Letizia e Rania, regine identiche e rifatte. Il foto-confronto

Letizia e Rania, ritocchini e look a confronto

Letizia di Spagna e Rania di Giordania si assomigliano sempre di più. Sembrano addirittura parenti. E invece no. Qui c’è l’intervento di un chirurgo plastico, inventore della “princess face”, la faccia da principessa.

Entrambe borghesi, Rania e Letizia sono salite al trono grazie al matrimonio: la prima con ‘Abd Allâh bin nel 1993, la seconda con Felipe IV di Borbone nel 2004. La stampa spagnola ipotizza che le due sovrane abbiano fatto ricorso al medesimo chirurgo plastico che avrebbe messo a punto un volto principesco, una faccia da trono, dai tratti nobilitati (anche se non sempre le principesse per nascita sono belle), necessari a due “popolane”: Rania era un’impiegata della Apple, Letizia faceva la giornalista.

Ecco allora che per avere un volto a prova di rughe, le due regine si sono sottoposte agli stessi interventi (da qui la somiglianza). Per entrambe sono stati usati riempitivi nelle guance, nel solco naso-labiale e mandibolare. Le due sovrane avrebbero fatto ricorso anche alla rinoplastica, che ha ridotto il fascino orientale di Rania. Letizia inoltre ricorrerebbe periodicamente alla tossina botulinica per la fronte: infatti il sopracciglio è più rialzato di come sarebbe naturalmente. Invece, Rania ha ritoccato la zona sotto-palpebrale che da ragazza risultava più scavata.

Con tutti questi ritocchi Rania e Letizia hanno perso molta espressività, ma in cambio hanno ottenuto un ovale perfetto. Meglio ora o prima? Guarda il foto-confronto.