Preferiti del mese di gennaio tra skincare, makeup, capelli e smalti

Potevo non iniziare il 2022 con una selezione di prodotti preferiti variegata, che toccasse ogni aspetto del beauty? Una routine skincare completa per la sera, un siero viso per il giorno che fa da jolly anche per quanto riguarda il makeup, una spazzola che ha cambiato drasticamente il modo in cui faccio la piega, un rossetto che è diventato il mio must have quotidiano e degli smalti che non hanno nulla da invidiare a quello semipermanente. Pronti a scoprire i prodotti preferiti del mese di gennaio?

Comfort Zone Sublime Skin Lozione, Siero E Crema Viso

Conosco da tempo il marchio Comfort Zone ma non avevo mai provato niente prima della linea Sublime Skin. Texture ricca e avvolgente, questi prodotti coccolano la pelle lasciandola morbida, nutrita e idratata. Avevo paura che per la mia pelle mista sarebbe stati prodotti troppo corposi, ma sono perfetti come trattamento notte perché al mattino mi sveglio con la pelle del viso compatta e luminosa, non unta ma decisamente morbida e liscia, come quella di un bambino. Il profumo poi, delicato ma presente durante la fase di applicazione, rende la stesura dei prodotti ancora più rilassante, un piccolo momento di piacere prima di andare a dormire.

Comfort Zone Sublime Skin Micropeel Lotion è una lozione esfoliante da usare quotidianamente che aiuta a rinnovare la pelle, con acido lattico e gluconolattone, per un incarnato più luminoso e un colorito più uniforme. Sublime Skin Intensive Serum aiuta a rassodare la pelle del viso e a contrastare rughe e segni di espressione, per ridurne la profondità in sinergia con Sublime Skin Cream, arricchita di acido ialuronico per tonificare e donare elasticità. La linea è pensata per pelli mature ma anche io che ho 30 anni la uso davvero con grande piacere.

Comfort Zone Sublime Skin Micropeel Lotion, Intensive Serum E Cream.

Youth To The People 15% Vitamin C + Clean Caffeine Energy Serum Siero

Per il giorno prediligo prodotti più leggeri e meno corposi, che si assorbano facilmente e mi permettano di truccarmi subito dopo. Youth To The People 15% Vitamin C + Clean Caffeine Energy Serum l’ho usato in estate come unico trattamento viso, perché con il caldo non riesco ad utilizzare niente che non abbia una texture leggera e che non si assorba facilmente mentre con l’inverno lo utilizzo come vero e proprio siero, quindi prima della crema idratante. Lascia una piacevole sensazione di freschezza e di pelle tesa e compatta, davvero energizzata come promette. Utilizzandolo tutti i giorni, poi, l’incarnato risulta uniformato con meno macchie e discromie. Una maniera alternativa con cui lo utilizzo, poi, è miscelato al fondotinta per creare una base viso luminosa, leggera, uniformante ma che non si nota, effetto seconda pelle. Da provare.

Youth To The People, 15% Vitamin C + Clean Caffeine Energy Serum. Prezzo: 57,00€ su sephora.it

Spazzola Asciugacapelli Lisciante Nacot Amazon

La spazzola asciugacapelli lisciante mi ha cambiato la vita. Ok, forse un po’ esagerato, ma sicuramente ha cambiato il modo di fare la piega ai miei capelli ricci e, soprattutto, mi fa risparmiare davvero tanto tempo. Ho i capelli molto ricci, mi piacciono molto, ma ogni tanto mi piace vedermi anche in versione liscia. Il problema è che tra asciugare i capelli e lisciarli perdo almeno un’ora e mezzo e quindi mi passa la voglia, anche perché devo ripassare la piastra ogni giorno finché non li lavo se voglio che i capelli rimangano decenti. Questa spazzola, invece, asciuga e al tempo stesso liscia i capelli, simulando una piega realizzata con spazzola e phon ma molto più pratica perché fa tutto contemporaneamente.

In questo modo il risparmio di tempo è davvero notevole e in mezz’ora riesco ad ottenere un liscio voluminoso che, con appena 5 minuti di piastra, diventa un liscio perfetto. Sono poi rimasta stupita perché il giorno dopo e dopo averci dormito i capelli prendono una piega mossa come se fossero stati fatti appositamente così. Un acquisto che consiglio a chi ha capelli mossi e ricci ma anche a chi li ha lisci, per pettinarli e asciugarli contemporaneamente. La spazzola è abbastanza grande ma non troppo pesante, ha 3 velocità di calore ed è facilissima da azionare.

Nacot, Spazzola Asciugacapelli Lisciante. Prezzo: 29,99€ su Amazon.it

Purobio Rossetto Creamy Matte Lipstick 101 Rosa Nude

Ho trovato il rossetto Purobio Creamy Matte Lipstick 101 Rosa Nude in un calendario dell’Avvento e mi sono subito innamorata del tono rosato leggermente freddo, con una punta di marrone che lo bilancia e lo rende perfetto come rossetto da tutti i giorni. La texture è matte ma molto confortevole, morbida sulle labbra, non le secca. Lo utilizzo picchiettandolo, quando sono di fretta e voglio dare un tocco di colore alla bocca o applicato in abbinamento ad un matita labbra, per un effetto labbra piene, voluminose e definite. Da provare anche sulle guance come blush in crema, per un effetto colorito sano e naturale.

Purobio, Creamy Matte Lipstick 101 Rosa Nude. Prezzo: 15,90€ su Pinalli.it

Top Notch Prodigy Base, Gloss E Nail Colour

Non sono una grande fan dello smalto classico alle unghie perché come lo applico, dopo poche ora è già sbeccato. Probabilmente è un problema delle mie unghie, non c’è primer, base o limatura che tenga. Ecco perché solitamente ricorro al semipermanente, perché è l’unico modo per avere le mani in ordine e con lo smalto per più di qualche giorno, anche se pure il semipermanente mi dura meno che alla media delle persone. Poi però ho provato gli smalti Top Notch e mi sono dovuta ricredere. Utilizzando Top Notch Prodigy Base, poi due passate di Top Notch Prodigy Colour, cioè lo smalto colorato e il Top Notch Prodigy Gloss, ovvero il Top Coat il risultato è davvero stupefacente, anche per me a cui di solito lo smalto dura davvero da Natale a Santo Stefano. L’applicazione è brillante e piena, sembra davvero di avere uno smalto semipermanente, ma con la facilità di rimozione di uno smalto classico.

Top Notch, Prodigy Colour Nail Polish. Prezzo: 9,99€ su Douglas.it