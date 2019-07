Pelle del viso più bella con le vitamine

editato in: da

La pelle è una parte importante del nostro corpo, non solo dal punto di vista estetico, ma anche per la sua funzione protettiva. Le vitamine non sono importanti solo per mantenere in salute il nostro organismo, ma anche per far stare bene la nostra pelle.

Per assumerne la quantità di vitamine che serve al nostro organismo per stare bene, è sufficiente mangiare gli alimenti che le contengono, mentre per assumerne una quantità sufficiente a rendere bella e sana la pelle è bene ricorrere anche all’applicazione di cosmetici quali maschere, creme e altri composti che le permettono di penetrare anche negli stati più profondi dell’epidermide.

Quali sono le vitamine che fanno bene alla pelle?

Per avere un aspetto sano e curato, bisogna assumere diverse vitamine per la pelle del viso. Vediamo quali sono le più importanti e perché fanno bene alla pelle:

Vitamina A per la pelle del viso

La vitamina A è importante perché favorisce il rinnovamento cellulare, migliora l’idratazione della pelle e la rende più elastica. È utile per combattere i sintomi della pelle secca e disidratata e per rallentare la comparsa delle rughe. La vitamina A ha anche un effetto seboregolatore che la rende un’ottima alleata nella battaglia contro l’acne.

I cibi più ricchi di vitamina A sono tutti i prodotti di origine animale e le verdure di colore arancione, in cui si trova sotto forma di Provitamina. Se vuoi acquistare dei cosmetici che contengano la vitamina A, devi cercare il retinolo nella lista degli ingredienti, perché è questo suo derivato che viene impiegato in cosmetica. Associarla allo zinco ne garantisce un miglior assorbimento da parte dell’organismo.

Vitamine del gruppo B per la pelle del viso

Molte delle vitamine del gruppo B sono fondamentali per il benessere della pelle:

la vitamina B2, conosciuta come riboflavina, svolge un’importante azione di contrasto dei radicali liberi ed è quindi importante per contrastare l’invecchiamento della pelle;

la vitamina B3 aiuta a mantenere la pelle tonica ed elastica;

la vitamina B5, o acido pantotenico è importante per avviare il rinnovo cellulare. Uno dei suoi composti organici più conosciuti e usati in cosmetica è il pantenolo;

vitamina B6 aiuta a regolare la produzione di sebo.

Vitamina C per la pelle del viso

Tutti conosciamo l’importante funzione antiossidante che svolge la vitamina C. Quello che forse ignoriamo è che questa funzione è estesa anche alla pelle. In particolare, la sua azione è fondamentale perché incentiva la produzione di collagene, sostanza che permette alla pelle di mantenersi tonica e compatta. Oltre a rendere più bella e luminosa la pelle, la vitamina C favorisce anche la cicatrizzazione.

La si può trovare negli agrumi, nei peperoni, negli ortaggi a foglia verde, nelle fragole, nei piselli e nei pomodori. In cosmetica prende il nome di ascorbic acyd o ascorbil (seguito da altri nomi) per i suoi derivati.

Vitamina E per la pelle del viso

La vitamina E è un’importante alleata per combattere l’invecchiamento cutaneo perché aiuta a combattere i radicali liberi; in più contribuisce ad idratare l’epidermide ad ha un’azione lenitiva.

La si può trovare dentro l’olio di oliva e negli oli di semi, in alcune specie di pesce, nella frutta secca, nelle uova e negli ortaggi a foglia verde. In cosmetica la si trova indicata con il nome di tocopherol o tocopheryl acetate se è stato impiegato un suo derivato.

Vitamina D per la pelle del viso

I benefici della vitamina D per il nostro organismo sono ben noti. Essa svolge un’importante azione di rallentamento del rinnovo cellulare che permette di contrastare la psoriasi, mentre la sua funzione di regolazione delle proteine è utile per combattere la dermatite. La si può trovare nel pesce azzurro, nelle uova e nei formaggi.