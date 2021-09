I preferiti del mese di settembre, per un rientro in grande stile

editato in: da

Settembre è ormai arrivato e l’autunno fa capolino. Si torna alla routine, il back to school o back to work e le vacanze sembrano già lontane. Questo mese ho selezionato per voi 5 preferiti tra capelli, unghie, makeup e skincare che mi hanno accompagnata quest’estate e lo faranno ancora per un po’. Un prodotto multifunzione a metà tra un primer e una protezione solare, perfetta come base makeup. Un gloss davvero facile da indossare, versatile e che si abbina a ogni makeup. Il mio eyeliner in gel preferito di sempre, che non può mancare nel mio kit di lavoro. I migliori elastici per capelli che abbia mai provato, che compro e ricompro e ricompro. Ultima, ma non meno importante, una lampada per fare la manicure semipermanente che, è proprio il caso di dirlo, “minima spesa massima resa”. Curiosi? Scoprite i 5 prodotti preferiti del mese di settembre.

Charlotte Tilbury Invisible UV Flawless Poreless Primer

Charlotte Tilbury è un marchio sicuramente non troppo economico ma con una qualità e una resa eccezionali. Lo dico non solo da beauty editor, da content creator ma anche da makeup artist. Charlotte Tilbury, makeup artist di fama internazionale, formula prodotti makeup e skincare altamente performanti, che fanno ciò che promettono. L’Invisible UV Flawless Poreless Primer è si una protezione solare viso spf50, ma è anche un trattamento e un primer viso. La texture leggerissima si fonde perfettamente con la pelle, non la lascia appiccicosa né unta.

Non è però una classica crema solare, ma un vero e proprio primer che leviga la pelle, ne migliora la texture e ha un effetto soft focus luminoso che minimizza i pori. È quindi un prodotto perfetto da utilizzare come protezione in città durante tutto l’anno, sotto al makeup, per avere al tempo stesso protezione e un primer da stendere prima di applicare il makeup.

Charlotte Tilbury, Invisible UV Flawless Poreless Primer. Prezzo 49,00€ (scontata a 44,10€) su Asos.it

Nyx Professional Makeup x Netflix Sex Education Lucidalabbra Juicy Secret

Sono sempre stata una fan dei gloss ma tendo ad utilizzarli poco perché con i rossetti liquidi evito ritocchi di vario genere. Ho però provato questo gloss Nyx Professional Makeup x Netflix Sex Education Juicy Secret e l’ho trovato talmente confortevole, facile da applicare, riapplicare e adatto ad ogni makeup, che è diventato un mio must have. Lo potete vedere all’opera in questo video, ma l’ho usato anche con una base viso leggerissima e un velo di mascara, con eyeliner, con trucchi colorati e nude. Versatile, la formula è molto morbida e per niente appiccicosa, sembra di indossare un balsamo labbra, che infatti sono idratate rimpolpate.

Nyx Professional Makeup X Netflix Sex Education, Lucidalabbra Juicy Secret. Prezzo: 8,99€ (scontato 7,15€) su asos.it

Inglot Eyeliner Gel AMC

Se cercate un eyeliner nero e facile da utilizzare non posso che consigliarvi Inglot Eyeliner Gel AMC. Non solo è un prodotto preferito di settembre, ma è il mio eyeliner in gel preferito di tutti i tempi. Immancabile nel mio kit da makeup artist, è versatile e facile da utilizzare. Con un pennello angolato o da eyeliner per realizare cat eye, è facilissimo da sfumare per creare eyeliner sfumati o scurire leggermente l’angolo esterno. Una volta asciutto si fissa completamente, senza sbavare. Lo utilizzo anche come base cremosa nera per gli smokey Eyes e, soprattutto, se dovesse seccarsi, riesco a riattivarlo con il Duraline, un diluente di Inglot perfetto per rendere più fluido qualsiasi prodotto, ad esempio eyeliner o mascara.

Inglot Eyeliner Gel AMC. Prezzo: 15,95€ su lookfantastic.it

Invisibobble Original Elastici Per Capelli

Da portatrice di capelli ricci non è facile trovare elastici che reggano la mia chioma perché ho anche tanti capelli e spessi. Gli elastici classici spesso si rompono, non tengono bene le acconciature perché troppo morbidi o, al contrario, per cercare di fare qualche giro in più risultano troppo stretti. Gli elastici per capelli Invisibobble sono stati, letteralmente, la mia salvezza e da quando li ho scoperti ormai qualche anno fa non utilizzo altri elastici o, al massimo, ne uso altri decorativi come accessorio.

Sono elastici a spirale in plastica, davvero molto resistenti e che non mancano mai al mio polso. Esistono in vari colori, anche se prediligo quelli trasparenti e, fidatevi, una volta provati non tornerete più indietro. Niente più capelli che tirano, cute che fa male, mal di testa, capelli scesi dopo poco tempo o ricci aperti e rovinati dopo aver legato i capelli.

Invisibobble Original, Elastici Per Capelli Confezione Da 3. Prezzo: 4,45€ su lookfantastic.it

Layla Cosmetics Lampada 36 W Led

Durante il secondo lockdown avevo iniziato a fare da sola la manicure semipermanente a casa, perché volevo vedermi comunque le unghie curate. Per iniziare mi sono lanciata sui prodotti Layla Cosmetics, un’eccellenza nel campo di prodotti unghie e makeup e ho acquistato base, top coat, qualche colore e la Lampada 36 W Led, invogliata dal prezzo molto contenuto per una alle prime armi. La utilizzo da mesi con facilità, sia per la manicure che per la pedicure semipermanente, mi permette di far asciugare lo smalto in 60 secondi e nonostante il prezzo la qualità è davvero alto. Consigliato per chi si fa la manicure a casa o per chi vorrebbe iniziare a sperimentarla.

Layla Cosmetics, Lampada 36 W Led. Prezzo: 16,90€ (scontata a 11,83€) su marionnaud.it