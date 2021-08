Preferiti di agosto travel friendly tra makeup, skincare e capelli

editato in: da

Agosto tempo di vacanze quasi per tutti. Ecco quindi che bisogna alleggerire le valigie e portare proprio lo stretto indispensabile, a partire dalla skincare, con il cofanetto The Littles per una routine completa firmato Drunk Elephant. Passando poi a prodotti compatti per realizzare la base viso, come i blush in stick Be Blushy di Basic Gaia per Cosmyfy, perfetti sia come blush ma anche per esaltare l’abbronzatura. Sulle labbra un prodotto famosissimo perché dura davvero tutto il giorno: Superstay Matte Ink di Maybelline ma non dimentichiamo anche le ascelle, di cui non parla mai nessuno, con un deodorante tutto naturale da non farsi scappare, Lavera Natural & Strong Crema Deodorante. Per finire, i balsami lavanti Cowash Biofficina Toscana, per capelli lisci o ricci, per non stressare i capelli con lavaggi troppo frequenti o aggressivi.

Basic Gaia x Cosmyfy Be Blushy Blush in Stick

Conosco Gaia, Basic Gaia sui social, personalmente e sono fan di tutti i suoi prodotti creati in collaborazione con Cosmyfy ma posso dire che i blush in stick Be Blushy hanno letteralmente rapito il mio cuore. Sì, perché praticamente ormai utilizzo solo loro e un po’ di correttore per realizzare la mia base viso. Si sfumano perfettamente con la pelle, sia che usiate le dita sia che utilizziate una spugnetta o un pennello e fanno un effetto naturale, sembra di non aver applicato niente e che la pelle sia naturalmente così scolpita e con un effetto “in salute”.

Ci sono tonalità per ogni gusto ma le mi preferite per il momento sono Basic Sqaud come blush e LogLady che utilizzo per dare un effetto abbronzato al viso. Non lasciatevi spaventare dall’aspetto caldo del blush e dalla tonalità scura: basta applicarne pochissimo nei punti strategici per fingere un incarnato abbronzato o esaltare il colorito già presente. Provateli e poi mi saprete dire se non userete solo due blush e un correttore per realizzare la vostra base viso.

Drunk Elephant The Littles 4.0 Cofanetto

Il pack ti conquista perché minimal ma al tempo stesso colorato ma poi ti conquistano anche i prodotti, sia per la facilità di utilizzo che per l’effetto sulla pelle. Sto parlando dei prodotti Drunk Elephant che ho avuto modo di provare grazie al cofanetto The Littles che consente di testare vari prodotti del brand sia da giorno che da notte. L’idea del brand è che non servano tanti prodotti diversificati per una corretta routine ma che la pelle debba ribilanciarsi, portandola così ad uno stato naturale ed equilibrato.

I prodotti sono facili da utilizzare perché c’è scritto espressamente se possono essere utilizzati di giorno, di notte o in entrambi i casi e nel kit sono presenti due sieri, due creme, un olio, un contorno occhi e un gel detergente per farsi un’idea globale del brand. Non lasciatevi intimorire dalle piccole dimensioni (e dal prezzo) perché io li utilizzo da più di un mese ogni giorno e non sono ancora finiti. È un’ottima idea se volete provare tutti i prodotti per poi decidere, magari, di acquistare una full size. Ma soprattutto sono comodissimi in viaggio, perché non ci sono problemi di peso dei liquidi e di troppo spazio occupato da boccette e flaconi.

Maybelline Superstay Matte Ink Rossetto Liquido

Maybelline Superatay Matte Ink, un nome e una garanzia per questo rossetto liquido che non ha bisogno di presentazioni. Ebbene sì, finalmente ho ceduto e mi sono decisa a provare uno di questi rossetti tanto decantati per la loro durata davvero estrema. Non posso che confermare tutto l’hype, il fermento per questo prodotto che, davvero, ha una durata fuori dal comune. Di facile applicazione grazie all’applicatore ampio, il rilascio di colore è pieno fin dalla prima passata.

Se devo trovargli un piccolo difetto, direi che il tempo di asciugatura non è proprio rapidissimo, ma a questo rossetto liquido gli si perdona, visto che una volta che si asciuga non lo muovi più di lì. Perfetto quindi se cercate un rossetto per poi dimenticarvi di averlo, anche se mangiate o se lo sfregate, lui rimane intatto non si sgretola e non si toglie al centro. In più non lascia le labbra particolarmente secche e nonostante io abbia provato una delle tonalità rosse, è facile da struccare con un olio o uno struccante bifasico.

Biofficina Toscana Cowash Ricci Balsamo Lavante

Anni fa lavavo i capelli con la tecnica del cowash utilizzando un balsamo da pochi euro che prendevo al supermercato, perché lo alternavo ai lavaggi classici con shampoo. Poi non so perché questa pratica è finita nel dimenticatoio, finché non ho provato il balsamo lavante Cowash Ricci Biofficina Toscana. Ammetto di essere stata un po’ scettica all’inizio perché lavo i capelli circa una o due volte a settimana e avevo il dubbio che non mi avrebbe lasciato i capelli totalmente puliti ma soprattutto leggeri come con uno shampoo classico.

È facile da utilizzare nonostante non faccia una grande schiuma essendo un balsamo, ma lascia veramente i capelli morbidi e idratati, anche senza applicare il balsamo successivamente. Infatti lo utilizzo da solo, poi tampono i capelli ed applico qualche prodotto di styling, al momento lasciando asciugare i capelli all’aria. Risultato? Ricci elastici, morbidi e definiti, senza effetto crespo. Lo stesso prodotto, poi, esiste anche nella versione per chi ha i capelli lisci.

Lavera Natural & Strong Crema Deodorante

Nessuno parla mai di ascelle e prodotti per prendersene cura, ma sono importanti come qualsiasi zona del corpo. Regolano la traspirazione e consentono di buttare fuori le tossine tramite il sudore che, però, va tenuto sotto controllo, soprattutto per la questione cattivo odore. Intanto bisogna mettersi l’animo in pace: c’è chi suda di più e chi di meno e chi ha un sudore più inodore e chi più pungente.

Il deodorante Lavera Natural & Strong è una crema deodorante efficace a lungo contro il cattivo odore, ne basta una nocciolina da spalmare fino a completo assorbimento e a differenza di altre creme deodoranti permette una normale traspirazione della pelle senza occludere i pori, evitando così che si infiammino i linfonodi. Ha una profumazione fresca ma delicata che non interferisce con altri profumi ma che soprattutto riesce a eliminare i cattivi odori senza mischiarsi al famoso “odore di sudore”.