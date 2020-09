Non solo crema viso: dove applicare la crema per sembrare più giovani

editato in: da

Rispetto a qualche anno fa possiamo dire che la crema viso è ormai entrata nella beauty routine di donne e uomini. Si comincia già in adolescenza ad applicare la prima crema, quando una decina di anni fa non era un gesto così abituale e quotidiano. Ma la crema, in realtà, non va applicata solo sul viso, specie con l’aumentare dell’età. Infatti tutto il corpo ha bisogno dei giusti prodotti per mantenere un tono elastico e una pelle rimpolpata e turgida. Così facendo apparirete più giovani e rallenterete il processo di invecchiamento cutaneo, dimostrando meno anni di quelli che avete.

Crema contorno occhi, alleata fondamentale per uno sguardo radioso e mai stanco

La crema contorno occhi è forse, dopo la crema viso, la più utilizzata. Sono ancora tante, però, le persone che non la applicano, specie in giovane età, pensando che sia un prodotto inutile. In realtà ha una funzione ben specifica a seconda della tipologia scelta ma, soprattutto, il contorno occhi presenta una texture della pelle molto più sottile e delicata. Per pelli molto giovani non è essenziale utilizzare un prodotto anti-age, anzi, meglio utilizzare attivi più potenti a partire dai 30 anni.

Questo, però, non vuol dire che non si possa fare prevenzione, idratando la pelle nel migliore dei modi e mantenendola sempre elastica. Un contorno occhi idratante è quello che ci vuole, da scegliere in texture più leggera in caso di pelle mista o grassa o dalla formula più ricca e corposa per la pelle secca. Per chi presenta problemi di borse ed occhiaie, invece, meglio prediligere prodotti che non appesantiscano la zona, aiutino il microcircolo e, di conseguenza, sgonfino l’occhio e attenuino la pigmentazione scura, in modo da rinfrescare lo sguardo ed illuminarlo.

Le creme contorno occhi più idratanti e nutrienti, poi, sono perfette anche come maschera trattamento notturno: basta applicarne in quantità maggiore e non massaggiarle completamente, lasciandole agire tutta la notte. Per le pelli mature, invece, meglio scegliere sì prodotti idratanti e nutrienti, ma al tempo stesso con ingredienti anti-age e liftanti, che aiutino a camuffare le piccole rughe di espressione.

Crema collo e décolleté, le zone dimenticate da tutti

Due zone che dicono molto sulla vostra età proprio il collo ed il decolleté. Tendono a cedere con il passare del tempo, risultando in un sottometto non più tonico ed elastico, ma rilassato e in una zona sopra il seno segnata, con piccole rughette e pelle meno compatta. Per età più avanzate esistono creme specifiche rassodanti e ridensificanti, nonché maschere per scolpire l’ovale del viso e liftare la zona del seno.

Ma, per prevenire il rilassamento cutaneo, potete applicare la vostra classica crema viso anche sulla zona del collo, in modo da mantenere la pelle sempre idratata ed elastica. Per quanto riguarda la zona del seno e subito antecedente, invece, potete stendere la vostra crema corpo preferita, specie se è di tipo rassodante. Gli ingredienti contenuti all’interno nutriranno ed idrateranno la zona ma, al tempo stesso, la manterranno elastica e tonica.

Crema corpo, attenzione a quale scegliere

Per quanto riguarda la crema corpo due sono le grandi fazioni che dividono i consumatori: chi non la utilizza quasi mai se non sporadicamente e chi invece non rinuncia all’applicazione giornaliera, magari dopo la doccia. Sì, è vero, anche la crema corpo andrebbe applicata ogni giorno, come la crema viso. Questo perché ha bisogno di idratazione e nutrimento, in particolare modo in estate, quando è esposta ai raggi del sole, ma anche in inverno, perché tende a seccarsi maggiormente.

Attenzione però, non tutte le creme corpo sono adatte e non tutte si applicano su tutto il corpo. Ad esempio, le creme anticellulite, in particolar modo quelle ad effetto riscaldante, sono da applicare localmente dove si presentano gli inestetismi maggiori: pancia, fianchi, glutei, cosce e gambe qualora si voglia effettuare un massaggio più profondo. Attenzione per chi presenta capillari evidenti, sarebbe meglio non utilizzare formulazioni riscaldanti, ma scegliere creme ad effetto freddo.

Le creme rassodanti o antismagliature, altamente elasticizzanti, possono invece essere utilizzate su tutto il corpo, così come le creme idratanti e nutrienti. Le uniche creme da evitare sono quelle profumate con le fragranze delle eau de parfum e de toilette. Spesso infatti non contengono grandi attivi benefici e sono poco idratanti, semplicemente hanno la funzione di profumare la pelle e costano sicuramente meno di un profumo vero e proprio. Se volete utilizzarle comunque alternatele a creme corpo più ricche o stendetele sopra una crema corpo idratante neutra, solo per sentirne la fragranza.

Le mani sono uno dei primi campanelli di allarme del tempo che scorre

Spesso dimenticate, le mani sono invece tra le prime zone del corpo ad essere viste. Sempre in primo piano, ci permettono di esprimerci gesticolando, accarezzano, si stringono tra di loro e quindi l’attenzione è spesso puntata su di loro. Spesso si pensa che non importi curarle se non con l’avanzare dell’età, invece è necessario prevenire. Infatti è proprio sulle mani che si formano le prime macchie scure dovute all’età, sempre meglio quindi rallentare questo processo il più possibile. Applicate tutti i giorni, anche più volte al giorno, una crema mani idratante e di facile assorbimento, così che la stesura sia piacevole. In inverno scegliete poi texture più ricche e corpose, così facendo eviterete le classiche screpolature e spaccature. Le creme mani, poi, sono ottime anche per realizzare maschere da tenere in posa tutta la notte: applicate una bella quantità di crema sulle mani e copritele con dei guanti di cotone. Al mattino seguente la pelle sarà morbida, idratata e la pelle rigenerata.