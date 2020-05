Mascherina e Covid19 fase 2? Ecco come truccarsi e non truccarsi per non rovinarla

editato in: da

Un tocco di rossetto quando si è giù di tono o una spolverata di terra per ravvivare il colorito possono subito regalare un’aria più raggiante. Ma in questo periodo sembra tutto inutile, dato che quel poco che si può uscire, ci vede costretti ad indossare una mascherina protettiva che copre praticamente tutto il volto. Non è però detto che si debba rinunciare al makeup e ad un po’ di colore: con qualche accortezza, infatti, è possibile valorizzare gli occhi con un trucco ad hoc, che li sottolinei, uniformare l’incarnato ma, al tempo stesso, non sporcare e rovinare le mascherine, bene prezioso di questi tempi.

Fondotinta e correttore? Sì, ma localizzati

Dato che metà del volto è coperto, inutile sprecare fondotinta e correttore andando a correggere tutto il viso. Non solo per il consumo del prodotto in sé, ma perché la pelle in quella zona è già chiusa dal tessuto e suda ed il makeup potrebbe contribuire a creare irritazioni, occludere i pori e far uscire sfoghi cutanei ed allergie. Guardiamo il lato positivo: in caso di brufoli, discromie o problemi della pelle, nessuno li vedrà, motivo per cui possiamo evitare di truccare quella zona, se sappiamo di dover tenere la mascherina per tutto il tempo.

Le zone delle occhiaie e della fronte, però, rimangono fuori e quindi possiamo truccarle per uniformare l’incarnato e cancellare qualche imperfezione. Potete scegliere di usare un correttore da posizionare solo nei punti strategici, come occhiaie e brufoletti, o di stendere un velo di fondotinta. Attenzione però: meglio rimanere molto leggeri con la coprenza, altrimenti qualora togliate la mascherina l’effetto sarà… di una mascherina di trucco! Si vedrà lo stacco tra la zona truccata e quella struccata. Scegliete prodotti a lunga tenuta, smudgeproof e waterproof, dalla resistenza maggiore e, se sapete che toglierete la mascherina, passate sulla parte inferiore del volto ciò che rimane sul pennello o la spugnetta dopo aver truccato la parte superiore.

È il momento di sbizzarrirsi con il trucco occhi

E dato che l’unica parte che rimane visibile e su cui si concentrerà l’attenzione sono gli occhi, tanto vale truccarli più intensamente. Se non altro sarà un ottimo esercizio di manualità e vi permetterà di sperimentare con colori, sfumature e texture. Sbizzarritevi con le combinazioni di colore, specialmente adesso che ci avviamo verso la bella stagione, abbinando il makeup al vostro outfit, all’umore, creando sfumature ampie o effetti grafici. Di moda anche piccoli strass, glitter e Swarovsky, per dare un tocco di luce e rendere particolare qualsiasi trucco occhi. Tanto mascara sveglia lo sguardo, lo apre, lo rende più intenso e magnetico, così come l’eyeliner, meglio se waterproof e resistente allo sfregamento.

Sulle labbra tanta idratazione, per mantenerle sempre morbide o un rossetto lunga tenuta

Per quanto riguarda il trucco delle labbra, sicuramente è importante mantenerle idratate applicando un balsamo labbra prima di posizionare la mascherina. Il continuo respirare all’interno, spesso anche a bocca aperta, crea un ambiente umido ed è così possibile che le labbra si secchino o si spacchino con più facilità. Scegliete burri labbra corposi ed idratanti, che rimangano a lungo sulle labbra, creando una barriera protettiva e nutriente.

Se invece dovrete togliere la mascherina e non volete rimanere senza rossetto, optate per le tinte labbra o i rossetti liquidi a lunga tenuta. Non applicatene in quantità esagerata, così non correrete il rischio che, seppur leggermente, possano sbavare. Prediligete tonalità neutre, con le quali è più difficile notare qualche imprecisione dovuta a un leggero sfregamento o qualora il prodotto dovesse leggermente spostarsi. Potete anche delineare le labbra con una matita, in modo che il rossetto diventi ancora più a lunga tenuta.