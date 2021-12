Preferiti di dicembre: speciale makeup di Natale e capelli perfetti

Natale è davvero dietro l’angolo e tra preparativi, alberi di Natale, menù per la vigilia e il pranzo del 25 dicembre, è tempo di pensare anche ai look da sfoggiare durante le feste. I preferiti del mese di dicembre parlano proprio di questo, tre prodotti immancabili per un perfetto trucco di Natale. Una palette con colori adatti alla stagione e glitter per rendere scintillante ogni makeup, un primer occhi per far durare a lungo il trucco e far risaltare i glitter e un rossetto a lunga tenuta, ovviamente rosso, per resistere a pranzi e cene di ogni sorta. Ma non solo makeup, pensiamo anche ai capelli, soprattutto se siete ricce come me: 2 prodotti essenziali per lo styling dei capelli ricci, per averli sempre morbidi, definiti e senza crespo.

Cosmyfy Palette Glitter’s Eve

La palette Cosmyfy Glitter’s Eve, da quando è uscita lo scorso anno, per me è immancabile per le feste. Il prezzo è davvero contenuto per la qualità che propone: le polveri sono versatili e facili da sfumare, non troppo pigmentate quindi perfette da utilizzare anche per chi è alle prime armi, ma il colore si può modulare per ottenere un’intensità maggiore. 16 ombretti di varie tonalità e texture, tra rosa, marrone, viola, lilla, oro, champagne, salmone, blu, grigio scuro sia opachi che metallici e satinati ma, soprattutto, 4 fantastici glitter pressati, che fanno subito Natale. I glitter si possono applicare da soli per creare un trucco Natale soft, magari un punto luce all’angolo interno dell’occhio o con un primer apposito, per farli risaltare in tutta la loro lucentezza.

Cosmyfy, Glitter’s Eve Palette Occhi. Prezzo: 19,90€ su douglas.it

Nyx Professional Makeup Glitter Primer

Per un trucco occhi che si rispetti, che duri a lungo e resista ore e ore a pranzi e cene delle feste, non può mancare un ottimo primer occhi. Oggi vi propongo il primer Nyx Professional Makeup Glitter Primer, un prodotto pensato proprio per i glitter, da utilizzarsi su occhi ma anche sulle labbra, per creare un rossetto pieno di brillantini. È quasi come una colla, ma dalla consistenza più morbida e malleabile e, soprattutto, non tira. Applicatelo su tutta la palpebra e stendete i glitter oppure dopo aver realizzato un trucco natalizio verde e oro con glitter, ad esempio, per creare un semplice eyeliner o al centro della palpebra. Non si impasta con gli ombretti e quindi si può utilizzare anche come topper. O, appunto, potete realizzare un semplice eyleiner glitter dorato da abbinare a un rossetto rosso, per un trucco semplice ma ad effetto. Niente vi vieta di utilizzarlo anche come primer occhi vero e proprio prima di sfumare gli ombretti, ma in tal caso lasciatelo asciugare leggermente per evitare di fare macchia. Il trucco vi resisterà davvero tutto il giorno, garantito.

Nyx Professional Makeup, Glitter Primer. Prezzo: 9,45€ su lookfantastic.it

Sephora Cream Lip Stain Always Red

Una volta finito il makeup Natale occhi è tempo di pensare a quello delle labbra e quale colore indossare se non il classico rosso acceso? Serve però un rossetto a lunga tenuta, che non sbavi, che non vada riapplicato ad ogni portata dell’interminabile pranzo di Natale. Ci vuole quindi un rossetto liquido, ma uno di quelli di cui ti puoi fidare ciecamente. E io allora vi consiglio il Sephora Cream Li Stain Always Red, che uso credo dal lontano 2015 o forse anche prima, a riprova di quanto sia un prodotto davvero eccellente. Il finish è vellutato sulle labbra, non secca, è facile da applicare senza rischi di sbavature, non esce dal contorno labbra e resiste bene ai pasti, basta solo fare un po’ di attenzione, come del resto con tutti i rossetti. È facile da struccare e non lascia le labbra macchiate di rosso, nonostante sia un rosso acceso di una tonalità perfetta per le feste.

Sephora, Cream Lip Stain Always Red. Prezzo: 11,99€ su sephora.it

Gyada Cosmetics Crema Modellante Ricci

Dopo il makeup però, o forse in questo caso è meglio dire prima, bisogna pensare anche ai capelli. Se non volete star dietro a piastra, ferro e non avete tempo di dedicarvi ad una piega perfetta e siete ricce come me, avete bisogno di alleati imbattibili per ottenere ricci definiti, morbidi e senza crespo. Dopo aver fatto lo shampoo, quindi, è importante scegliere i giusti prodotti per lo styling, per me ce ne sono due irrinunciabili. Una crema modellante ricci è ciò che ci vuole per dare struttura al riccio, io da tempo uso quella di Gyada Cosmetics, Crema Modellante Ricci. Basta una bella noce di prodotto (da calibrare ovviamente in base ai vostri capelli) da distribuire su tutte le lunghezze, pettinando i capelli per farla penetrare ovunque. Anche applicandone un po’ di più non c’è il rischio che i capelli si ungano, al contrario oltre a definire il riccio, contribuiscono a mantenerlo morbido, idratato e non crespo. Si utilizza a capelli bagnati prima di asciugarli con il diffusore, ma è un prodotto ottimo da riapplicare anche nei giorni successivi, bagnando le mani, applicando una piccola quantità di crema e facendo il cosiddetto movimento “scrunchie”.

Gyada Cosmetics, Crema Modellante Ricci. Prezzo: 16,90€ su pinalli.it

Gyada Cosmetics Gel Rinforzante Con Spirulina E Aloe

Oltre ad una crema per far montare i ricci c’è bisogno anche di un prodotto che li sostenga, non li faccia scendere e li mantenga definiti, a molla, a spirale, a boccolo, basta che il riccio rimanga lì, intatto. Ho da poco scoperto il gel Gyada Cosmetics Gel Rinforzante Con Spirulina E Aloe che, devo dire, fa un discreto lavoro. Non è come i classici gel, non lascia residui, non fa i capelli a ciocche e non dà un’idea di bagnato o untuoso. Al contrario, definisce bene i ricci, evita l’effetto crespo e riesce a tenerli su. Si può utilizzare anche nei giorni successivi per rinfrescare la piega dopo aver dormito, sia facendo “scrunchie” con le mani che riutilizzando il phon con il diffusore. Come la Crema Modellante Ricci, i prodotti Gyada Cosmetics sono naturali, quindi non seccano i capelli e possono essere utilizzati quotidianamente. La Spirulina è ricca di aminoacidi, vitamine e sali minerali mentre l’aloe è idratante e aiuta nel sostengo del riccio.

Gyada Cosmetics, Gel Rinforzante Con Spirulina E Aloe. Prezzo: 13,90€ su pinalli.it