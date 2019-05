Kendall Jenner è pronta a lanciare la sua linea cosmetica come la sorella?

editato in: da

Le sorelle Jenner-Kardashian sono tra le influencer e modelle più famose, grazie sicuramente al programma che le ha rese protagoniste, ma ancora di più grazie ai social ed ai loro brand cosmetici, come Kylie Jenner Cosmetics e KKW Beauty. E dopo il recente lancio di Kylie Skin, il brand di prodotti skincare della piccola di famiglia, mancava solo lei, Kendall.

Kendall Jenner, infatti, non aveva ancora un suo brand cosmetico, limitandosi solo ad essere la testimonial di campagne di altri marchi. Ad esempio, in passato è stata il volto per una linea beauty di Estée Lauder dedicata alle millenials ormai fuori produzione e attualmente è co-fondatrice del brand Moon, dedicato all’oral care, per cui ha creato una penna sbiancante o, ancora, collabora conn Runaway Series, marchio di strumenti per capelli. Ma la collaborazione più importante è quella con Proactiv, un brand di skincare che si occupa di prodotti per il trattamento dell’acne, tema caro a Kendall. Infatti, durante il Golden Globes dello scorso anno, è stata criticata per l’acne sul suo viso, inestetismo che la modella non ha mai nascosto, anzi. Ecco quindi che le ipotesi di una sua possibile linea cosmetica si sposterebbero più sul mondo del makeup, o forse proprio dopo questa collaborazione ha deciso di fondare il suo proprio marchio?

Fonte: Kendall Jenner per Proactiv

Pare infatti che il 2 maggio scorso abbia depositato presso l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, i marchi Kendall e Kendall Jenner, con l’idea appunto di una nuova linea cosmetica, che ancora non è però definita dalla stessa Kendall, che non ha specificato di cosa si tratterà. I nuovi brand depositati, infatti, potrebbero includere tutto il ramo beauty: profumi, prodotti per capelli, prodotti per il corpo, preparazioni cosmetiche, smalti e prodotti mani, maschere viso, detergenti, lip gloss, deodoranti e davvero ogni categoria legata al beauty, skincare ed al makeup. Non è ancora neanche sicuro che voglia davvero creare un suo brand e magari ha solo giocato d’anticipo, qualora in futuro avesse questo desiderio, per non trovare la strada già imboccata da qualcun altro. Non sarebbe una cosa nuova in casa Kardashian-Jenner, considerando che Kim, Kendall e Khloe hanno già depositato a priori i marchi dei propri figli, rispettivamente Chicago, Stormi e True, anche se ancora non c’è in cantiere nessun brand per i piccoli.

Ma d’altronde si sa, adesso creare brand cosmetici se si è famosi sui social o se si fa parte dello Star System sembra andare di moda e sembra quasi scontato farlo… e infatti anche Hailey Bieber e Ariana Grande hanno depositato i marchi delle loro beauty lines!