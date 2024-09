Addio pelle sensibile con la pianta camaleonte, l’ingrediente segreto arriva dalla skincare coreana

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Pianta camaleonte, l'alleato per pelli sensibili dalla skincare coreana

Il suo nome vero è Houttuynia Cordata, ma molti la conoscono più semplicemente come pianta camaleonte. Per chi non la conoscesse, invece, sappiate che questa pianta, potrebbe essere uno dei vostri ingredienti beauty per l’autunno e non solo. Il motivo? Le sue grandi proprietà.

La pianta camaleonte, infatti, nota anche come coda di lucertola cinese o pianta arcobaleno, è un ingrediente molto amato nella cucina vietnamita ma che viene anche largamente utilizzato nella medicina asiatica per alleviare patologie come l’alopecia, l’ipertensione, e anche come potente antibatterico.

Le proprietà della pianta camaleonte

Proprio per questa sua ultima proprietà, la pianta camaleonte è diventata nel tempo un ingrediente molto apprezzato all’interno della skincare coreana, al punto che il suo nome è rintracciabile anche all’interno degli antichi testi di Hanbang, ovvero gli scritti della medicina tradizionale coreana. E in cui viene nominata proprio per il suo importante potere lenitivo utile contro le irritazioni cutanee.

Una buonissima alleata beauty, quindi, perfetta per essere utilizzata in caso di pelli sensibili e che reagiscono velocemente alle aggressioni esterne. Ma anche un valido aiuto per le pelli acneiche, per alleviare le infiammazioni e ridurre le rughe.

Tra le proprietà contenute della pianta Camaleonte, infatti, non sono solo quelle antibatteriche a farne un possibile ingrediente della vostra prossima skincare, ma anche il suo forte potere antiossidante e illuminante. Cosa che rende questa pianta un vero concentrato di benefici e benessere per la pelle. Ma non solo.

L’Houttuynia Cordata, infatti, è anche ricca di flavonoidi, e in particolare della quercetina (nota per le sue proprietà antiossidanti e anti-infiammatorie) e che svolge un’importante azione protettiva per la cute, contrastando i radicali liberi e schermando la pelle dagli agenti esterni, come raggi UV, le temperature troppo fredde o calde, lo smog, ecc.

Insomma, un vero scrigno di benefici per la cute e che si mette ai primi posti nella cura delle pelli sensibili e che tendono alla formazione di dermatiti, psoriasi o acne, poiché in grado di ridurre l’attività microbica dei batteri presenti sulla stessa.

Come si usa la pianta camaleonte

Una pianta che quindi, può essere utilizzata da chiunque, e che si adatta alla cura di ogni tipologia di pelle. Un ingrediente beauty che potete trovare in diversi prodotti skincare, dai detergenti, ai tonici ma anche nei sieri viso e nelle creme dalla texture corposa. Un ingrediente versatile e che potete inserire nella vostra beauty routine quotidiana sotto la forma che più preferite e anche in abbinamento ad altri principi attivi utili al benessere della vostra pelle.

Per esempio in combinazione con cermidi e niacinamide, utili ad amplificare il suo potere anti-age. O ancora in aggiunta a prodotti con acido ialuronico o glicerina, dal grande potere idratante ed elasticizzante. Ma anche abbinando la pianta camaleonte con un attivo come il pantenolo o la centella asiatica, utili a lenire la pelle e che risultano una combinazione ideale per prendersi cura delle cuti reattive, sensibili e che si infiammano facilmente.

Come dire, i motivi e le possibilità per provare la pianta camaleonte già dalla vostra prossima skincare sono tante, un ingrediente naturale ed efficace che diventerà parte dei vostri trattamento beauty e di cui non vi pentirete.

