15 novità makeup primavera/estate 2022 da non farsi scappare

Le novità makeup primavera/estate 2022 sono tante, anche se diversi fili conduttori tendono ad accomunarle bene o male tutte. Tra le novità beauty per la stagione calda troviamo sicuramente basi viso leggere ed effetto seconda pelle, molto luminose ma al tempo stesso uniformanti, con texture e formulazioni adatte anche a pelli miste o grasse. La stessa lucidità, per così dire, la ritroviamo sulle labbra perché tornano alla ribalta i rossetti cremosi dal finish luminoso e, soprattutto, le labbra viniliche ma ad altissima tenuta.

E l’effetto naturale della pelle, poi, viene accentuato da blush in crema o gel, che si fondono perfettamente con la pelle. Il vero protagonista è però il trucco occhi, che si accende di colori fluo, carichi e vibranti ma anche pastello, per chi preferisce giocare con il colore in maniera più soft.

La base viso si fa luminosa, effetto seconda pelle

Il trend makeup per la base viso sembra essere molto chiaro: effetto seconda pelle. Il concetto di fondotinta si ridimensiona per passare ad un qualcosa a metà tra fondotinta, BB Cream e crema colorata, ma decisamente più performante. Come Rare Beauty Positive Light Tinted Moisturizer, disponibile in 24 tonalità, per ogni tono di pelle. Si applica facilmente anche con le dita, idrata la pelle, la lascia luminosa, contiene spf 20 ma al tempo stesso uniforna l’incarnato.

Rare Beauty, Beauty Positive Light Tinted Moisturizer. Prezzo: 33,00€ su sephora.it

Dimentichiamoci fondotinta molto coprenti, molto densi e ad effetto opaco perché le texture diventano più liquide, fondenti e leggere, quasi come dei sieri. È il caso di Neve Cosmetics Cream To Serum Foundation, un fondotinta in siero dall’effetto seconda pelle, rimpolpante adatto a tutte le età, anche per le pelli segnate dal tempo e dalla coprenza modulabile ma impalpabile. Quando si stende sulla pelle la texture crema montata diventa fluida e libera i pigmenti minerali, ecco perché è importante agitarlo prima dell’uso.

Neve Cosmetics, Cream-To-Serum Foundation. Prezzo: 17,90€ su pinalli.it

Per chi ha le pelle mista o grassa e ha paura che fondotinta del genere possano non durare a lungo, ci pensa Nars Light Reflecting Foundation. Praticamente agisce come un filtro fotografico, riflettendo la luce e regalando alla pelle un effetto soft-focus, levigandola e migliorandone però l’aspetto anche nel tempo, idrata ma al tempo stesso è a lunga tenuta. Non solo fondotinta, ma anche skincare per tutte le pelli, anche le acneiche e disponibile in 36 colori.

Nars, Light Reflecting Foundation. Prezzo: 38,45€ su lookfantastic.it

Parlando di fondotinta effetto seconda pelle non può mancare Makeup Forever HD Skin, fondotinta impercettibile e impalpabile sulla pelle ma dalla coprenza medio alta, può essere stratificato e dura tutto il giorno. Perfetto quindi per pelli normali, miste e grasse. Resiste al sudore, non ossida ed è disponibile in 36 tonalità. Fantascienza? No, alta tecnologia.

Makeup Forever, HD Skin Foundation. Prezzo: 39,90€ su sephora.it

Ultimo, ma non pe rimportanza, un grande, grande ritorno. È la collaborazione tra Smashbox e Becca, brand chiuso a settembre 2021 che trova così una nuova casa. La capsule collection Smashbox x Becca è in edizione limitata e comprende due dei prodotti iconici del brand australiano tra cui Smashbox x Becca Under Eye Brightening Corrector. Un correttore illuminante grazie alle micro perle ma a copertura totale e pigmenti pescati per neutralizzare il tono delle occhiaie. Non si deposita nelle pieghette e si fissa. Must have, disponibile in tre tonalità.

Smashbox X Becca, Under Eye Brightening Concealer. Prezzo: 27,99€ su douglas.it

Una stagione all’insegna del colore carico, acceso, fluo e pastello

Entriamo nel magico mondo delle palette e, è il caso di dirlo, tra le novità makeup primavera/estate 2022 il colore la fa da padrone, meglio se acceso, saturo e anche fluo. Come per la palette Anastasia Beverly Hills Norvina Pro Pigment Palette Vol. 6, un’esplosione di tonalità diverse, tra colori caldi e freddi. Viola, rosa, rossi, pesca, azzurri, verdi, nero, non manca proprio nulla. Anzi, c’è anche tutta una fila dedicata ai glitter pressati, per creare innumerevoli combinazioni di look.

Anastasia Beverly Hills Norvina Pro Pigment Palette Vol. 6. Prezzo: 70,00€ su sephora.it

Altra grande palette super colorata ma dai toni più soft e pastello è la Natasha Denona Pastel Palette. 15 tonalità delicate ma altamente pigmentate, per creare look che richiamano proprio la primavera. Colori opachi si alternano a texture brillanti e fondenti, con cui è possibile anche realizzare eyeliner grafici e colorati, in grande trend.

