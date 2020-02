Levante: i look più belli della cantante e come ricrearli

editato in: da

Bellezza mediterranea per Levante, dai lunghi capelli scuri, pelle olivastra, labbra e occhi grandi ed espessivi. Ha bellezza semplice, naturale, lontana dagli stereotipi e dai canoni che sempre più spesso vediamo in Tv e sui social. Mai eccessiva, sfoggia sempre look delicati, luminosi e che mettano in risalto le sue caratteristiche. Le sue armi beauty? Eyeliner, rossetto rosso, nude e tonalità luminose.

Durante la prima serata di Sanremo Levante sfoggia una sua grande passione, il rossetto rosso

Labbra carnose e dai contorni definiti ben si sposano con il rossetto rosso, che non è difficile vedere sulla bocca di Levante. Sarà il contrasto tra i lunghi capelli mori, gli occhi grandi e scuri e l’incarnato olivastro, che tradiscono le sue origini mediterranea, ma è un colore che le dona particolarmente, specie nelle nuances più calde.

Fonte: Instagram

Solitamente lo indossa senza caricare troppo gli occhi, per rendere le labbra vere protagoniste. Un ombretto luminoso è quello che ci vuole, una leggera bordatura infraciliare con marrone o nero e tanto, tanto mascara, per sottolineare ed intensificare lo sguardo.

Per la seconda serata di Sanremo l’attenzione è sugli occhi, luminosi ed i primo piano

Ha degli occhi enigmatici, grandi e buoni ma al tempo stesso misteriosi, intensi e pungenti, rivelatori di una donna forte. Levante non esagera quasi mai con il makeup occhi e predilige look più naturali. Un smokey eyes marrone caldo appena accennato o, ancora più spesso, ombretti luminosi, effetto bagnato.

Fonte: Instagram

Le texture metalliche, infatti, mettono in evidenza i suoi occhi rendendoli ancora più magnetici. Spesso applica solo un velo di queste tonalità, dallo champagne a un accennato bronzo, oro o nocciola, accompagnate dall’immancabile mascara. Per sottolineare ancora di più gli occhi, poi, capita che realizzi un leggero eyeliner sfumato, per allungare gli occhi verso l’esterno, ma senza grafismi, proprio come la seconda serata di Sanremo 2020.

Le labbra, in questi casi, le predilige nude o leggermente pescate ed aranciate, con rossetti applicati tamponati, per un effetto non troppo definito o opta per texture e finish più cremosi e leggermente glossati.

Fonte: Instagram

Il makeup da tutti i giorni di Levante? Non può mancare l’eyeliner, protagonista anche della terza serata

Ma uno dei grandi protagonisti del makeup di Levante, specie nelle sue foto più spontanee sui social, è l’eyeliner. Una linea non troppo lunga ma abbastanza spessa, specie nella parte finale, che si ferma però a metà occhio, per non ingrandire e rendere ancora più tondi i suoi occhi, già grandi. Colore extra nero e mascara, senza omberetti a distogliere l’attenzione.

Per la gran serata di Sanremo 2020, opta invece per un eyeliner, ma molto particolare. Una linea intensa, nera e spessa, grande praticamente come tutta la sua palpebra, proprio come fosse un ombretto. Ma, al centro, uno spazio libero a forma di triangolo che lascia la pelle nuda, un grafismo nel grafismo, un effetto particolare ed inusuale, sicuramente meno classico e più d’impatto.

Fonte: Instagram