Preferiti del mese di gennaio: haircare e skincare di inizio anno

Iniziare l’anno con la giusta carica ma, soprattutto, con capelli e pelle rinnovati. Questo l’obiettivo dei preferiti di gennaio, con prodotti per un viso luminoso, rimpolpato, idratato, fresco e labbra riparate, nutrite ed idratate. Ma non solo, anche i capelli sono sani e voluminosi grazie ad un prodotto di styling perfetto per i capelli ricci e uno shampoo tailor made, vale a dire pensato e realizzato in base alle esigenze specifiche della propria capigliatura, una vera e propria coccola di bellezza.

Benton Fermentation Essence

Le essence, cioè essenze, arrivano dalla Corea e sono un prodotto ibrido tra un tonico ed un siero. Infatti, si utilizzano proprio tra i due, perché la loro consistenza è più viscosa di un tonico ma meno densa rispetto ad un classico siero. La loro funzione è idratante, lenitiva e utile per veicolare al meglio i principi attivi dei prodotti che verranno applicati successivamente. Nello specifico, la Fermentation Essence di Benton lascia la pelle non solo idratata, ma estremamente morbida. Si picchietta sul viso, che appare subito più disteso, con un incarnato rimpolpato, luminoso, fresco e lenito, attenuando i segni di stanchezza e di espressione. Questo perché contiene un’alta percentuale di ingredienti fermentati, primo tra tutti il Galactomyces, in prima posizione nella lista degli ingredienti. È un fungo la cui principale funzione è quella di contrastare le rughe ed i segni del tempo, rigenerando le cellule e ripristinando l’ elasticità. Contiene inoltre ceramide e acido ialuronico, per un’azione idratante e nutriente ed è adatta anche alle pelli più sensibili.

Urang Glow Oil Serum

Anche Urang è una linea di cosmetica coreana che contiene ingredienti naturali e pregiati. Il Glow Oil Serum è un olio per pelli normali e secche, ma può essere utilizzato anche da pelli miste, da integrare ad una skincare routine più ricca. Contiene olio di mandorle dolci, di girasole e di jojoba, dall’azione nutriente e illuminante, ma anche calendula e camomilla lenitive, che lo rendono adatto a pelli sensibili, olio essenziale di mandarino e di arancia amara e tocoferolo, dall’alto potere idratante e antiossidante. Ne bastano poche gocce e si può applicare al posto del siero, prima della crema o aggiungendone qualche goccia direttamente al suo interno. Essendo un olio, il consiglio è quello di scaldarlo tra le mani frizionandolo, tamponando poi le mani sul volto senza sfregare, per farlo penetrare al meglio. Su pelle secca si può applicare mattina e sera, su pelle mista meglio solo alla sera.

To Be Ware Tailor Made shampoo

I prodotti personalizzati, pensati per le proprie esigenze, sono una vera e propria coccola da regalarsi o regalare. To Be Ware crea shampoo Tailor Made, da customizzare in base alla propria tipologia di capelli e all’effetto desiderato. Rispondendo a delle semplici domande, infatti, si potranno realizzare shampoo su misura con attivi naturali e formulazioni adatte a problematiche o richieste specifiche. Si sceglie la fascia di età, la frequenza di lavaggio, se si sono eseguiti trattamenti di colorazione e l’utilizzo di tool per lo styling e l’asciugatura e ancora se si soffre di problematiche come prurito, forfofra, caduta, capelli sfibrati o crespi. Ma si può personalizzare anche in base alla cute, scegliendo tra secca, grassa, sensibile e normale e ancora la lunghezza della capigliatura, lo spessore del capello, e lo stile di vita. Dopo aver risposto alle domande una schermata riepilogativa mostrerà gli ingredienti scelti per lo shampoo, ad esempio cheratina, olii, pantenolo, erbe ed attivi naturali che si sposeranno perfettamente con le esigenze di ogni capello.

Alfaparf Reactivating Spray Curls

Il lavaggio dei capelli è importante, ma lo è anche lo styling lo è altrettanto. I giusti prodotti, infatti, possono far risparmiare tempo in fase di asciugatura e rendere i capelli più definiti, facili da acconciare, eliminando effetto crespo e rendendoli morbidi e corposi. Lo spray Alfaparf Reactivating Spray Curl ai semi di lino è l’ideale per chi ha i capelli ricci. Grazie alla sua formula riesce a sostenere capelli ricci e mossi, rendendoli definiti con la classica forma a spirale, ma senza appesentirli o esagerare con il volume. È l’ideale per chi cerca definizione ma non ama l’effetto troppo gonfio, lasciando al tempo stesso le lunghezze morbide, lucide ed idratate. La formula spray è comoda da dosare, spruzzando il prodotto direttamente sui capelli e distribuendolo successivamente su tutta la capigliatura. Per quelli più sottili e non molto folti o più corti meglio invece applicarlo direttamente sulle mani per poi ripartirlo senza così esagerare con la quantità.

Blistex MedPlus vasetto unguento riparatore

È forse uno dei prodotti più utilizzati in inverno: il balsamo labbra è un prodotto must have universale, senza sesso e senza età. Il freddo, il vento e lo sbalzo di temperatura tra il caldo degli ambienti interni ed il freddo di quelli esterni possono seccarle, creare screpolature, pellicine o addirittura ferite e spaccature, per non parlare di herpes. Blistex è famoso per i prodotti labbra di alta qualità, pensati anche per sportivi ed altamente performanti, tant’è che vengono utilizzati da tempo anche da abitués di neve e settimana bianca. In particolare, Blistex MedPlus è un unguento in vasetto capace di riparare velocemente le labbra, ammorbidendole e lasciandole lisce e protette a lungo. Perfetto da applicare la sera in grande quantità come impacco da lasciare tutta la notte ma anche in ogni momento della giornata, senza superare le quattro volte al giorno. Per le makeup addicted è un prodotto salvavita da stendere prima di iniziare a truccarsi, per evitare di dover utilizzare il rossetto su labbra screpolate e piene di pellicine. Contiene canfora, mentolo ed eucalipto per un sollievo immediato ma anche lanolina, che crea un film protettivo, olio di cocco, oliva, burro di cacao e di karité, tutti ingredienti dall’alto potere idratante ed emolliente.