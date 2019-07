Mascara Waterproof: i migliori per l’estate 2019 e tutti i consigli per applicarlo al meglio

editato in: da

Quante volte vi è capitato di scegliere un solo prodotto per truccarvi di tutta fretta ed avete scelto il mascara? Sono tantissime, infatti, le donne che non rinunciano ad un velo di mascara (ed anche tanti maschietti!) per intensificare ed aprire lo sguardo. E se c’è chi proprio al mare non sopporta niente in faccia, in tantissime non rinunciano ad applicarlo anche in spiaggia. Meglio quindi prediligere mascara waterproof, resistenti all’acqua ma anche al caldo ed al sudore, ecco quindi qualche accorgimento ed i prodotti migliori per affrontare l’estate 2019!

Mascara Waterproof estate 2019: quale scegliere?

Iniziamo col dire che le formule waterproof spesso sono più difficili da scegliere perché non sempre riescono ad allungare, incurvare e volumizzare le ciglia come vorremmo, perché più pesanti. Oltre a provarlo direttamente per testarlo, può essere utile cercare se esiste la versione resistente all’acqua del proprio mascara abituale. Così facendo potrete contare sulle performance del vostro brand fidato e valutare se, anche la versione waterproof, è di pari livello.

Un altro elemento da non sottovalutare quando si sceglie un mascara waterproof è la dimensione e la tipologia dello scovolino. Così come per il mascara da tutti i giorni, sceglietelo soprattutto in base alle dimensioni del vostro occhi ed alla lunghezza naturale delle ciglia: piccolo e corto per occhi piccoli e ciglia corte, più grosso e cicciotto per un occhio più grande e ciglia lunghe. Per quanto riguarda il materiale, invece, è a vostra discrezione: solitamente gli scovolini in silicone trattengono più prodotto e sono adatti per un effetto volumizzante mentre quelli in nylon sono più allunganti e separano meglio le ciglia.

Come applicare il mascara waterproof senza creare grumi?

I mascara waterproof tendono ad essere più corposi ed è facile creare accumuli di prodotto e le cosiddette “ciglia a ragnetto”, piene di grumi e tutte acciocchettate. Per evitare questo effetto, tenete lo scovolino pulito di un vecchio mascara: pettinate le ciglia per separarle e definirle, poi procedete all’applicazione del primo strato di mascara resistente all’acqua. Prima che si asciughi, ripassate lo scovolino pulito per separarle e pettinarle e procedete in questa sequenza finché non avrete ottenuto il risultato che più vi soddisfa.

Come rimuovere il mascara waterproof senza rovinare le ciglia

Sarebbe meglio non stressare le ciglia utilizzando sempre il mascara waterproof perché alla lunga potrebbe indebolirle. La formula, infatti, lascia traspirare meno il pelo ed è più aggressiva, anche da struccare. Per limitare i danni utilizzate struccante bifasico, un olio o un burro: applicatelo sulle ciglia e massaggiatelo con le dita, senza utilizzare il dischetto di cotone. Così facendo inizierete a sciogliere il prodotto senza sfregare eccessivamente e, una volta massaggiate bene le ciglia, potrete procedere con dischetto imbevuto di acqua micellare da appoggiare sull’occhio, lasciar agire qualche istante e poi tirare via delicatamente. Per completare la detersione, applicate lo struccante bifasico su un cotton fioc e passatelo delicatamente all’attaccatura delle ciglia, per rimuovere eventuali residui.

I 3 mascara top per l’estate 2019

Uno dei mascara più amati del web è senza dubbio il Better Than Sex di Too Faced e la sua versione waterproof, con il pack verde acqua, è perfetto per la stagione estiva. Un altro prodotto davvero valido, sia in versione classica che resistente all’acqua è il Worth The Hype Waterproof Mascara di Nyx Professional Makeup, che è possibile stratificare per ottenere un’effetto più naturale o ciglia finte, senza creare grumi. Se invece siete fan dei brand luxury, non lasciatevi scapare il Diorshow Waterproof, uno dei preferiti della Maison.

Fonte: Sephora – Nyx Professional Makeup