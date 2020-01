Ilary Blasy: makeup e trucchetti per un viso fresco a riposato, ma non solo

editato in: da

Ilary Blasy è considerata sicuramente un’icona di stile, bella ed affascinante, con un makeup look riconoscibile e mai pesante, che ben si sposa con il suo viso sensuale già al naturale. I suoi trucchi sono sempre molto semplici, luminosi, dall’effetto naturale e radioso, per incorniciare al meglio le sue labbra piene e gli occhi chiari, spesso abbinati a capelli raccolti, per dare ancora più enfasi al volto.

Realizzare questi tipi di makeup sembra facile, ma per ottenere questo effetto non bisogna tralasciare step importanti affinché la resa sia ottima. Importantissima è la skincare routine, che consente di lavorare su una base senza imperfezioni, su cui il prodotti aderiranno con più facilità, durante tutta la giornata. Importante è curarla quotidianamente con prodotti adatti al proprio tipo di pelle e non tralasciare anche una leggera esfoliazione, per rendere la grana della pelle più liscia, compatta ed omogenea. Utili anche le maschere viso, da fare fino a 2/3 volte la settimana, che agiscono in profondità su problematiche particolari, da variare a seconda del bisogno.

Per il trucco, invece, perfetto tutti i giorni, basterà stendere un fondotinta dalla coprenza leggera o media, lavorarlo con una spugnetta o un pennello e poi correggere discromie o piccole imperfezioni con un correttore. In questo modo l’effetto sarà molto più naturale ma al tempo stesso omogeneo, grazie ad una correzione più selettiva delle varie problematiche della pelle. Per un effetto ancora più naturale l’ideale è usare un blush in crema, che regala un colorito rosato, sano, ma non artefatto.

Un velo di cipria (ma per le pelli più grasse anche un primer prima di applicare il fondotinta), poi, servirà a far durare più a lungo il trucco durante la giornata ed una spolverata di terra scalda l’incarnato e, se posizionata sotto lo zigomo, gli dona un aspetto più rialzato e snellisce il volto. Non può mancare l’illuminante, prodotto chiave della base viso di Ilary, da applicare sopra lo zigomo, arco del naso, arco di cupido ed anche per creare un punto luce sotto l’arcata sopracciliare e l’angolo interno dell’occhio.

Sugli occhi il makeup rimane molto sobrio, anche perché le protagoniste sono le ciglia: Ilary Blasi molto probabilmente utilizza le extensions, ma un’alternativa meno impegnativa sono le ciglia finte. Ne esistono di molto naturali o di più intense, ma se non siete pratiche anche un ottimo mascara volumizzante, da passare più volte, regala un bell’effetto di apertura all’occhio.

Per la sera, invece, i look di Ilary da cui prendere spunto prevedono dei leggeri smokey eyes sui toni del marrone, più naturali, anche se a volte l’abbiamo vista anche con il classico nero. In alternativa una riga di eyeliner, sempre elegante e mai volgare.

Le labbra, invece, molto pronunciate e carnose, sono vestite di rossetti quasi sempre dai toni naturali, rosati, che sembrano quasi non esserci. Altro grande must have dei look di Ilary poi sono i gloss, extra luminosi, che danno un effetto volume e pienezza alle labbra. Da provare anche i gloss volumizzanti, pizzicano un po’ ma l’effetto labbra carnose è assicurato!