Natasha Denona, Pastel Palette. Prezzo: 67,95€ su lookfantastic.it

Se cerchi una palette che unisca due trend makeup primavera/estate 2022, non puoi farti sfuggire le nuove coloratissime palette di Huda Beauty Color Block Obsessions Orange & Purple e Blue & Green. Così come suggeriscono i nomi, la prima è declinata nei toni dell’arancione e del viola, la seconda del blu e del verde. Un mix di colori opachi, brillanti o metallici, caratterizzati da toni accesi e pigmentati e, tanto per rimanere in trend, non manca un cake eyeliner colorato, cioè che si attiva con l’acqua, per realizzare makeup look grafici e particolari.

Huda Beauty, Color Block Obsessions. Prezzo: 30,90€ su sephora.it

Per chi invece cerca palette comode da portare con sé anche in viaggio, da provare le nuovissime tonalità di Juno Mini Palette che si aggiungono a quella già presente in gamma. Anch’esse all’insegna del colore, ognuna, contenente 4 cialde con finish opaco o metallico e con un tema colore diverso. Lilac Daydream sui toni del rosa e viola, Blue Daydream con azzurri e blu, Green Nightmare con verdi e marroni e Golden Nightmare con tonalità calde e bronzate.

Juno, Mini Palette varie tonalità. Prezzo: 24,90€ su pinalli.it

Una delle serie TV più amata degli ultimi tempi è sicuramente Bridgerton e, con l’uscita della seconda stagione, la makeup artist Pat McGrath lancia una capsule collection in collaborazione con Netflix. Pat McGrath Labs Brigderton Mthrshp Palette ha colori che richiamano la fotografia della serie, gli abiti, lo sfarzo e, nemmeno a dirlo, sono toni tendenti al pastello. Una palette versatile che combina molti finish, opachi, shimmer effetto top coat e metallici, da mixare anche tra loro per creare nuove inedite tonalità.

Pat McGrath Labs, Bridgerton Mthrshp Palette. Prezzo: 76,90€ su sephora.it

Eyeliner grafici, effetto “Bonne mine” e labbra viniliche non possono mancare

Abbiamo già parlato dei trend degli eyeliner grafici o eyeliner extra colorati, ma si sa, il classico nero è davvero intramontabile. Se vuoi un’applicazione veloce e facile perché magari sei alle prime armi o se vuoi creare qualsiasi tipo di linea, il tuo alleato sarà Benefit Cosmetics They’re Real! Xtreme Precision Liner. È un eyeliner in penna extra nero, dalla punta sottilissima e, soprattutto waterproof, a prova di acqua e sudore.

Benefit Cosmetics, Xtreme Precision Liner. Prezzo: 27,90€ su sephora.it

Chi ama il brand non potrà non conoscere questo mascara in versione nera, ma questa nuova tonalità, ispirata all’iconico rossetto Pillow Talk, non può davvero mancare, anche se già sei fan di Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury Pillow Talk Push Up Lashes Dream Pop mantiene lo stesso scovolino del fratellino nero, che separa, pettina e solleva le ciglia verso l’alto grazie alla sua forma piatta per stendere il mascara ma al tempo stesso con piccoli dentini, per lavorare il prodotto, pettinare le ciglia, volumizzarle e liftarle. Il tutto in una tonalità a metà tra un marrone e un viola, per un look diverso dal solito che farà impazzire chi ha occhi verdi o azzurri.

Charlotte Tilbury, Pillow Talk Push Up Lashes Dream Pop. Prezzo: 29,90€ su sephora.it

Tornando per un momento alla base viso, non puoi lasciarti scappare un ritorno di fiamma firmato Tarte, brand diventato famoso per l’iconico correttore ma anche per i blush dall’effetto naturalissimo, che purtroppo non esistono più. Anzi no, perché in limited edition vengono riproposti i Tarte Cheek Stain, in formato più grande e in tre colorazioni. Una texture gel fondente, quasi acquosa una volta applicati sul viso, si sfumano perfettamente con le dita senza fare macchia, non creano spessore e durano tutto il giorno.

Tarte, Cheek Stain. Prezzo: 30,90€ su sephora.it

Non possiamo non parlare delle labbra e di questa novità in casa Maybelline che farà letteralmente impazzire tutti. Se ti piacciono le labbra effetto gloss ma odi che il colore non sia duraturo come un rossetto liquido, Maybelline Superstay Vinyl Ink è ciò che stavi aspettando. Oltre 16 ore di tenuta per un rossetto liquido dall’effetto lucido, vinilico come un gloss. Non secca ma, soprattutto, resiste davvero tutto il giorno ed è a prova di pranzi, cene, bevande e anche baci!

Maybelline, Superstay Vinyl Ink. Prezzo: 13,95€ su lookfantastic.it

Colori brillanti e finish cremoso e satinato leggermente luminoso anche per i rossetti della collezione primavera/estate Mac Cosmetics Wild Cherry Love Me Lipstick. Un grande classico, una garanzia di qualità e resa in un pack da collezione, perfetto da portare sempre con sé per applicare il rossetto con stile, anche fuori casa.

Mac Cosmetics, Wild Cherry Love Me Lipstick. Prezzo: 24,50€ su lookfantastic.it