Kylie Jenner lancia Kylie Skin, la sua nuova linea skincare: scopriamola!

Kylie Jenner, star televisiva, del web ed anche dell’industria del makeup grazie al suo brand Kylie Cosmetics, si lancia anche nel mondo skincare con il nuovissimo marchio Kylie Skin. Perché lo sappiamo, per ottenere un buon makeup serve partire da una pelle curata. La conferma è arrivata da Instagram, social di elezione della Jenner dove dopo i primi spoiler è nato il profilo ufficiale del neonato brand e le prime foto rivelazione non hanno tardato ad arrivare. Primo fra tutti una schiuma detergente per il viso, che lasciava intendere che fosse l’unico prodotto in linea. Ed invece sono ben 6 i prodotti scelti da Kylie Jenner per inaugurare il suo nuovo business, pensati ed ideati per essere utilizzati su tutti i tipi di pelle.

Il lancio ufficiale è previsto per il 22 maggio, giorno in cui sarà possibile acquistare i prodotti, che sono già stati presentati sulla pagina Instagram @kylieskin. Oltre alla mousse detergente, infatti, usciranno uno scrub, un tonico, un siero, una crema viso ed una crema contorno occhi… e da questo foto sembra proprio che ci sia un settimo prodotto, che sia un balsamo labbra?

I cosmetici saranno vegani, senza parabeni, solfati, glutine e cruelty free. Nello specifico, la mousse avrà una fragranza delicata adatta anche per pelli sensibili, così come il latte tonico alla vaniglia, utile per eliminare i residui di makeup e formulato senza alcol, per non essere troppo aggressivo né seccare la pelle. Lo scrub alla noce, con granelli esfolianti all’interno, sarà al tempo stesso delicato ma con un buon potere esfoliante, con un cocktail di ingredienti anti-infiammatori per rimuovere le cellule morte mentre il siero dovrebbe essere solo uno dei primi proposti e sta già lavorando ai prossimi, conterrà vitamina C ed ingredienti per stimolare il collagene, ridurre i rossori e rivelare una pelle sana e luminosa. La crema viso invece è pensata per essere adatta sì a tutti i tipi di pelle, ma dalla consistenza ricca ed idratante, una base perfetta per il makeup con burro di karité ed estratto di buccia d’arancia e, funzione ancora più importante e di gran moda, conterrà un filtro per la luce blu, adatta quindi a chi passa molto tempo al pc, davanti ad uno schermo o al cellulare. Ultima ma non per importanza la crema occhi, pensata da Kylie come uno step fondamentale che però ancora tante persone ritengono superfluo; ecco allora che il pack avrà un applicatore incorporato, in modo da far uscire il prodotto ed applicarlo direttamente sul contorno occhi. Arricchito con tè verde, estratto di melograno, vitamina E e caffeina, potrebbe diventare il prodotto di punta della sua linea cosmetica grazie al dichiarato effetto idratante, illuminante ed utile per contrastare borse ed occhiaie.

Sarà possibile acquistarli sia in set che singolarmente e, la cosa che ha lasciato a bocca aperta i fan, è che il prezzo dei prodotti non sembra essere poi così tanto alto. Non mancano però le polemiche sotto i post del profilo Instagram, tra chi vuole conoscere la lista degli ingredienti completi e chi invece si lamenta dei prezzi troppo alti. 24$ per la mousse detergente e la crema viso, 22$ per lo scrub ed il tonico, 28$ il siero, 20$ il contorno occhi e 125$ tutto il set completo.

Non ci resta che aspettare il 22 maggio per scoprire e leggere le prime recensioni di questi prodotti che, a giudicare dal successo del brand makeup davvero amato in tutto il mondo, promette essere un successo.