Preferiti di ottobre: “a me gli occhi” per uno sguardo perfetto in ogni occasione

Ottobre accende i colori autunnali tutto intorno a noi: ci fa venire voglia di tonalità calde ed avvolgenti, verdi, arancioni e rossi. Ma è anche un periodo particolare, questo, che ci vede sempre con il volto coperto da una mascherina per non parlare della pelle, tra maskne, cioè l’acne causata dalla mascherina, pelle che tende ad essere più lucida e impura ma, al tempo stesso, a seccarsi a causa del vento e del primo freddo.

I preferiti di ottobre strizzano l’occhio alla skincare, con un prodotto dedicato al giorno, ma al tempo stesso si rivolgono agli occhi, tra mascara, primer ciglia, palette e colla per ciglia finte. Pronti a scoprirli?

Mulac Cosmetics M.I.L.F. palette

La M.i.l.f. Palette di Mulac Cosmetics è la palette perfetta per l’autunno: mixa colori caldi ed avvolgenti, tra marroni, senape e toni rossastri a colori più freddi. Un connubio di tonalità opache, shimmer, metallizzate e glitterate, per creare look particolari e non scontati. Le tonalità neutre sono perfette per realizzare makeup giorno, dai toni naturali ma, al tempo stesso, si possono intensificare, rendendoli perfetti per la sera. Tocchi di colore, tra cui rosso, senape e verde, poi, rendono questa palette particolare e perfetta per creare look diversi, ma sempre eleganti.

Tutti i colori sono facili da sfumare, burrosi e stratificabili, per ottenere una maggiore o minore saturazione. Le tonalità metalliche e shimmer, invece, si applicano con il pennello, per un finish meno intenso o direttamente con le dita, per sprigionare tutte le perle che arricchiscono di sfaccettature multiriflesso il trucco. Perfetta per look veloci, sfumando una tonalità metallica sulla palpebra mobile e un colore di transizione per dare profondità alla piega dell’occhio o per makeup più strutturati, per liberare la propria creatività.

Rimmel Ultimate Volume Boost Lash Primer primer ciglia

Il primer ciglia non è un prodotto makeup molto utilizzato, nonostante il mascara sia uno dei cosmetici preferiti e più acquistati. Spesso non se ne sente il bisogno, perché un buon mascara già regala uno sguardo magnetico. Ma con questo primer è diverso, specie se pensiamo che si colloca tra gli scaffali delle più classiche profumerie e, quindi, il prezzo è ridotto, ma le performance sono ai livelli di concorrenti che costano molto di più. Rimmel Ultimate Volume Boost Lash Primer è bianco e si applica prima della stesura del classico mascara.

Lo scovolino ampio permette di applicare il prodotto in velocità, pettinando le ciglia e dando loro spessore e lunghezza già con la prima passata. Con la seconda si può notare come le ciglia siano infoltite, magia che si rivela nel momento dell’applicazione del mascara, qualsiasi esso sia. Le ciglia si colorano di nero senza però creare grumi o acciocchettarsi, nonostante sia già presente del prodotto al di sotto. Effetto ciglia finte assicurato, volume, curvatura, infoltimento e lunghezza estrema, cosa volere di più?

Lancôme Grandiôse Extreme Mascara

Lancôme Grandiôse Extreme è un mascara che cattura l’attenzione, per il suo pack lussuoso, lo scovolino particolare e la formula extra black. Il pack è molto particolare, bombato sul fondo, nero satinato, che sfuma verso l’alto diventando trasparente, quasi fosse un cristallo contenente una rosa all’interno. La vera sorpresa però è una volta aperto, perché rivela uno scovolino piccolo ed in silicone, dalla forma quasi ad S.

Quando ci si abitua a questa particolarità, applicare il mascara diventa molto semplice, soprattutto raggiungere le ciglia più corte all’angolo interno ma anche quelle dell’anglo esterno, senza sporcare la palpebra. È inoltre perfetto per definire le ciglia inferiori, date le sue dimensioni ridotte. Nero intenso, regala volume, curvatura e separa le ciglia senza acciocchettarle ed è inoltre stratificabile, per un volume maggiore o minore a seconda dei gusti, fino ad arrivare ad un effetto ciglia finte, senza alcun grumo.

Duo Eyelash Adhesive Colla per ciglia finte – versione verde

Le ciglia finte, gioia e dolore dei makeup occhi. C’è chi le ama, perché aprono lo sguardo, lo rendono sensuale e magnetico ed arricchiscono il look, c’è chi le odia, soprattutto perché non sa applicarle. A parte scegliere le ciglia finte adatte al proprio occhio, alla sua dimensione e forma, è la colla a fare la differenza. Per chi è alle prima armi, meglio evitare le colle nere, che rischierebbero di sporcare il trucco e creare sbavature, e meglio evitare quelle che asciugano subito, senza dare il tempo di spostare le ciglia finte. Da evitare, però, anche quelle con una formula che impiega tanto ad asciugarsi, perché in tal caso non si riesce bene a capire quando è il momento di applicarle.

La Duo Eyelash Adhesive nella sua versione verde è il giusto compromesso. Rispetto alla versione classica è meno liquida e si asciuga un po’ più rapidamente, ma non troppo, lasciando così il tempo di maneggiare le ciglia, spostarle e sistemarle, senza però spandere la colla ovunque. Facile da applicare anche perché presenta un comodo pennellino con cui passare sulla banda delle ciglia, in modo da dosarla adeguatamente senza rischiare di sporcare le ciglia. Makeup artist approved!

Caudalie Resveratrol-Lift Crème Cachemire Redensifiante crema giorno

Parlando di skincare la novità del mese è senza dubbio la nuova versione della crema Resveratrol-Lift Crème Cashemere Redensifiante di Caudalie. Brand da sempre attento all’utilizzo di estratti naturali, in particolare il Resveratrolo presente nell’uva e nella vite, questa crema giorno contiene questo prezioso ingediente. Ma non solo, per mantenere alti i livelli di idratazione è presente anche l’acido ialuronico, ed il collagene vegano estratto dalla corteccia di mogano, che altro non è che un sostituto vegetale al collagene vero e proprio, di origine animale.

È una crema pensata dai 35/40 anni in su, perché ridensificante e dall’azione anti-age dati gli ingredienti presenti all’interno, ma anche una pelle più giovane può beneficiare della sua texture ricca ma non pesante, perfetta per questo periodo dell’anno o come base trucco. Caudalie, che entro il 2022 ha in programma di creare pack 100% riciclati così come per i tubi ed i flaconi, già con Crème Cashmere Redensifiante mette in atto le sue promesse: 100% plastica riciclata, carta che rispetta le foreste ed emissioni di carbonio diminuite del 40%.