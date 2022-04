Prodotti makeup e skincare preferiti di aprile

Scopriamo insieme i migliori prodotti di aprile, i prodotti preferiti makeup e skincare. Si parte dalla base viso con una crema idratante che è una vera game changer come base prima del makeup per poi passare ad un fondotinta seconda pelle. Un blush per un effetto “bonne mine” e poi è il momento degli occhi con l’eyeliner più nero, scrivente e resistente provato. Per finire, un lip plumper che non vi farà venire voglia di fare il filler alle labbra.

Charlotte Tilbury Charlotte’s Magic Cream Crema Viso Idratante

Ho già parlato ampiamente del siero Charlotte Tilbury Charlotte’s Magic Serum Crystal Elixir come uno dei miei sieri preferiti mai provati. Non avevo mai voluto provare, però, la crema idratante Charlotte Tilbury Charlotte’s Magic Cream, perché ho sempre pensato che fosse troppo pesante, grassa e untuosa per la mia pelle mista che tende a lucidarsi terribilmente nella zona T, facendo durare poco e niente il fondotinta. Alla fine mi è stata regalata e mi sono decisa a provarla e, sorpresa, è una crema strepitosa.

La consistenza è ricca, sembra quasi un burro ma una volta applicata e stesa sul viso si assorbe immediatamente, non lascia una sensazione di pesantezza o untuosità e la pelle è immediatamente liscia e morbidissima. Se la uso la sera, la mattina mi sveglio con la pelle altrettanto liscia e morbida ma senza essere lucida o con untuosità visibile, anzi la pelle è perfettamente equilibrata. Per non parlare del suo utilizzo come crema base prima del makeup: non solo non ne riduce la durata, ma rende la pelle luminosa, una luminosità che riflette letteralmente la luce e che mantiene questo effetto anche con sopra il fondotinta. Risultato? Le imperfezioni e le discromie sembrano molte meno proprio perché riflettendo la luce il volto appare molto più omogeneo. Il fondotinta scorre perfettamente e si fissa sulla pelle, creando una base liscia, levigata e minimizzando anche la texture. 10+, ma cos’altro ci si poteva aspettare da una delle truccatrici più famose del mondo?

Charlotte Tilbury, Charlotte’s Magic Cream. Prezzo: 66,00€ su sephora.it

Kess Berlin Liquid Eyeliner Deep Black

Il mio occhio non ama molto l’eyeliner, anche se io lo amo molto. Essendo leggermente incappucciato devo creare una forma strana per evitare che, ad occhio aperto, si crei una sorta di scalino o di linea discontinua. Mi piacciono però da impazzire i grafismi e i look editoriali o minimal con eyeliner, così come il trucco con puntini, che faccio spesso. Sperimento molto con le linee, non solo per creare il classico winged eyeliner ma anche per creare forme più particolari. Mi serve quindi un eyeliner molto preciso, con una punta sottilissima che non tenda a piegarsi o aprirsi, che abbia un tratto deciso e continuo, formula né troppo secca né troppo liquida perché altrimenti diventa difficile da gestire.

Posso affermare con certezza di averlo trovato e, per ora, è il migliore: Kess Berlin Liquid Eyeliner Deep Black (ma esiste anche in versione marrone). La punta è sottilissima e precisissima, non perde la forma e soprattutto, udite udite, non si sporca anche utilizzandolo nel tempo o ripassando la linea su occhio truccato o con fondotinta. Il tratto è continuo e non si interrompe, la formula ha la giusta texture per cui non è troppo secca ma nemmeno troppo luquida ma, soprattutto, è incredibile quanto si asciughi velocemente diventando totalmente waterproof. Non lo smuovi di lì, ma rispetto ad altri eyeliner se lo ripassi sopra non si sgretola assolutamente, anzi. È perfetto per creare linee sottilissime, grafiche, puntini e sbizzarrirsi con qualsiasi tipologia di eyeliner.

