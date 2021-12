Migliori prodotti makeup 2021 da portare con sé anche nel 2022

Nel 2021 ho avuto l’occasione di provare davvero tanti prodotti makeup ma, com ogni anno, ce ne sono sempre alcuni che utilizzo per mesi e mesi, che mi conquistano, che finisco e addirittura ricompro nonostante ne abbia tanti altri della stessa tipologia ma di brand diverso. Ci sono prodotti di cui non puoi più fare a meno e io ho scelto i 10 migliori prodotti makeup 2021, ovviamente per me, che utilizzerò anche nel 2022, ne sono certa.

Il mio grande amore con Espressoh Intenso Mascara Moka

Il 2021 è stato sicuramente l’anno della scoperta del mascara marrone. Da quando uso Espressoh Intenso Mascara Moka non uso quasi più il mascara nero. Mi piace perché intenso quanto un mascara classico, ma si sposa meglio con i miei occhi verdi, andando ad esaltarne i riflessi. Con makeup più strutturati riesce a regalare un effetto definizione, allungante, infoltente, un ottimo effetto volumizzate quasi ciglia finte. Applicandone poco, invece, si ottiene un effetto naturale, perfetto per chi preferisci trucchi soft o vuole realizzare un no makeup-makeup.

Espressoh Intenso Mascara Moka. Prezzo: 22,00€ su Espressoh.shop

Il fondotinta perfetto: Tarte Amazonian Clay 16-Hours Full Coverage Foundation

Ho iniziato a testare il fondotinta Tarte Amazonian Clay 16-Hours Full Coverage Foundation a fine estate, periodo in cui di solito non utilizzo fondotinta o uso creme colorate, figuriamoci un fondotinta ad alta coprenza. Sono rimasta davvero stupita dalla texture, quasi in mousse, che però si sfuma perfettamente sulla pelle, senza attrito, andando ad uniformare perfettamente l’incarnato con pochissimo prodotto. Applicandone poco si ottiene una base davvero omogenea ma si fonde perfettamente alla pelle, senza creare spessore. Se invece volete una coprenza estrema, basta stratificarlo o applicarlo con un pennello, per un effetto pelle di porcellana. Da provare.

Tarte Amazonian Clay 16-Hours Full Coverage Foundation. Prezzo: 40,90€ su Sephora.it

Il blush usato ininterrottamente: Cosmyfy Be Blushy Basic Gaia

In estate tendo spesso ad utilizzare prodotti in crema per la base viso perché trovo che diano un effetto più fresco a luminoso, che ben si sposa con la stagione. I blush in crema li uso però tutto l’anno, perché danno un finish al viso come di buona salute. I blush Cosmyfy Basic Gaia Be Blushy, in collaborazione con Basic Gaia appunto, sono entrati di diritto nei miei preferiti, li uso tutti i giorni, in particolare Loglady per il contouring (in estate sempre!) e Basic Squad. Ah, durano una vita, ancora non ne ho finito neanche uno.

Cosmyfy Basic Gaia Be Blushy Basic Squad. Prezzo: 11,90€ su Douglas.it

Una cipria famosissima : Nabla Cosmetics Close-Up Smoothing Pressed Powder

Questa non è proprio una novità del 2021 ma lo è per me, perché nonostante sia un prodotto famosissimo e molto amato, non l’avevo ancora provato. Sto parlando della cipria Nabla Cosmetics Close-Up Smoothing Pressed Powder, una cipria compatta che, a detta di chi l’ha provata, è perfetta su pelle mista e grassa perché tiene a bada perfettamente la lucidità, senza segnare. Per la pelle mista non posso che confermare, la sto utilizzando da qualche mese e penso che continuerò a ricomprarla. Leggera e sottile, la applico con un pennello ampio e comincio a lucidarmi appena nella zona T dopo davvero molte ore. Sul contorno occhi non segna e neanche nelle zone più secche del viso, approvata!

Nabla Cosmetics Close-Up Smoothing Pressed Powder. Prezzo: 22,00€ su Pinalli.it

Il prodotto sopracciglia definitivo: Mulac Cosmetics Eye, Bro! Eyebrow Tint

Con le sopracciglia non ho un bel rapporto: quando ero piccola avevo una sorta di monociglio che ho rovinato per sempre con le pinzette, quando andavano di moda sopracciglia sottilissime, io ero piccola e me le facevo da sola, neanche dall’estetista. Ora mi ritrovo con delle sopracciglia rade, piene di buchi e soprattutto mi manca la parte iniziale, vicino al naso. La tinta Mulac Cosmetics Eye, Bro! Eyebrow Tint è un prodotto che mi svolta la situazione sopracciglia, perché è una tinta ma con pennellino incorporato, il che rende il tutto più facile e veloce. Scaricando bene il pennellino si riescono a disegnare i peletti per un effetto più naturale, altrimenti con più prodotto potete ottenere un effetto più definito. Poi pettino con uno scovolino per rendere il tutto più sfumato e naturale.

