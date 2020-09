Preferiti di settembre: makeup, skincare e haircare

editato in: da

Settembre è il mese per ricominciare: ricominciare il lavoro dopo le ferie, ricominciare la scuola, ricominciare la palestra, ricominciare con l’alimentazione sana… Sembra quasi che sia l’inizio del nuovo anno, altro che 1 gennaio! Anche la pelle, i capelli ed in generale la nostra persona sono pronti per ricominciare e, tra un appuntamento dall’estetista e dal parrucchiere, ecco 4 (anzi 5) prodotti preferiti per settembre, per sentirsi come nuovi.

Prime Organic Shampoo e Balsamo Lucido Perfetto

Chi l’ha detto che i prodotti ecobio per i capelli li lasciano secchi, stopposi e difficili da pettinare ed acconciare? Lo Shampoo ed il Balsamo Lucido Perfetto di Prime Organic sembrano dei normalissimi shampoo e balsamo. Il primo lava accuratamente il capello, facendo una bella schiuma morbida già dalla prima passata. Non lascia i capelli troppo sgrassati e non li annoda ma già appena sciacquati appaiono lucidi e brillanti. Il balsamo, invece, anche lasciato in posa solo un paio di minuti, ha un altissimo potere districante. Anche su capelli trattati e disidratati, che quindi tendono ad annodarsi molto più facilmente, una volta risciacquato il prodotto e senza pettinarli in doccia, si riescono a passare le dita all’interno. Son morbidi e setosi al tatto, brillanti e disciplinati. Inoltre l’applicatore con dispenser è comodissimo, si riesce a dosare il prodotto nella giusta quantità e non c’è il rischio di rovesciare alcun flacone in doccia, sprecando prodotto.

Missha Airy Fit Sheet Mask Red Ginseng

Non è vero che le maschere viso in tessuto sono tutte uguali. Sì, sono idratanti ma alcune hanno una marcia in più. Ad esempio la Air Fit Sheet Mask Red Ginseng di Missha, con estratto di ginseng nutriente e rivitalizzante. Ma contiene anche tanti altri principi attivi, come liquirizia lenitiva e arginina anti-age. Ciò che la rende una maschera particolare è che, a differenze delle altre in tessuto non è imbevuta di liquido o siero, ma di vera e propria crema. Ecco perché è un toccasana per la skincare serale di pelle secca, normale o mista e grassa nei periodi di maggiore stress o di bisogno di nutrimento ed idratazione in più. Dopo il tempo di posa la pelle appare sfiammata, rimpolpata ed estremamente luminosa.

Skin Proud Recharge Overnight Retinol 0.5% Serum

Skincare low cost non è sempre sinonimo di poca qualità, anzi. Skin Proud è un brand nuovo sul mercato, che propone una skincare per tutti, facile da utilizzare e adattabile ad ogni tipo di pelle. Sì, perché ogni prodotto ha un codice colore in base all’utilizzo al mattino, alla sera o se va bene in entrambi i casi. È così facile creare una routine day & night senza bisogno di troppi prodotti e soprattutto calibrando la scelta degli stessi in base alle proprie esigenze, senza dover spendere un’esagerazione. Il siero Skin Proud Overnight Retinol 0.5% Serum è un siero idratante per pelle spenta, secca o irritata, ma la sua texture è così leggera che può essere usato da ogni tipo di pelle. L’acido ialuronico mantiene i livelli di idratazione della pelle, il Bakuchiol è invece il “retinolo naturale”, che la rinnova in profondità ed ha un effetto anti-age perché aiuta a stimolare la naturale sintesi di collagete. Da utilizzare da solo se avete pelle grassa o in estate, altrimenti in abbinamento alla vostra crema viso preferita.

Nabla Cosmetics Cupid’s Arrow Longwear Stylo

Non è una matita, non è un eyeliner, non è un ombretto in crema, non è un primer. Non è niente di tutto questo ed è, al tempo stesso, tutto questo. Cupid’s Arrow Longwear Stylo di Nabla Cosmetics è un ibrido che racchiude tutte queste funzioni. Si può usare nella rima interna dell’occhio per intensificare lo sguardo o per realizzare il tightlining, si può usare come eye-liner applicandolo con un pennellino angolato di precisione. Si può utilizzare come eye-liner sfumato ma anche come ombretto in crema, perché facilissimo da sfumare e, soprattutto, con un’ asciugatura non troppo rapida, che consente così anche a mani inesperte di lavorarlo. Ma quando si fissa, non ce n’è per nessuno, non si muove di lì, anche senza tamponarlo con le polveri. Si può poi usare come primer o base cremosa per ombretti, per realizzare smokey eyes o applicare sopra topper cangianti. È disponibile in 4 colorazioni: nude, marrone, Berry e nero e… c’è chi li utilizza anche come matite labbra, provare per credere!