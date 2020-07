Preferiti del mese di luglio: makeup, skincare e prodotti capelli must have estivi

editato in: da

In estate sono pochi i prodotti che si sopportano su viso e corpo, che sia makeup o skincare. Il trucco si fa essenziale, pochi prodotti versatili e facili da utilizzare, a prova di caldo. E anche per corpo e capelli le soluzioni devono essere facili, immediate ed efficaci. Per questo mese ho scelto un primer ed un mascara, per occhi definiti e ciglia estreme, che incorniciano l’occhio, un eyeliner facilissimo da utilizzare, per uno sguardo felino ed un blush in stick multi uso, per labbra, guance ed occhi. Per i capelli una combo di shampoo e balsamo che vi faranno sentire al mare anche nell’afa cittadina ed un olio corpo setificante, dal profumo inebriante comodo da applicare perché di rapido assorbimento. Scopriamoli insieme!



Mulac Cosmetics Fatal Attraction Olio Corpo

La new entry in casa Mulac Cosmetics è Fatal Attraction Olio Corpo, un olio profumatissimo che lascia una piacevole fragranza sulla pelle, presente ma non invasiva e che, ve lo assicuro, profuma anche i vestiti, senza sporcarli o macchiarli. Solitamente non sono una fan degli oli per il corpo, perché ungono e lasciano una sensazione pesante sulla pelle, sembrano non assorbirsi mai. Fatal Attraction però è diverso, ne basta poco per una pelle setosa e morbidissima, idratata, ma che mi ha conquistata perché si assorbe subito, senza lasciare traccia, neanche nelle mani. Non dà una sensazione untuosa ma anzi, lascia sulla pelle un piacevole profumo inebriante, sembra di indossare il profumo senza averlo in realtà spruzzato e senza essere troppo forte. Rimane a lungo e profuma delicatamente anche i vestiti. Non contiene siliconi, paraffine e coloranti ed è composto da Vitamina E e da 11 oli, tra cui quello di rosa mosqueta e mandorle dolci, perfetti come elasticizzanti ed anti smagliature ed olio di argan, tra i più noti ma anche di patauà, fiori di ciliegio, rosa damascena, peonia, sambuco, lavanda, neroli e gelsomino, che regalano a questo olio la caratteristica profumazione.

Mesauda Milano Cheeck Kiss Fard in Stick Multiuso

Sono da sempre una grande fan dei blush in stick, perché regalano un effetto “bonne mine”, di incarnato fresco ed in salute. Sono leggeri e in estate soprattutto, non danno un effetto polveroso ed evitano di creare accumulo, facendo sudare la pelle. I nuovi blush Mesada Milano Cheeck Kiss sono multiuso, perfetti in viaggio perché possono essere usati sulle gote ma anche sulle labbra e sugli occhi, per un perfetto look monocromatico. Si sfumano immediatamente, sia con il calore delle dita o del palmo della mano, sia con un pennello duofibre e sono modulabili, per un effetto più carico o appena accennato, davvero naturale ed impercettibile. Non creano macchia e, anche se sarebbe meglio sfumarli prima di applicare la cipria, all’occorrenza si riescono ad applicare anche sopra, senza creare accumuli.

Rimmel London Ultimate Boost Volume Primer e Volume On Demand Mascara

Ogni volta provo un mascara e penso che sia quello “della vita”, poi ne provo sempre di nuovi e ogni volta ho un nuovo amore. La realtà è che, insieme al rossetto rosso, è il prodotto che utilizzo di più in assoluto. Quando non ho voglia di truccarmi e sono di fretta, qualche passata di mascara regalano definizione all’occhio, lo allungano e lo aprono e sono pronta! Non uso quasi mai i primer per le ciglia, ma l’Ultime Boost Volume Primer di Rimmel fa davvero la differenza. Ne applico due passate prima del mascara e le ciglia sono subito visibilmente più lunghe e folte, senza però creare grumi o l’effetto “ciglia a ragno”. In combo poi con il mascara Volume On Demand l’effetto ciglia finte è assicurato, sono allungate, incurvate, infoltite ma definite, senza grumi. Durante la giornata il mascara non cola e non cade a pezzettini sotto l’occhio, le ciglia rimangono morbide ed è anche possibile dare una rinfrescata applicandolo dopo diverse ore senza attaccare le ciglia.

Mulac Cosmetics OnLiner Eyeliner

Purtroppo il mio occhio non va molto d’accordo con gli eyeliner, perché non ha una palpebra mobile molto ampia ed ho una piega palpebrale che arriva molto in basso. Nonostante questo adoro i look grafici e classici che si ottengono con l’eye-liner e prediligo quelli in gel e pennellino o direttamente in penna. L’OnLiner di Mulac Cosmetics è facilissimo di usare, con la punta in feltro a prova di sbaglio, bello nero intenso e umido, non si secca e scorre sull’occhio che è una meraviglia. È perfetto se siete alle prime armi e non siete molto pratiche con l’eye-liner o se volete realizzarlo in tutta velocità. È disponibile nell’intramontabile nero, ma anche le due varianti di colore mi piacciono molto, Dark Choco è un marrone che definisce lo sguardo in maniera più delicata rispetto al nero, elegante e raffinato, perfetto anche per i makeup giorno. Denim invece è un blu interessantissimo che rende particolare ogni makeup, un tocco di colore non scontato ma sempre classico.

Hairburst Avocado & Coconut Shampoo & Conditioner

Avete presente l’odore dell’estate? Dei cocktail sulla spiaggia al tramonto, della crema solare, del corro? Ecco, lo shampoo ed il balsamo Hairburst profumano esattamente di questo e, in più, lasciano i capelli profumati e morbidissimi. Contengono entrambi aminoacidi per mantenere i capelli idratati, purificano la cute senza sgrassarla troppo ed i capelli appaiono più densi, spessi e corposi, ma disciplinati e facili da domare. Inoltre, non contengono SLS, parabeni e siliconi e, nonostante questo, rimangono davvero morbidi e setosi. Sono un ottimo alleato estivo, perché delicati anche per lavaggi frequenti e, se usati con costanza, insieme alle vitamine ed integratori, i capelli appaiono più sani, lucidi e forti.