Preferiti di febbraio testati per voi tra capelli, corpo, makeup e labbra

Non è mai facile scegliere solo cinque prodotti ogni mese da mostrarvi, perché ce ne sono davvero molti di cui vale la pena parlare. Questi, però, mi hanno rapito il cuore e li sto usando costantemente da mesi. Parliamo di prodotti per la cura del corpo e capelli, makeup e labbra che ho provato per voi e che… consiglio di testare anche a voi! Pronti a scoprirli?

Lush crema corpo Sleepy per una pelle morbida, idratata e profumata di lavanda

Lo ammetto, non sono costante con le creme corpo, sono pigra e già solo l’idea di stare a spalmarle è una fatica. Ma mi sono resta conto di avere la pelle, specie su gambe e braccia, davvero secca e cercavo qualcosa che fosse davvero idratante, non solo profumato. Lush è una garanzia e, entrando in negozio ed annusando ogni singolo barattolo, mi sono innamorata di Sleepy, una crema corpo che profuma di lavanda, di pulito e di coccole prima di andare a dormire. Si assorbe abbastanza velocemente e non lascia la pelle unta ma, soprattutto, rimane morbida anche nei giorni seguenti, anche senza riapplicarla. Il profumo è delicato e non invasivo ma persistente e nutre la pelle con burro di cacao, olio di mandorle dolci, infuso d’avena, burro di illipe, glicerina e infuso di fiori lavanda.

Fonte: Lush Cosmetics

La combo perfetta per i capelli ricci con il Gel modellante ai semi di lino Alkemilla e la Crema Modellante Ricci di Gyada Cosmetics

Non posso fare più a meno di questi due prodotti, che uso in combinazione per far sì che i miei capelli mossi lo siano davvero. Ho sempre avuto i capelli molto mossi e crespi ma, da almeno tre anni, non riuscivo proprio a far “montare” il riccio. Rimanevano mosci, senza forma e per niente voluminosi ed avevo perso le speranze. Per caso ho provato due campioni di questi prodotti ed è stata la svolta: volume estremo, riccio definito ed elastico che, nei giorni successivi, diventa un mosso niente male. Ma soprattutto una morbidezza dei capelli, sia al tatto sia nel momento di pettinarli e lavarli, mai provata prima. Nessun tipo di secchezza, crespo tenuto a bada ed i capelli sono nutriti. Ah, sono prodotti naturali ed ecobio, non contengono quindi siliconi ma solo ingredienti benefici. Applico per prima la Crema Modellante Ricci di Gyada Cosmetics e, per sostenere ancora di più il mosso non può mancare il Gel modellante ai semi di lino di Alkemilla.

Fonte: Gyada Cosmetics/Alkemilla

Darphin Petal Infusion, il balsamo labbra e guance per i makeup look veloci

Sono una fan dei blush in crema, che utilizzo spesso perché danno un effetto molto naturale al viso. Mi capita spesso di usare direttamente i rossetti ed applicarli sulle guance, ma da quando ho provato il Petal Infusion di Darphin non lo lascio più! A parte il pack con un’estetica accattivante, perché al suo interno contiene veri petali di rosa (ma esiste anche in altre due versioni), si presenta quasi come un balsamo/gel trasparente, con una lieve colorazione rosa. È multi uso, si può usare sulle labbra per un effetto idratante, rimpolpante e leggermente lucido, o come blush, per dare colorito alle guance in maniera naturalissima, perché si fonde letteralmente alla pelle o alla base viso. Ma la sua particolarità è che reagisce con la pelle e, da trasparente, prende un bel colore rosa acceso facile da sfumare e da stemperare.

Fonte: Darphin

Fondotinta Conceal & Define Makeup Revolution, per chi cerca coprenza senza un effetto mascherone e… low cost!

Avevo già provato il correttore della stessa linea e l’ho usato per tutta l’estate per realizzare una base viso leggera e veloce e, anche per il fratello Makeup Revolution fondotinta Conceal & Define, confermo tutto il mio amore. È coprente ma non fa effetto mascherone, si sfuma bene ed è modulabile. Si fissa sulla pelle (anche se io preferisco passare un velo di cipria, non si sa mai) ed è perfetto per le pelli miste e grasse perché tiene a bada la lucidità a lungo, senza spostarsi o sciogliersi dopo poche ore. Esistono diverse colorazioni per adattarsi a tanti incarnati ma ciò che lo rende un prodotto da provare è il prezzo… 9,90€ per un fondotinta economico che ne vale molti di più.

Fonte: Makeup Revolution

Plump It, il siero miracoloso per labbra effetto filler

Rimettendo a posto i cassetti del makeup è saltato fuori il Plump-it, un siero/gloss volumizzante labbra… che volumizza davvero! L’effetto è incredibile, tant’è che ho fatto uno scherzo alle mie amiche dicendo loro che mi ero fatta le famose punturine e ci hanno creduto! Rimpolpa le labbra sia che le guardiate frontalmente che lateralmente, quindi l’effetto è davvero quello di un filler, e dura dalle 2 alle 4 ore, svanendo piano piano. L’unica nota dolente è che pizzica e brucia abbastanza mentre lo applicate e, se siete molto sensibili, potreste non sopportarlo. Io ormai ci ho fatto l’abitudine e, avendo paura degli aghi, scelgo il male minore… e sopporto questo bruciore, che svanisce nel giro di dieci minuti, anche se sulle labbra si avverte come un formicolio per la prima oretta.

Fonte: Plump-it