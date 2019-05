Make up: 7 trucchi per farlo durare tutto il giorno

editato in: da

Per essere a posto dalla mattina alla sera, la regola d’oro è prestare la giusta attenzione alla make up routine. Piccoli gesti o accortezze che sembrano superflue, in realtà sono importanti per far durare il trucco e garantirci sempre un effetto fresco, anche nel bel mezzo della giornata più impegnativa, quando la lista degli impegni è ancora lunga. Il primo passo? Metti in pratica i nostri consigli.

Prenditi cura della pelle

Un trucco duraturo parte da una pelle in forma e dunque da una impeccabile skincare routine. Non ci stancheremo mai di ripetere quanto sia importante pulire la pelle nel modo giusto rimuovendo ogni traccia di trucco e regalandosi spesso uno scrub delicato. È fondamentale, inoltre, applicare la crema idratante più adatta a te, preceduta da un siero specifico se la tua pelle è matura o ha esigenze specifiche.

La dieta per la pelle

Cosa c’entra la dieta con il benessere della pelle? Moltissimo, in realtà, perché l’idratazione dipende anche da quello che beviamo e mangiamo. Ricordati di bere sempre molta acqua e mangiare molta frutta, verdura e cereali integrali che sono ricchi di vitamine, sali minerali e fibre che mantengono pulito l’organismo, evitando che le tossine si manifestino sulla pelle in forma di brufoletti.

Usa un primer

Il primer è fondamentale per far durare il trucco, soprattutto in presenza di imperfezioni come i pori dilatati o di rossori. Ne esistono di diverse formulazioni, puoi sceglierne uno in grado di esaltare la luminosità della pelle, sarà un’eccellente base per un make up perfetto fino a sera.

Quando applicare il correttore

Sei solita applicare il correttore per attenuare le occhiaie? Se la risposta è sì, ricordati di applicare prima il fondotinta o la BB cream e solo successivamente il correttore nei punti in cui serve. Se applichi prima il correttore, al momento di passare al fondotinta rischi di rovinare il risultato fondendo i due prodotti e vanificando gli effetti.

Concludi con un tocco di cipria

La cipria è molto utile per prolungare la durata del make up. Applicala delicatamente con un pennello dopo aver terminato la tua routine. La cipria ha tra i suoi pregi quello di regalare un incarnato uniforme senza appesantire troppo il risultato finale e quello di assorbire l’eccesso di sebo che finirebbe per creare l’effetto lucido a chi ha una pelle particolarmente grassa.

Non toccarti il viso

Sembra banale ma – soprappensiero – appoggiamo spesso le dita sul viso. Le nostre mani non sono perfettamente pulite tutto il giorno, dunque questo gesto all’apparenza innocuo finisce per portare sull’epidermide germi e batteri e per rovinare l’uniformità del make up. Evitarlo è essenziale.

Salviettine a portata di mano

Hai la pelle molto grassa che tende a diventare lucida? Tieni in borsetta una confezione di salviettine sebo assorbenti, sono un rimedio di emergenza utilissimo per sentirti sempre perfettamente a posto.