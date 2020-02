Makeup veloce per l’ufficio, il lavoro o l’università: tre idee facili da copiare

editato in: da

Alzi la mano chi al mattino non ha tempo (o voglia) di usare mille ombretti ed altrettanti pennelli per realizzare un makeup e volare a lavoro o all’università? L’ideale è realizzare look veloci ma che diano un’aria sistemata, facili da riprodurre in non più di 10 minuti. Perfetti per le mamme che al mattino non hanno mai tempo, per chi non vuole perdersi dietro a sfumature ma preferisce investire il suo tempo in altro o per chi fa dei 5 minuti di sonno in più uno stile di vita.

3 idee facili da copiare, veloci da creare, da adattare al proprio stile, outfit e voglia di colore!

Eyeliner sfumato, per uno sguardo felino ma senza complicazioni

Si sa, l’eyeliner è uno dei look che più piacciono, perché dà un aspetto allungato all’occhio, uno sguardo intrigante ed è molto femmiline. Realizzare le codine precise ed uguali su ogni occhio, però, richiede tempo e quindi spesso si finisce per demordere o creare linee imprecise e spesse, per cercare di rimediare ai danni della fretta.

Una valida alternativa è quella di realizzare un eyeliner sfumato, molto più veloce e facile perché non richiede un’estrema precisione. Basterà sporcare l’attaccatura delle ciglia con una matita nera abbastanza morbida, portandola leggermente verso l’esterno. Con un pennellino angolato o piccolo e a penna, poi, si sfuma la matita verso l’esterno, proprio come fosse un eyeliner normale. Per fissare il prodotto e farlo durare più a lungo, poi, si tampona un leggero strato di ombretto nero, scaricando prima il prodotto in modo che la polvere non finisca sotto l’occhio. Un look perfetto per tutti i giorni, da riproporre anche la sera con ciglia finte, rossetto e qualche ombretto per dare ancora più intensità.

Focus sulle labbra: ombretto luminoso e rossetto

Se siete amanti dei rossetti e avete delle belle labbra, invece che concentrarvi sul makeup degli occhi puntate sulla bocca. Chi l’ha detto che non si può utilizzare un rossetto rosso al mattino? A meno che non abbiate delle imposizioni dall’alto, un tocco di colore alle labbra regala vivacità al look ed all’outfit. Scegliete rossi, malva, toni aranciati o tendenti al rosa e al fucsia, a seconda del vostro umore.

Applicate il rossetto tamponandolo con le dita per un risultato più soft o prediligete quelli liquidi, per un risultato più pieno e grafico. Sono più facili da applicare, soprattutto se con un pennellino. Sugli occhi basterà un ombretto chiaro, champagne, dorato o bronzo, tanto mascara per dare intensità e, se avanza tempo, una leggera sporcatura all’attaccatura delle ciglia ed il gioco è fatto!

Ombretti in crema: veloci da sfumare per un look in cinque minuti

Alleati per un makeup veloce ed a prova di errore sono gli ombretti in crema. Esistono di ogni tonalità, sia opachi che metallizzati e sono perfetti per chi è sempre di corsa. Se ne preleva una piccola quantità con le dita e si sfuma su tutta la palpebra, poi per ammorbidire i bordi si passa un pennello da sfumatura nella piega dell’occhio, per non avere stacchi netti.

Per evitare errori o macchie, meglio prediligere ombretti chiari o marroni, applicarne poco per volta e, nel caso, riapplicarne un pizzico per saturare il colore. Gli ombretti metallizzati, solitamente creano meno macchia ed è quasi impossibile sbagliare, anche perché i riflessi e le perlescenze minimizzano qualche imprecisione. Mascara, un po’ di gloss o un rossetto ed il look è servito!