Kess Berlin, Liquid Eyeliner Deep Black. Prezzo: 19€

Makeup Forever HD Skin Foundation Fondotinta Invisibile Lunga Tenuta

Makeup Forever HD Skin Foundation è l’ultimo uscito del brand e già ha conquistato il mio cuore. Non pensavo che avrei mai trovato un fondotinta dal finish opaco sulla pelle ma luminoso, che sembra un ossimoro, ma in realtà è un finish sì opaco ma non è gessato, non dà l’idea di polveroso o grigio, ma di un colorito sano e luminoso, come se lo fosse naturalmente. Leggero e impalpabile ma stratificabile, si può ottenere una coprenza leggerissima o media fino ad arrivare ad una semi alta. Si stende con le dita per un’applicazione veloce, con il pennello, con la beauty blender o con la spugnetta in silicone per un finish più coprente. È un fondotinta opacizzante effetto seconda pelle, perfetto per pelli miste e grasse ma, con una buona skincare, anche per pelli secche.

La cosa che mi ha lasciata più sbalordita è che dopo pochi istanti dall’applicazione il fondotinta è completamente fissato sulla pelle, tanto che non c’è bisogno di mettere la cipria e, posso garantirvelo, non è mai successo che io utilizzassi un fondotinta senza la cipria. Chi la pelle mista o grassa lo sa, anche il fondotinta che promette di essere opacizzante lo senti comunque umido sulla pelle, questo no. Non solo non lo senti umido sulla pelle, non solo lo senti asciutto, ma proprio non lo senti, sembra di non aver applicato nulla e che la tua pelle sia perfetta così al naturale, ma il trucco c’è!

Makeup Forever, Hd Skin Foundation. Prezzo: 39,90€ su sephora.it

Too Faced Lip Injection Maximum Plump Volumizzante Labbra

Alzi la mano chi non ha la passione per i volumizzanti labbra ed è sempre a caccia dell’ultimo lip plumper per ottenere labbra carnose senza filler? Ne ho provati di ogni tipo, da quelli più blandi a quelli che bruciano e per cui tanta gente versa addirittura qualche lacrima. Uno dei miei preferiti rimane però quello di Too Faced, che negli anni ha creato varie versioni del suo classico e iconico volumizzante labbra. Too Faced Lip Injection Maximum Plump è un volumizzante labbra in gloss che a pochi minuti dall’applicazione rimpolpa visibilmente le labbra, le rende più rosee ma soprattutto le gonfia e le volumizza, sembra proprio un effetto filler.

Questa versione potenziata ha un finish gloss che già di per sé fa sembrare le labbra più grandi, una leggera pigmentazione rosata che si adatta ad ogni tonalità di labbra e dei micro glitter olografici, che anche’essi uniti all’effetto volumizzante dato dagli attivi, regala alla bocca un aspetto ancora più rimpolpato. Il mio consiglio è quello di portare sempre con voi una travel size, da inserire anche nella più piccola delle pochette per poterlo sempre ritoccare in ogni occasione.

Too Faced, Lip Injection Maximum Plump Doll Size. Prezzo: 12,45 su lookfantastic.it

Rare Beauty Soft Pinch Blush Liquido

Ormai si sa, ho una passione per i blush in crema. Non solo perché ci sono tanti modi per utilizzare i blush in crema ma perché sono facilissimi da usare e soprattutto regalano un colorito ed un incarnato davvero naturale, una rossore più o meno intenso che sembra proprio quello della nostra pelle. I miei preferiti sono quelli in crema/gel, dalla texture fondente e quasi acquosa o quelli liquidi, perché sono quelli che proprio si fondono con la pelle dando un effetto naturalissimo, risultando praticamente invisibili.

Rare Beauty Soft Pinch sono blush liquidi di una qualità incredibile, pigmentatissimi, ne basta una goccia per un effetto perfetto e perfettamente omogeneo. Non c’è modo di poter sbagliare l’applicazione tanto sono fondenti e facili da stendere e sfumare ed esistono in 11 tonalità, per essere abbinati a qualsiasi makeup ma soprattutto tonalità di pelle e sottotono. Si possono applicare con i polpastrelli, con una blender, con un pennello ma il mio metodo preferito resta sempre utilizzare la parte sotto al pollice, che prende proprio la forma perfetta della guancia.

Rare Beauty, Soft Pinch Liquid Blush. Prezzo: 22,00€ su sephora.it