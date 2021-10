Non solo gioielli sul corpo, ma anche in testa: i migliori accessori capelli moda autunno 2021 parlano chiaro. Tra perle, glitter, strass, fasce per capelli, forcine gioiello, foulard e cerchietti, gli accessori capelli autunno abbracciano ogni stile e, soprattutto, si adattano a ogni taglio di capelli autunno 2021. Che li portiate corti o lunghi, lisci o ricci, divertitevi a sperimentare con questi gioielli per capelli che impreziosiranno ogni vostro look.

I migliori accessori capelli moda autunno 2021 da non lasciarsi scappare

Non c’è bisogno di spendere una follia per acquistare degli accessori capelli moda perfetti per decorare le vostre pettinature autunnali. I classici cerchietti per capelli Amazon ma anche forcine, fermagli, mollette, foulard e barrette esistono di ogni prezzo e per ogni esigenza ma, soprattutto, per ogni stile. Scopri come copiare i look delle sfilate capelli autunno inverno 2020/2021 con pochi, semplici accessori.

I veri must have di stagione: fermaglio logato e cerchietto griffato

Il vero must have di stagione è senza dubbio il fermaglio logato, come propongono Fendi o Laura Biagiotti. Anche una semplice coda bassa può così essere impreziosita da un fermaglio, per sentirsi subito usciti da una sfilata di moda. Provatelo anche su un bob dallo styling effetto bagnato per tirare i capelli e fermarli indietro. O ancora, per fermare un semi raccolto sui capelli lunghi, per allontanare le ciocche laterali dalla parte frontale del viso.

Non solo fermaglio logato, ma un grande protagonista dei migliori accessori capelli moda autunno 2021 sono i cerchietti griffati. Il più desiderato è sicuramente il cerchietto Prada, che sembra quasi un diadema. Perfetto sui capelli corti, per impreziosire e arricchire il taglio, su una coda bassa e tirata per dare un tocco di originalità a uno styling minimale o su capelli sciolti, un grande classico.

Non può mancare il fermaglio gioiello tra gli accessori capelli autunno 2021

Abbiamo parlato di fermagli e cerchietti griffati e logati che però, dato il prezzo potrebbero non essere accessibili a tutti. L’alternativa c’è ed è per tutte le tasche: i fermagli gioiello. Rispetto alle forcine hanno una tenuta maggiore e sono l’ideale per fermare ciocche di capelli più ampie, semi raccolti o per nascondere gli elastici di una coda. Strass e perle vanno per la maggiore così come le forme geometriche o i fermagli in resina, per chi predilige look più semplici e meno vistosi.

FSMILING Barrette Per Capelli Tartarugate Le barrette per capelli FSMILING sono in resina con stampa tartarugata. Perfette per ogni look, da quelli più sportivi a quelli più di classe e raffinati, sono l'ideale per nascondere gli elastici di una coda alta o bassa o per fermare un semi raccolto.

A tutto forcine: sì, purché siano dei veri e propri gioielli

Le forcine capelli sono sempre molto utili per fermare ciocche che scappano da pettinature come code e chignon. Forse non ci avevate mai pensato, ma possono diventare un accessorio capelli moda. Ad esempio, si possono applicare tutte allineate sui laterali dei capelli per creare come una struttura rigida d’ispirazione futurista. Se invece cercate un look capelli semplice ma d’effetto, provate con le forcine gioiello, che impreziosiscono qualsiasi styling tra strass, brillantini, pietre dure, perle e applicazioni di ogni tipo. Un trend facile da replicare perché ormai questi accessori si trovano davvero ovunque.

Offerta Makone Fermagli Capelli Donna Una selezione di fermagli, barrette e forcine gioiello quelle di Makone, tra perle, strass e geometrie. 12 pezzi diversi per dare un tocco glam a qualsiasi acconciatura e styling, sia su capelli corti che su capelli lunghi.

