editato in: da

Tra gli integratori naturali, è forse uno degli ingredienti più amati di sempre. Stiamo parlando della pappa reale, un favoloso rimedio naturale che ci aiuta quando più ne abbiamo bisogno, come per esempio nei momenti di forte stress o quando semplicemente abbiamo bisogno di riacquistare le forze. Ecco qualche indicazione su come usarla per beneficiarle al massimo in salute e per la bellezza, anche dei propri capelli.

Tutti i benefici della pappa reale

La pappa reale è una secrezione gelatinosa naturale al 100% prodotta dalle api che presenta importantissime proprietà ricostituenti e tonificanti che aiutano corpo e mente a ripristinare le loro funzioni principali. La pappa reale è composta per il 60-70% da acqua, dall’11 al 23% da zuccheri, 9-18% proteine, 4-8% lipidi. Non allarmarti! Gli zuccheri presenti all’interno della pappa reale sono quelli del fruttosio, glucosio e saccarosio, presenti anche nel miele. La pappa reale è inoltre ricchissima in aminoacidi essenziali, di grande importanza per la sintesi delle proteine. La sua funzione originale è quella di sostenere l’ape regina e lo sviluppo delle sue larve, ma anche gli esseri umani possono beneficiare di questo favoloso elisir.

Cosa contiene la pappa reale

Nella pappa reale sono presenti composti fenolici, flavonoidi, enzimi, vitamine del gruppo B, A, C ed E. È inoltre ricchissima di vitamina B5 (acido pantotenico), importantissimo per il metabolismo energetico e lo sviluppo delle capacità mentali, tra cui concentrazione, apprendimento e memoria. La sua elevata dose di sali minerali, come per esempio il ferro, zinco, potassio, calcio, rame, magnesio. La ricchezza di sostanze definite bioattive rende la pappa reale un ingrediente favoloso da introdurre come integratore nella propria dieta quotidiana. Tra esse, elenchiamo le apalbumine, ricche in aminoacidi essenziali, i composti peptidici come la royalisina e le jelleine, ad azione antimicrobica, la defensina-1, un peptide la cui attività contribuisce alla guarigione delle ferite cutanee e tante altre ancora. Ora che ti abbiamo fatto un rapido riassunto delle proprietà favolose della pappa reale, proveremo a spiegarti perché questo alimento dovrebbe entrare nella tua dieta quotidiana.

Perché integrare la pappa reale nella dieta quotidiana

Secondo alcuni studi, la pappa reale si è dimostrata efficace nel combattere il “colesterolo cattivo”, aumentando invece quello buono. Inoltre, molti studi affermano che la pappa reale può concorrere nel miglioramento della capacità muscolare sotto sforzo, delle capacità respiratorie e dei livelli di energia. Se consumato nelle giuste quantità, inoltre, è l’alimento perfetto per chi ha bisogno di migliorare il suo appetito. Ottima anche per i suoi effetti antiossidanti, la pappa reale è l’alimento che stai cercando se vuoi nutrire il tuo corpo non solo da fuori, con creme mirate, ma anche a dentro. Per esempio, non molti sanno che è anche un ottimo rinforzante che rallenta e previene la caduta dei capelli. Non è un caso, infatti, che questo ingrediente sia contenuto in moltissimi prodotti per la bellezza della tua chioma.

La vitamina B5, infatti, è responsabile della rigenerazione dei follicoli piliferi, migliorando la salute della cute e di conseguenza dei tuoi capelli, i quali cresceranno più sani e forti. Secondo alcuni studi, la pappa reale riduce l’insorgenza dei capelli bianchi e quella della forfora, con la vitamina B9 che rallenta la caduta stagionale. Usala soprattutto se in combinazione col miele per effetti irripetibili sulla tua chioma desiderosa di coccole e nutrimento. In che misura consumare la pappa reale? Come ogni integratore, la pappa reale va consumata a cicli regolari. Provala per 2-3 settimane con un intervallo di 3 mesi, e sperimentane i potenziali benefici sul tuo corpo e sulle tue attività sportive.

La pappa reale si consuma soprattutto nei cambi di stagione, soprattutto tra l’inverno e la primavera, quando ci si sente stanchi, svogliati o si è più vulnerabili a possibili attacchi batterici. Ne basta poca: un grammo al giorno per gli adulti, la metà per i bambini. E non si deve pensare che la pappa reale sia un prodotto che non può essere consumato durante la dieta: si tratta di un prodotto ipocalorico, che tuttavia potrebbe stimolare il vostro appetito. Conserva i flaconcini in frigorifero per mantenerli in piena freschezza, e non aver paura di rivolgerti al web per trovare la formulazione più adatta alle tue esigenze.

Pappa reale: a cosa fare attenzione

Le uniche controindicazioni della pappa reale riguardano chi assume degli anticoagulanti, i quali potrebbero interferire con gli effetti del medicamento. Anche i bambini possono beneficiare della pappa reale, da assumere in pratiche pasticche insaporite per fornire loro tutta l’energia di cui hanno bisogno per affrontare al meglio ogni giornata.