Mulac Cosmetics Eye, Bro! Eyebrow Tint. Prezzo: 16,90€ su Pinalli.it

Ne ho parlato sempre: Nabla Cosmetics Cupid’s Arrow Longwear Stylo Arrow #7

Vi sarà venuto a noia questo prodotto perché ne ho parlato e riparlato e l’ho mostrato in non so quanti video. Nabla Cosmetics Cupid’s Arrow Longwear Stylo è una matita cremosa automatica, la mia colorazione preferita è senza dubbio Arrow #7, un marrone rossiccio che tira fuori il verde dei miei occhi, ecco perché la amo tanto. In realtà però uso tutte le tonalità che ho, perché si riescono ad ottenere makeup facili e rapidissimi anche solo tracciando una riga di eyeliner sfumato o utilizzandole come dei veri e propri ombretti in crema. Per non parlare di quanto sono facili da utilizzare come base per smokey eyes intensi e vibranti.

Nabla Cosmetics Cupid’s Arrow Longwear Stylo Arrow #7. Prezzo: 15,90€ su Pinalli.it

Una palette colorata multiuso: Mulac Cosmetics Un-Connected Palette

Se devo scegliere quale palette da portare con me nel 2022, tra le palette colorate direi assolutamente la Mulac Cosmetics Un-Connected Palette. Trovo che sia davvero originale nella scelta dei colori, con tocchi extra e toni più neutri ma, soprattutto, davvero ben bilanciata. Ci sono colori freddi come il grigio e il nero, marroni caldi più chiari e più scuri e rossicci, metallici caldi e metallici scuri, blu, duochrome, rosa, giallo, viola. Insomma, è possibile veramente realizzare qualsiasi tipo di look, dal più naturale al più colorato, da un total look opaco a uno super brillante, da makeup a freddi a makeup caldi, mettendo tutti d’accordo.

Mulac Cosmetics Un-Connected Palette. Prezzo: 39,90€ su Pinalli.it

Palette Nabla Cosmetics varie ed eventuali, difficile scegliere

Questo non è un vero e proprio preferito specifico e forse sto un po’ barando, perché così facendo sono molto più di 10 prodotti. Tra le mie palette preferite di sempre, riconfermate anche questa’anno, ci sono le palette Nabla Cosmetics. Quelle che utilizzo di più sono forse le Cutie Palette, perché sono piccole, versatili e con combinazioni di colori che rendono semplicissimo e immediato creare vari makeup. Compatte, sono perfette da portare in viaggio, basta inserirne un paio per avere un ottimo range di tonalità, tra colori più accesi e più neutri, più freddi o più caldi. Gli opachi sono facili da sfumare ma il pezzo forte forse sono tutte le texture top coat o brillanti, alcune sembrano metallo fuso, pazzesche davvero.

Anche le versioni più grandi o medie delle palette però le uso costantemente, ad esempio la Dreamy Palette è un must have anche per lavoro, per truccare le spose, mentre con la Poison Garden ho realizzato eyeliner sfumati particolari o ancora con la Secret Garden un Halo Smokey Eyes pavone e lampone che tutt’oggi mi piace davvero tanto.

Nabla Cosmetics Cutie Palette. Prezzo: 23,50€ su Sephora.it

Il volumizzante labbra da avere: Nabla Cosmetics Viper Lip Plumper

Il Nabla Cosmetics Viper Lip Plumper mi è stato regalato per il compleanno del 2020 e ancora oggi lo utilizzo spesso e volentieri perché trovo sia un prodotto versatile, con un effetto stupendo sulle labbra. È un volumizzante, quindi potete applicarlo, lasciarlo agire e poi rimuoverlo e truccare le labbra come preferite ottenendo un effetto rimpolpato e labbra più grandi, l’effetto dura per qualche ora. Ma è anche un gloss strepitoso e vi dirò che è così che lo utilizzo più frequentemente. Ho le labbra molto chiare e questo prodotto, facendo arrivare più sangue alle mucose, mi regala un colorito rosato naturale bellissimo, ricoprendo la bocca di un gloss spesso e luminoso ma non appiccicoso o dall’effetto sgradevole.

Nabla Cosmetics Viper Lip Plumper. Prezzo: 18,90€ su Sephora.it

Due dei miei rossetti preferiti: We Makeup Ever Liquid Lipstick Camihawke Borghese & Umile

Non posso non portare con me nel 2021 anche due rossetti del cuore, We Makeup Ever Liquid Lipstick Camihawke Umile e Borghese. Un po’ perché sono una grande fan di Camihawke, un po’ perché sono una sua grande fan, un po’ perché in generale sono una grande fai degli Ever Liquid Lipstick di We Makeup. Facili da stendere grazie alla forma dell’applicatore floccato che avvolge le labbra, la formula è morbida, si asciuga velocemente e a lunga durata. Scaricate bene il prodotto perché sono rossetti liquidi molto pigmentati, ne basta davvero pochissimo e resistono perfettamente a pranzi, cene e banchetti, senza seccare le labbra e struccandosi facilmente con un bifasico.

Wemakeup Ever Liquid Lipstick Camihawke Borghese e Umile. Prezzo: 15,00€ su wemakeup.it