish Luminoso

Se cercate un fondotinta perfetto per l’estate, dall’ottima coprenza ma leggero e modulabile, provate il fondotinta Mesauda Cosmetics The Skin Foundation. La texture si fonde perfettamente con la pelle, non crea spessore e non appesantisce inoltre può essere dosato in modo da ottenere una coprenza leggerissima o stratificarlo senza creare un effetto mascherone, per chi invece vuole coprire imperfezioni o discromie.

È idratante, ma perfetto anche su pelle mista o grassa opacizzando la zona T con una cipria, dall’ottima durata, non si accumula nelle pieghette e non si separa nelle zone più untuose, rimanendo uniforme anche dopo tutta una giornata. In più, è disponibile in 18 colorazioni, per permettere a tutti di trovare la giusta tonalità per un match perfetto tra viso e collo mentre l’SPF15 garantisce protezione dai raggi solari.

Nabla Cosmetics Cutie Palette Analogue

Se ancora non conoscete le Cutie Palette di Nabla Cosmetics, con l’uscita della nuova collezione estiva 2021 è arrivato il momento. Sono palette compatte con all’interno 6 ombretti, ma nonostante le dimensioni ridotte le cialde sono grandi e soprattutto di una qualità eccellente, con un ottimo rapporto qualità prezzo. Sono perfette per realizzare look naturali e semplici ma anche smokey eyes, makeup grafici o più strutturati, ma con la facilità di ombretti che si sfumano da soli, senza creare macchia.

Analogue è una palette dai toni caldi che ricorda la Golden Hour e i tramonti, con sfumature aranciate e dorate e texture opache, metalliche e duochrome, per arricchire ogni makeup di riflessi cangianti a seconda di come batte la luce. Ma la vera ispirazione solo le pellicole fotografiche, con quel gusto retrò e quelle tonalità calde, corpose ed avvolgenti. Ecco un video tutorial se vuoi vederla in azione.

Pomélo+Co Matcha Moves Spray Beach Waves

In estate, col il caldo, chi ha voglia di lisciare i capelli, fare la piega mossa o utilizzare spazzola e phon? Se non si hanno problemi di cervicale spesso si lasciano asciugare i capelli all’aria ma il risultato non è sempre dei migliori, diventano così crespi, senza forma e ingestibili. Tranne al mare: i capelli lisci vedono spuntare qualche timida ondina, i capelli mossi o ricci lo diventano ancora di più ma, soprattutto, sono più definiti.

Si può ricreare questo effetto Beach Waves, senza sforzo anche in città, con prodotti che contengano sale marino al loro interno, il vero alleato dei capelli perfetti in estate. Dà corpo e consistenza ai capelli ed è contenuto nello spray Pomélo+Co. Matcha Moves, arricchito con acqua di canapa ricca di acido gamma-linoleico dall’azione idratante contro la secchezza. Il matcha protegge i capelli dai danni ambientali e l’aloe vera funziona come un balsamo, aiutando i capelli a mantenersi idratati, morbidi, luminosi e districati.