Il grande ritorno delle fasce, elastiche o in velluto, semplici e minimali

Parlando di trend capelli autunno 2021 non possiamo non citare il grande ritorno delle fasce. Le fasce per capelli 2021 che vanno per la maggiore sono elastiche, come quelle che un tempo si utilizzavano per fare sport e ora sono un vero e proprio accessorio moda. Comode per tirare i capelli indietro e lasciare la fronte libera, si possono far uscire anche delle ciocche laterali di capelli per un look sicuramente più moderno.

ZOCONE Fasce Per Capelli Elastiche Le fasce per capelli ZOCONE sono elastiche, semplici e minimali, perfette per ogni momento del giorno. Per stare in casa, per fare sport, per tenere capelli indietro dopo la skincare routine o per spostare i capelli davanti al viso, sono perfette da abbinare anche ad outfit giorno o sera grazie ai 6 colori inclusi nella confezione.

Da provare anche con una coda alta o cambiando materiale, ad esempio scegliendo una fascia in velluto, diventano perfette in inverno da abbinare a ogni outfit e tenere la testa più al caldo. Per le vere fashioniste, l’ideale è la fascia elastica arricchita di applicazioni, scegliendo perle o strass per rimanere in tema con il trend accessori capelli autunno 2021.

L’intramontabile cerchietto: piatto, bombato, di velluto, di perle o gioiello

Autunno chiama cerchietto: che sia piatto, gioiello, di perle, bombato o di velluto, è un accessorio capelli immancabile per questa stagione. Passano gli anni ma lui non passa mai di moda, si evolve e si adatta a nuovi stili. Se non l’aveste ancora capito, il grande trend accessori capelli moda autunno 2021 è quello del gioiello e quindi anche i cerchietti diventano preziosi. Sicuramente vistosi, sono adatti a chi ama far risaltare il proprio look, dalla testa ai piedi.

Da anni le perle spopolano per quanto riguarda gli accessori, che siano cinture, collane, bracciali anelli e, perché no, anche gli accessori capelli. Da provare il cerchietto con perle di varie dimensioni, splendido su outfit molto semplici e make-up puliti, magari con solo un tocco di rossetto sulle labbra per far risaltare ancora di più l’acconciatura. Sui capelli mossi provatelo con un long bob e una frangetta, sui capelli lunghi diventa magnetico sul liscio.

Colours & Beauty Cerchietto Bombato Gioiello Con Perle Il cerchietto bombato con perle Colours & Beauty è l'accessorio capelli autunno 2021 perfettamente in trend. Provalo sui capelli sciolti, con uno chignon o una coda bassa per un'acconciatura sicuramente non scontata ma molto raffinata.

Per chi invece preferisce accessori meno impegnativi, la scelta ricade sui cerchietti piatti di piccole dimensioni, forse i più classici, oppure sui cerchietti bombati. Li avevamo già visti negli scorsi anni da Prada e non sembrano voler passare di moda, un’alternativa però sono anche i cerchietti in velluto, d’ispirazione principesca. Basti pensare a Kate Middleton che spesso li sfoggia, rendendo le sue acconciature sempre di classe.

Makone Cerchietto Capelli Bombato In Velluto Per l'autunno inverno non può mancare il cerchietto in velluto, meglio se bombato come quello di Makone. 4 colori tra cui scegliere, da abbinare così a ogni outfit per avere in pochi secondi un'acconciatura alla moda.

Direttamente dagli anni ’80 il foulard multiuso

Un accessorio capelli autunno 2021 sicuramente non scontato è il foulard. Siamo abituati a vedere foulard e bandane in estate, complice il caldo, per spostare i capelli da viso e collo. Questo autunno un grande ritorno con il foulard anni’80, da applicare come una bandana, legandolo però sul retro e lasciandolo ricadere le estremità sui capelli. Sicuramente un’acconciatura che sta meglio sui capelli lunghi, è perfetta per questa stagione perché tiene maggiormente al caldo la testa. Provatelo anche con un raccolto basso o una treccia laterale, un po’ in stile bohémien.