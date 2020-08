Piedi rovinati? Trattamenti e consigli per una pelle liscia e morbida

editato in: da

Sono la parte del corpo più dimenticata: i piedi, diciamolo, non godono degli stressi trattamenti che riserviamo ad altre zone come gambe, braccia, seno o viso. Invece sono una parte importante, non solo perché ci sostengono e ci fanno camminare, ma perché sono presenti tantissime terminazioni nervose, collegate con ogni parte del corpo. Ecco perché dovremmo prendercene cura e coccolarli, non solo applicando lo smalto alle unghie, ma con maschere e trattamenti per renderli lisci, morbidi e prevenire callosità e screpolature.

Il pediluvio, un momento rilassante che fa bene alla mente e ai piedi

Il pediluvio è il trattamento piedi più conosciuto, a cui si ricorre in caso di piedi molto stanchi, magari dopo una giornata in piedi o dopo aver portato i tacchi a lungo. In realtà è una buona abitudine da mettere in atto una volta a settimana o ogni dieci giorni. Non solo ammorbidisce la pelle, ma aggiungendo del bicarbonato si ottiene anche un effetto antibatterico naturale. A questo pediluvio base, poi, si possono aggiungere altri ingredienti, ad esempio aceto o limone per combattere la sudorazione, fiori secchi per un effetto aromaterapico o ancora oli essenziali. Lavanda e camomilla per un effetto rilassante, menta ed eucalipto per rinfrescare i piedi stanchi e combattere i cattivi odori, tea tree e rosmarino per disinfettare. Provate a mixare qualche goccia di ognuno per ottenere un vero trattamento benefico per i vostri piedi.

Scrub, amico anche dei piedi

Così come per il viso, una volta eseguito il pediluvio, potete effettuare uno scrub esfoliante per eliminare le cellule morte e le zone più ruvide. Questo contribuirà ad una pelle liscia e morbida, pronta per ricevere i trattamenti successivi. Per le zone più problematiche invece, come i talloni, utilizzate della pietra pomice o una spatola apposita, per levigare le callosità che inevitabilmente si formano. Attenzione però a non esagerare e non farvi male e ricordate di asciugare bene i piedi prima di utilizzare questi strumenti.

Maschera per i piedi? Ebbene sì!

Anche in questo caso, come per lo scrub, ci sono tutta una serie di trattamenti e maschere piedi da fare comodamente a casa. Sono comode e facili da utilizzare, perché contengono il prodotto in dei calzari, da infilare ai piedi e chiudere, per evitare di sporcare. Dopo un’attesa di 10-15 minuti circa si tolgono e si massaggia il prodotto rimanente.

Scegliete la tipologia di prodotto più adatta alle vostre esigenze, ad esempio idratante, nutriente o rigenerante o, se volete un effetto peeling ricordatevi che questa tipologia dei piedi andrà ad esfoliare la pelle in maniera profonda, sembrerà quasi di fare la muta come i serpenti! Non utilizzatele quindi prima di qualche occasione importante, perché appunto la pelle si staccherà a pezzetti, con un ricambio completo dello strato superficiale, per lasciare piedi lisci e levigati.

Un massaggio rigenerante ed una buona crema è ciò che serve per completare la pedicure

Massaggiare i piedi non è solo rilassante, ma benefico per la pelle e, soprattutto, permette di far penetrare al meglio le creme ed i trattamenti scelti. Prediligete creme nutrienti ricche di oli, da massaggiare soprattutto nella zona dei talloni. Ricordatevi di massaggiare anche le unghie, per nutrirle e proteggerle. Meglio optare per creme che contengano ingredienti antibatterici come tea tree, limone, eucalipto e menta, perfetti per profumarli a lungo e per contrastare funghi ed infezioni.